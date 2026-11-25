Újabb izgalmas vendéggel jelentkezik az Origo YouTube-csatornáján futó Négyszemközt Andor Évával című műsor. A november 26-án, csütörtökön megjelenő adásban Marcellina ül a műsorvezetővel szemben, a beszélgetés pedig olyan súlyos és sokáig tabuként kezelt témákat fog érinteni, amelyekről fontos beszélni. Az énekesnő hamarosan megjelenő könyve, a Hinta-palinta kapcsán idézi fel élete nehéz időszakait, köztük a pályája kezdetén őt ért szexuális zaklatásokat is. Andor Éva lapunknak mesélt arról, hogyan érintette őt a beszélgetés.
Andor Éva fiatalon is csodálta Marcellinát
Andor Éva az Origónak elárulta: különösen tartalmas beszélgetést folytattak, amelyben Marcellina olyan történeteket is megosztott, amelyekről korábban még nem beszélt nyilvánosan. A készülő kötet egy dokumentarista ihletésű életútregény lesz, fikciós és allegorikus elemekkel. Vagyis a történet maga kitalált, ám az alapjául szolgáló élményeket az énekesnő saját életéből merítette.
„A könyv címe Hinta-palinta, ugyanúgy, mint Marcellina egyik daláé. A történet középpontjában a zaklatás áll, és az, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a nők a hetvenes években. Marcellina már fiatalon, alig tizenévesen színpadra lépett, de a Ki mit tud? 1972-es versenyén olyan ajánlatot kapott, amelynek lényege az volt: szexuális szolgáltatásokért cserébe segítenék a győzelemhez. Hogy pontosan mi történt, azt a beszélgetésben az ő elmondásából ismerhetik meg a nézők” – mesélte az Origónak Andor Éva.
A műsorvezető elmondása szerint az énekesnő arról is beszélt, hogy nem kizárólag a zenei életben találkozott hasonló visszaélésekkel.
Miután elvégezte az iskoláit, civil munkahelyeken is dolgozott, és saját tapasztalatai alapján úgy érezte, a nők érvényesülését sok helyen ilyen elvárások nehezítették. Egy különösen megalázó eset annyira mély nyomot hagyott benne, hogy húsz évig képtelen volt belépni abba az épületbe, ahol az ajánlatot kapta. A beszélgetésben Erdős Péter neve is szóba kerül: Marcellina az ő részéről is beszámolt egy olyan ajánlatról, amely a szakmai támogatást szexuális ellenszolgáltatáshoz kötötte
– mondta Andor Éva.
Marcellina fiatalon sem engedett a zaklatóknak
Az énekesnő végül külföldön próbált új életet kezdeni, és a hetvenes évek második felében, illetve a nyolcvanas években Svájcban élt, ahol férjhez is ment. Andor Éva szerint a történet azonban messze nem csupán a múltról szól: a beszélgetés egyik fontos tanulsága, hogy a rossz beidegződések és a nők hibáztatása a rendszerváltás után sem tűntek el.
„Marcellina hangsúlyozta, hogy nem férfigyűlölő, és nem is a férfiak ellen beszél. Azt szeretné megmutatni, milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetett egy nő, ha nemet mondott egy ilyen ajánlatra. Ilyenkor nem egyszerűen annyi történt, hogy nem kapta meg a lehetőséget, hanem akár a szakmai előmenetelét is ellehetetlenítették. Ma is sok ellenállással találkozik, amikor ezekről a történetekről beszél, és gyakran áldozathibáztató kérdéseket kap: miért csak most áll elő velük, vagy miért kell egyáltalán erről beszélni” – foglalta össze a műsorvezető.
A beszélgetésben Marcellina a halál közelségének élményéről is mesél.
Hetven felett jár, és az elmúlt években több olyan helyzetet is átélt, amikor szembesülnie kellett az élet végességével. Egy közelmúltbeli egészségügyi problémája szintén elgondolkodtatta, ennek részleteit is megosztja a nézőkkel. Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy az énekesnő hat évtizede van a pályán, és ma is rendkívül aktív: nemrég a MOM Kulturális Központban adott látványos show-műsort, amelynek óriási sikere volt.
Andor Éva szerint Marcellina számos izgalmas történetet elevenített fel a pályájáról, a készülő könyv pedig olyan részleteket is tartalmaz majd, amelyekről eddig nem beszélt. A Négyszemközt Andor Évával új epizódja november 26-án, csütörtökön reggel lesz látható az Origo YouTube-csatornáján.