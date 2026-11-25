Talán nehéz elhinni, de már ötven év telt el azóta, hogy bemutatták az Árvácska című filmet, Móricz Zsigmond regényének feldolgozását. A nehézsorú főszereplő kislány, Csöre szerepére ötezer gyerek közül az akkor hétéves Czinkóczi Zsuzsát választották, akit ezután egy ország ismert meg és zárt a szívébe.

Így él manapság az Árvácska főszereplője

Fotó: Illusztráció/Unsplash / Alexander Dummer

Így él manapság az Árvácska főszereplője

Az azóta eltelt évtizedek alatt a színésznő sorra kapta az újabb és újabb lehetőségeket, mialatt olyan rendezőkkel dolgozhatott együtt, mint Mészáros Márta vagy Jancsó Miklós, valamint olyan világsztárokkal, mint Marina Vlady vagy Scarlett Johansson, végül mégis a civil hivatást választotta. A ma már 59 éves Czinkóczi Zsuzsa bátran letagadhatna jó pár évet.

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A színésznő a Storynak mesélt arról, mennyire nehéz körülmények közül jutott el odáig, ahol most tart, az Árvácska szerepét pedig a mai napig sorsfordító csodaként és hatalmas ajándéknak tekinti.

Ha nem akad meg rajtam a rendező, Laci bácsi [Ranódy László] szeme a jászszentlászlói iskolában, lehet, hogy még ma is mezítláb futkosok a tanyán, ahol akkoriban éltünk. Bármi megtörténhetett volna. A sors ajándéka, hogy én lettem Árvácska. Ez volt a fordulópont az életemben. Kaptam valami szépet, és adhattam érte én is valami nagyon jót az embereknek. Ez lett az utam. Ezzel indultam el a Legelő­dűlőről, ahol a házunk állt.

A sikerei ellenére a színésznő inkább a civil életet választotta: egy saját takarítóvállalatot vezet, Kecskeméten él a szerettei körében, és elmondása szerint többet nem is kívánhatna.

Mindenért hálás vagyok, amit kaptam, nincs semmiféle hiányérzetem. Kertes házban lakunk, mi építettük. Viszem továbbra is a takarítóvállalatot, szeretem a munkámat, jól vagyok, egészségesek vagyunk, mit akarjak még? Már annak is örülök, ha semmi kirívó nem történik ­velünk. Hétköznapi életet élünk, de tartalmasat. Ha ez így marad, lesz mit megköszönnöm a Jóistennek.

Évekkel ezelőtt a színésznő lapunknak nyilatkozott, miután bemutatták az Utolsó jelentés Annáról című filmet: