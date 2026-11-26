Hatvanöt éves korában meghalt Andy Taylor, a brit Duran Duran klasszikus felállásának gitárosa, aki az együttes legnagyobb világslágereinek megszületésében is meghatározó szerepet játszott. A zenész november 23-án, hétfőn, otthonában, szerettei körében hunyt el, halálhírét azonban csak szerdán hozták nyilvánosságra – írja a The Guardian, valamint az együttes hivatalos honlapja.
Nyolc éven át küzdött a gyilkos kórral Andy Taylor
A zenésznél 2018-ban negyedik stádiumú, áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak, betegségéről azonban évekig nem beszélt a nyilvánosság előtt.
2022-ben a Duran Duran bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, Taylor azonban egészségi állapota miatt már nem tudott részt venni az ünnepségen. Az együttes énekese, Simon Le Bon akkor egy levelet olvasott fel a gitárostól, amelyben a zenész elárulta, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd.
Felesége, Tracey megható közleményben búcsúzott férjétől.
– Ő volt a családunk sziklája – fogalmazott az özvegy.
Mint írta, bár férjét a világ kivételes tehetségű zenészként ismerte, számára mindig a család volt a legfontosabb. Betegségével az utolsó pillanatig elszántan küzdött, és mindvégig megőrizte életkedvét.
Dalaiért egy egész generáció rajongott
Andy Taylor 1961-ben született Angliában, és már 11 éves korában gitározni tanult. Fiatalon otthagyta az iskolát, hogy minden idejét a zenének szentelhesse.
1980-ban egy újsághirdetésre jelentkezve került be az akkor még szárnyait bontogató Duran Duran együttesbe. Alig néhány évvel később már világszerte rajongók milliói ünnepelték a zenekart.
A Duran Duran olyan felejthetetlen slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a
- Girls on Film,
- Hungry Like the Wolf,
- Rio,
- The Reflex,
- The Wild Boys,
- A View to a Kill.
Utóbbi az 1985-ben bemutatott James Bond-film, a Halálvágta főcímdala volt, amely az amerikai slágerlista élére is feljutott.
Taylor jellegzetes gitárjátéka meghatározó szerepet játszott abban, hogy a Duran Duran a nyolcvanas évek egyik legsikeresebb és legismertebb együttesévé vált.
Összetörtek egykori zenésztársai
Andy Taylor a nyolcvanas évek közepén távozott a zenekarból, majd szólókarrierbe kezdett. A Power Station nevű formációban is zenélt, emellett több világsztárral, köztük Rod Stewarttal dolgozott együtt.
Az ezredfordulón ismét összeállt a Duran Duran klasszikus felállása. A zenekar 2004-ben jelentette meg Astronaut című albumát, Taylor azonban 2006-ban ismét elhagyta az együttest.
Egykori zenésztársai most úgy emlékeztek rá, mint arra az emberre, aki lendületet, karaktert és különleges energiát adott zenéjüknek.
Simon Le Bon, a Duran Duran énekese megrendülten búcsúzott barátjától. Mint fogalmazott, Andy Taylor halála olyan űrt hagyott a szívében, amelyet soha nem akar majd betölteni.
A legendás gitárost felesége, négy gyermeke, unokája, egykori zenésztársai és rajongók milliói gyászolják.