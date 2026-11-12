Már 44 éves: Apácának készült a szülinapos Anne Hathaway, de egy családi titok mindent megváltoztatott! – galéria

Ma ünnepli a születésnapját Hollywood egyik legbájosabb és legsokoldalúbb színésznője, az Oscar-díjas Anne Hathaway! Az eleganciájáról, ellenállhatatlan mosolyáról és drámai mélységeiről ismert sztár ma tölti be a 44. életévét, apropóján pedig átfutjuk a legizgalmasabb kulisszatitkokat a gyerekkoráról, a magánéletéről és a legnagyobb filmsikereiről.

Anne Hathaway színésznő sokáig apácának készült (Fotó: NORTHFOTO)

Ezért ment szembe az egyházzal Anne Hathaway

Anne Jacqueline Hathaway 1982. november 12-én született Brooklynban. Édesanyja, Kate McCauley színésznő volt, így a vérvonalában ott bujkált a színpad szeretete, édesapja pedig munkajogi ügyvédként dolgozott.

Kevesen tudják, hogy a kis Anne szigorú katolikus neveltetést kapott, és tinédzserként rendkívül vallásos volt: 15 éves koráig komolyan az volt az álma, hogy apáca lesz. Ezt az ambícióját azonban végleg feladta, amikor megtudta, hogy bátyja, Michael nyíltan vállalja a melegségét. Mivel a katolikus egyház akkori álláspontja miatt nem akart olyan közösséghez tartozni, amely nem fogadja el a testvérét, inkább az ezredforduló környékén feltörő másik szenvedélye, a színjátszás felé fordult.

A mesés berobbanás: A hercegnő, akiért rajongott a világ

Anne karrierje üstökösként indult. Alig volt 16 éves, amikor megkapta első sorozatszerepét a Légy valódi (Get Real) című szériában, de az igazi áttörést a 2001-es Disney-vígjáték, a Neveletlen hercegnő (The Princess Diaries) hozta meg számára.

A botcsinálta, rakoncátlan fürtű Mia Thermopolis szerepében azonnal meghódította a nézők szívét. A forgatáson ráadásul nem is kellett túlzottan megjátszania magát, a rendező, Garry Marshall kifejezetten azért választotta őt, mert a castingon egy hatalmasat esett a székéről, ami tökéletesen illett a karakter szeleburdiságához.

Jött a fordulópont

A Disney-hercegnő skatulyájából azonban nem volt könnyű kitörni. Anne hirtelen megunta a cukormázas szerepeket, és sokkal érettebb, merészebb kihívásokat keresett. Olyan filmekkel bizonyította drámai tehetségét, mint a Brokeback Mountain – Túl a barátságon (2005) vagy a Rachel esküvője (melyért Oscar-díjra is jelölték).