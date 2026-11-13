Avril Lavigne édesanya lett, megható fotókon mutatta meg első gyermekét

Édesanya lett Avril Lavigne, a 42 éves kanadai énekesnő. Első gyermeke születéséről Instagram-oldalán számolt be, ahol több meghitt, fekete-fehér fényképet is közzétett. A bejelentés váratlanul érte a rajongókat, az énekesnő ugyanis korábban nem hozta nyilvánosságra, hogy gyermeket vár.

Megszületett Avril Lavigne első gyermeke (A képen: A kanadai énekesnő a New York-i Madison Square Garden színpadán 2025. május 30-án)

Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megérkezett a mi kis hercegnőnk

– írta az énekesnő a bejegyzésében.

A közzétett felvételek egyikén az újszülött apró kezét fogja, egy másik fényképen pedig a karjában tartja kislányát. A képsorozatban egy gördeszkára helyezett három pár fekete-fehér, kockás Vans cipő is látható, amelyek közül a legkisebb egy csecsemőnek készült.

A fotó az énekesnő korábbi, gördeszkás stílusát is felidézi, amely a 2002-ben megjelent Sk8er Boi című slágeréhez kapcsolódik.

Egyelőre nem árult el több részletet Avril Lavigne

Az énekesnő egyelőre nem hozta nyilvánosságra kislánya nevét, és azt sem közölte, hogy ki a gyermek édesapja. Jelenleg nincs nyilvánosan ismert párkapcsolata.

Avril Lavigne korábban kétszer volt házas. Első férje Deryck Whibley, a Sum 41 együttes énekese volt, akivel 2006 és 2010 között élt házasságban. Később, 2013-ban Chad Kroegerhez, a Nickelback frontemberéhez ment feleségül, kapcsolatuk azonban 2015-ben véget ért.

Az énekesnő korábbi partnerei között volt Brody Jenner, Mod Sun zenész és Tyga rapper is. Mod Sunnal 2023-ban szakítottak, miután korábban eljegyezték egymást.