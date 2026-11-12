Már 44 éves: Apácának készült a szülinapos Anne Hathaway, de egy családi titok mindent megváltoztatott! – galéria

Ma ünnepli a születésnapját Hollywood egyik legbájosabb és legsokoldalúbb színésznője, az Oscar-díjas Anne Hathaway! Az eleganciájáról, ellenállhatatlan mosolyáról és drámai mélységeiről ismert sztár ma tölti be a 44. életévét, apropóján pedig átfutjuk a legizgalmasabb kulisszatitkokat a gyerekkoráról, a magánéletéről és a legnagyobb filmsikereiről.
Ezért ment szembe az egyházzal Anne Hathaway
Anne Jacqueline Hathaway 1982. november 12-én született Brooklynban. Édesanyja, Kate McCauley színésznő volt, így a vérvonalában ott bujkált a színpad szeretete, édesapja pedig munkajogi ügyvédként dolgozott.
Kevesen tudják, hogy a kis Anne szigorú katolikus neveltetést kapott, és tinédzserként rendkívül vallásos volt: 15 éves koráig komolyan az volt az álma, hogy apáca lesz. Ezt az ambícióját azonban végleg feladta, amikor megtudta, hogy bátyja, Michael nyíltan vállalja a melegségét. Mivel a katolikus egyház akkori álláspontja miatt nem akart olyan közösséghez tartozni, amely nem fogadja el a testvérét, inkább az ezredforduló környékén feltörő másik szenvedélye, a színjátszás felé fordult.
A mesés berobbanás: A hercegnő, akiért rajongott a világ
Anne karrierje üstökösként indult. Alig volt 16 éves, amikor megkapta első sorozatszerepét a Légy valódi (Get Real) című szériában, de az igazi áttörést a 2001-es Disney-vígjáték, a Neveletlen hercegnő (The Princess Diaries) hozta meg számára.
A botcsinálta, rakoncátlan fürtű Mia Thermopolis szerepében azonnal meghódította a nézők szívét. A forgatáson ráadásul nem is kellett túlzottan megjátszania magát, a rendező, Garry Marshall kifejezetten azért választotta őt, mert a castingon egy hatalmasat esett a székéről, ami tökéletesen illett a karakter szeleburdiságához.
Jött a fordulópont
A Disney-hercegnő skatulyájából azonban nem volt könnyű kitörni. Anne hirtelen megunta a cukormázas szerepeket, és sokkal érettebb, merészebb kihívásokat keresett. Olyan filmekkel bizonyította drámai tehetségét, mint a Brokeback Mountain – Túl a barátságon (2005) vagy a Rachel esküvője (melyért Oscar-díjra is jelölték).
A legnagyobb elismerést végül Tom Hooper 2012-es rendezése, A nyomorultak (Les Misérables) hozta meg számára. Fantine szerepéért elképesztő áldozatokat hozott, naponta mindössze 500 kalóriát evett, hogy csontsoványra fogyjon, és a forgatás kedvéért élő adásban vágatta le a haját. A megfeszített munka kifizetődött: megnyerte a Legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.
Viharos szerelmek és a révbe érés Adam Shulmannel
Anne szerelmi élete sem volt újgyakorlat. A 2000-es évek közepén az olasz üzletemberrel, Raffaello Follierivel alkotott egy párt. A kapcsolatnak azonban csúfos vége lett 2008-ban, amikor Follierit a szövetségi ügynökök letartóztatták millió dolláros csalás és pénzmosás miatt. Anne teljesen összetört, ráadásul a nyomozók még aznap átvizsgálták a magánnaplóit is, mert azt hitték, köze lehet az ügyhöz (szerencséjére teljesen tisztázták a nevét).
A fájdalmas időszak után az igazi békét és a tiszta boldogságot a színész-üzletember, Adam Shulman hozta el az életébe, akivel 2008 óta alkotnak egy párt, 2012-ben pedig összeházasodtak. A házaspár azóta két gyönyörű kisfiú, Jonathan (2016) és Jack (2019) szülei, és Hollywood egyik legstabilabb, botránymentes szerelmespárjaként élnek.
Még néhány érdekesség a csillagról
A filmvásznon mutatott alakításain túl Anne Hathaway élete számos egyéb izgalmas részletet is tartogat. Kevesen emlékeznek rá, hogy nemcsak színésznőként, de énekesként is kimagasló tehetséggel bír, tinédzseréveiben a rangos Carnegie Hall színpadán is fellépett egy elit ifjúsági kórus tagjaként, a zene iránti szeretete pedig azóta is visszaköszön zenés filmjeiben és színházi szerepeiben. Emellett Az ördög Pradát visel (2006) óta a divat világában is letörölhetetlen ikonná vált, stílusérzéke és eleganciája miatt a mai napig a világ legnevesebb divatházai keresik, így a vörös szőnyeges bevonulásai rendszeresen a divatlapok címlapjait hódítják meg.