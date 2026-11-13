Kórházba került Angelina Jolie és Brad Pitt 18 éves lánya – megrendítő vallomást tett

Étkezési zavar miatt került kórházba az év elején Angelina Jolie és Brad Pitt 18 éves lánya, Vivienne. A fiatal lány egy Los Angeles-i művészeti kiállításon vallott először nyilvánosan a betegségéről és a kórházban átélt nehéz időszakról. Festményeivel és személyes történetével most másoknak szeretne segíteni.

Étkezési zavarral küzdött Angelina Jolie lánya (a képn a színésznő) Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Étkezési zavarral küzdött Angelina Jolie lánya

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt személyes vallomásában beszélt mentális egészségi problémáiról és kórházi kezeléséről.

Sokakhoz hasonlóan én is küzdöttem mentális egészségi problémákkal. Étkezési zavarral is küzdöttem. Az év elején emiatt kórházba kerültem. Dühös voltam, beteg és nagyon magányos

– írta.

A 18 éves lány elárulta, hogy kezdetben nehezen viselte a kórházi tartózkodást, de a többi fiatal beteg és az egészségügyi dolgozók kedvessége végül sokat segített neki.

Soha nem nevettem vagy sírtam még ennyire, és soha nem voltam ilyen őszinte, ennyire önmagam

– fogalmazott.

Festményein keresztül mesélt a kórházban átélt időszakról

Vivienne 2026. november 2. és 8. között rendezte meg The Tulip Field: A Gallery on Patience of Patients című kiállítását a Los Angeles-i Forager Crafts galériában.

A festmények a kórházi kezelés alatt megélt érzéseit és emlékeit dolgozták fel, a reménytelenségtől és a szomorúságtól kezdve a nevetésen és a biztonságérzeten át a bátorság pillanataiig.

A Page Six egy, a fiatal lányhoz közel álló forrásra hivatkozva azt írta, hogy Vivienne számára komoly bátorságot igényelt betegsége nyilvánosság előtti felvállalása.