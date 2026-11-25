Újabb izgalmas vendéggel jelentkezik az Origo YouTube-csatornáján futó Négyszemközt Andor Évával című műsor. A november 26-án, csütörtökön megjelenő adásban Marcellina ül a műsorvezetővel szemben, a beszélgetés pedig olyan súlyos és sokáig tabuként kezelt témákat fog érinteni, amelyekről fontos beszélni. Az énekesnő hamarosan megjelenő könyve, a Hinta-palinta kapcsán idézi fel élete nehéz időszakait, köztük a pályája kezdetén őt ért szexuális zaklatásokat is. Andor Éva lapunknak mesélt arról, hogyan érintette őt a beszélgetés.

Andor Éva műsorába újabb izgalmas vendég érkezik (Fotó: MW)

Andor Éva fiatalon is csodálta Marcellinát

Andor Éva az Origónak elárulta: különösen tartalmas beszélgetést folytattak, amelyben Marcellina olyan történeteket is megosztott, amelyekről korábban még nem beszélt nyilvánosan. A készülő kötet egy dokumentarista ihletésű életútregény lesz, fikciós és allegorikus elemekkel. Vagyis a történet maga kitalált, ám az alapjául szolgáló élményeket az énekesnő saját életéből merítette.

„A könyv címe Hinta-palinta, ugyanúgy, mint Marcellina egyik daláé. A történet középpontjában a zaklatás áll, és az, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a nők a hetvenes években. Marcellina már fiatalon, alig tizenévesen színpadra lépett, de a Ki mit tud? 1972-es versenyén olyan ajánlatot kapott, amelynek lényege az volt: szexuális szolgáltatásokért cserébe segítenék a győzelemhez. Hogy pontosan mi történt, azt a beszélgetésben az ő elmondásából ismerhetik meg a nézők” – mesélte az Origónak Andor Éva.

A műsorvezető elmondása szerint az énekesnő arról is beszélt, hogy nem kizárólag a zenei életben találkozott hasonló visszaélésekkel.

Miután elvégezte az iskoláit, civil munkahelyeken is dolgozott, és saját tapasztalatai alapján úgy érezte, a nők érvényesülését sok helyen ilyen elvárások nehezítették. Egy különösen megalázó eset annyira mély nyomot hagyott benne, hogy húsz évig képtelen volt belépni abba az épületbe, ahol az ajánlatot kapta. A beszélgetésben Erdős Péter neve is szóba kerül: Marcellina az ő részéről is beszámolt egy olyan ajánlatról, amely a szakmai támogatást szexuális ellenszolgáltatáshoz kötötte

– mondta Andor Éva.