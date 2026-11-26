Hatvanöt éves korában meghalt Andy Taylor, a brit Duran Duran klasszikus felállásának gitárosa, aki az együttes legnagyobb világslágereinek megszületésében is meghatározó szerepet játszott. A zenész november 23-án, hétfőn, otthonában, szerettei körében hunyt el, halálhírét azonban csak szerdán hozták nyilvánosságra – írja a The Guardian, valamint az együttes hivatalos honlapja.

Andy Taylor, a Duran Duran gitárosa meghalt - Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Nyolc éven át küzdött a gyilkos kórral Andy Taylor

A zenésznél 2018-ban negyedik stádiumú, áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak, betegségéről azonban évekig nem beszélt a nyilvánosság előtt.

2022-ben a Duran Duran bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, Taylor azonban egészségi állapota miatt már nem tudott részt venni az ünnepségen. Az együttes énekese, Simon Le Bon akkor egy levelet olvasott fel a gitárostól, amelyben a zenész elárulta, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd.

Felesége, Tracey megható közleményben búcsúzott férjétől.

– Ő volt a családunk sziklája – fogalmazott az özvegy.

Mint írta, bár férjét a világ kivételes tehetségű zenészként ismerte, számára mindig a család volt a legfontosabb. Betegségével az utolsó pillanatig elszántan küzdött, és mindvégig megőrizte életkedvét.

Dalaiért egy egész generáció rajongott

Andy Taylor 1961-ben született Angliában, és már 11 éves korában gitározni tanult. Fiatalon otthagyta az iskolát, hogy minden idejét a zenének szentelhesse.

1980-ban egy újsághirdetésre jelentkezve került be az akkor még szárnyait bontogató Duran Duran együttesbe. Alig néhány évvel később már világszerte rajongók milliói ünnepelték a zenekart.

A Duran Duran olyan felejthetetlen slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a

Girls on Film,

Hungry Like the Wolf,

Rio,

The Reflex,

The Wild Boys,

A View to a Kill.

Utóbbi az 1985-ben bemutatott James Bond-film, a Halálvágta főcímdala volt, amely az amerikai slágerlista élére is feljutott.

Taylor jellegzetes gitárjátéka meghatározó szerepet játszott abban, hogy a Duran Duran a nyolcvanas évek egyik legsikeresebb és legismertebb együttesévé vált.