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anthony clark

Elhunyt az Igen, Drágám! című sorozat sztárja

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
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62 éves korában elhunyt az amerikai színész és humorista, akit a legtöbben az Igen, Drágám! című sorozatból ismerhettek. Anthony Clark halálát egykori kollégája szerdán erősítette meg, egy megható tisztelgés kíséretében.
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anthony clarkszínészelhunytkomikus

Elhunyt Anthony Clark, amerikai humorista és színész, aki leginkább a CBS-en futó Igen, Drágám! című sorozatban játszott szerepéről vált ismertté. A hírt egykori színésztársa, Mike O'Malley jelentette be a közösségi médiában: ekkor kiemelkedő humoristaként és vicces emberként jellemezte az elhunyt sztárt.

STUDIO CITY, CA - AUGUST 24: Actors Jean Louisa Kelly (R) and Anthony Clark celebrate at a news conference announcing the 100th episode of the television show "Yes, Dear" at CBS on August 24, 2004 in Studio City, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images) *** Local Caption *** Jean Louisa Kelly;Anthony Clark (Photo by FREDERICK M. BROWN / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Anthony Clark és Jean Louisa Kelly / Fotó: FREDERICK M. BROWN / Getty Images North America

Elhunyt Anthony Clark

Mike O'Malley elmondása szerint Clark már az 1990-es évek közepén is nagy névnek számított Bostonban, rendszeresen teltházas fellépéseket adott, és akit a feleségével, Lisával együtt is látta őt színpadon a The Comedy Connection nevű klubban.

Olyan egyedi volt, egyike azoknak a humoristáknak, akik veled együtt nevetnek a történetei és az észrevételei abszurditásán. Mielőtt a barátja lettem, a rajongója voltam

- tette hozzá a színész, kiemelve, mindössze három héttel a halála előtt beszélt Anthony Clarkkal: mint mondta, a humorista akkor ismét megnevettette őt.

Mike O'Malley a posztjában egy régi fotót is megosztott az Igen, Drágám! című sorozat utolsó epizódjából, amely 2006-ban ért véget 122 rész után - írja a TMZ.

Az orosz külügyminisztérium jelentette be, hogy váratlanul meghalt Oroszország egyesült államokbeli nagykövete. Az elhunyt, Alekszandr Darcsijev 1960-ban Magyarországon született és 1992 óta dolgozott az orosz diplomáciai tárcánál, ahol a központi apparátusban, valamint külföldön is töltött be beosztásokat.

 

 

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