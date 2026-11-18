Megszületett Anne Hathaway harmadik gyermeke. A 44 éves Oscar-díjas színésznőt 2026. november 17-én, kedden New York utcáin látták újszülött kisbabájával. A TMZ információi szerint egy barátja társaságában sétált, miközben a gyermeket egy barna babahordozóban vitte magával.

Anne Hathaway Fotó: AFP / AFP

Anne Hathaway harmadik gyermeke is megszületett

A színésznő fehér nadrágot, lila kardigánt és hosszú szürke kabátot viselt, megjelenését barna sapkával és napszemüveggel egészítette ki. Anne Hathaway és férje, a 45 éves ékszertervező Adam Shulman immár háromgyermekes szülők. A házaspárnak korábban két fia született: Jonathan 2016-ban, Jack pedig 2019-ben látta meg a napvilágot.

A harmadik kisbaba nevét és nemét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Page Six megkereste a színésznő képviselőit, de hivatalos megerősítésről még ők sem számoltak be.

A híres színésznő maga is meglepődött a harmadik terhességén

A hollywoodi sztár júniusban, egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, hogy ismét gyermeket vár. A következő hónapokban Saint-Tropez-ban töltött családi nyaralásán és az Odüsszeia című film sajtókörútján is megmutatta gömbölyödő pocakját.

Anne Hathaway è diventata mamma per la terza volta 🩵 L’attrice sarebbe stata avvistata a New York mentre portava un neonato nel marsupio, insieme a un’amica. Lei e il marito Adam Shulman, sposati dal 2012, hanno già due figli: Jonathan, nato nel 2016, e Jack, nato nel 2019. Il piccolo si aggiunge così alla famiglia. Tanti auguri! #annehathaway #cinema #mamma #figlio #genitori — Radio KissKiss (@radiokisskiss) November 18, 2026

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tudatosan tervezték a családbővítést, mégis meglepődtek, amikor kiderült, hogy ismét sikerült teherbe esnie.

A színésznő akkor humorosan úgy fogalmazott, hogy nagyon szereti a jelenlegi családi felállást, és izgatottan várja az új családtag érkezését.

Anne Hathaway was seen out and about with her baby in New York City recently. 🥹❤️ https://t.co/5hKyrV70Gf — Anne Hathaway Archives (@ahathawayfiles) November 17, 2026

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Hollywood egyik legbájosabb és legsokoldalúbb alakja, aki a Disney-vígjátékok kedvencéből mára Oscar-díjas ikonná vált. A zárdák csendjétől, az FBI-nyomozásokon át a drasztikus fizikai átalakulásokig Anne Hathaway élete legalább olyan izgalmas, mint a filmjei.