Elhunyt az Igen, Drágám! című sorozat sztárja

Elhunyt Anthony Clark, amerikai humorista és színész, aki leginkább a CBS-en futó Igen, Drágám! című sorozatban játszott szerepéről vált ismertté. A hírt egykori színésztársa, Mike O'Malley jelentette be a közösségi médiában: ekkor kiemelkedő humoristaként és vicces emberként jellemezte az elhunyt sztárt.

Anthony Clark és Jean Louisa Kelly / Fotó: FREDERICK M. BROWN / Getty Images North America

Elhunyt Anthony Clark

Mike O'Malley elmondása szerint Clark már az 1990-es évek közepén is nagy névnek számított Bostonban, rendszeresen teltházas fellépéseket adott, és akit a feleségével, Lisával együtt is látta őt színpadon a The Comedy Connection nevű klubban.

Olyan egyedi volt, egyike azoknak a humoristáknak, akik veled együtt nevetnek a történetei és az észrevételei abszurditásán. Mielőtt a barátja lettem, a rajongója voltam

- tette hozzá a színész, kiemelve, mindössze három héttel a halála előtt beszélt Anthony Clarkkal: mint mondta, a humorista akkor ismét megnevettette őt.

Mike O'Malley a posztjában egy régi fotót is megosztott az Igen, Drágám! című sorozat utolsó epizódjából, amely 2006-ban ért véget 122 rész után - írja a TMZ.