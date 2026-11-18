Megszületett Anne Hathaway harmadik gyermeke. A 44 éves Oscar-díjas színésznőt 2026. november 17-én, kedden New York utcáin látták újszülött kisbabájával. A TMZ információi szerint egy barátja társaságában sétált, miközben a gyermeket egy barna babahordozóban vitte magával.
Anne Hathaway harmadik gyermeke is megszületett
A színésznő fehér nadrágot, lila kardigánt és hosszú szürke kabátot viselt, megjelenését barna sapkával és napszemüveggel egészítette ki. Anne Hathaway és férje, a 45 éves ékszertervező Adam Shulman immár háromgyermekes szülők. A házaspárnak korábban két fia született: Jonathan 2016-ban, Jack pedig 2019-ben látta meg a napvilágot.
A harmadik kisbaba nevét és nemét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Page Six megkereste a színésznő képviselőit, de hivatalos megerősítésről még ők sem számoltak be.
A híres színésznő maga is meglepődött a harmadik terhességén
A hollywoodi sztár júniusban, egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, hogy ismét gyermeket vár. A következő hónapokban Saint-Tropez-ban töltött családi nyaralásán és az Odüsszeia című film sajtókörútján is megmutatta gömbölyödő pocakját.
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tudatosan tervezték a családbővítést, mégis meglepődtek, amikor kiderült, hogy ismét sikerült teherbe esnie.
A színésznő akkor humorosan úgy fogalmazott, hogy nagyon szereti a jelenlegi családi felállást, és izgatottan várja az új családtag érkezését.
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Hollywood egyik legbájosabb és legsokoldalúbb alakja, aki a Disney-vígjátékok kedvencéből mára Oscar-díjas ikonná vált. A zárdák csendjétől, az FBI-nyomozásokon át a drasztikus fizikai átalakulásokig Anne Hathaway élete legalább olyan izgalmas, mint a filmjei.