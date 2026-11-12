Ázsia Expressz: Baleset után áldozta fel magát Schumacher Vanda

Schumacher Vanda fájdalmas sérülést szenvedett az Ázsia Expresszben

Henry: Sírsz?

Vanda: Igen, mert fáj! De pakoljuk ki azt az egyet és megvagyunk.

Henry: Megcsinálom egyedül, hagyjad...

Vanda: Nem csinálod meg egyedül, mert úgy lassabb vagy! Gyerünk! – hangzott el a páros között az Ázsia Expressz szerdai epizódjában, miután Schumacher Vanda fájdalmasan felszisszent egy szerencsétlenül sikerült mozdulat után. Igen, Henry Kettner azonnal Grál lovag üzemmódba kapcsolt és megpróbálta magára vállalni a nehéz, fizikai feladat befejezését, de Vanda hajthatatlan volt és folytatta a küzdelmet.

Amikor átestem a farönkön és elkezdtem sírni, az nagyon rossz érzés volt.

„Persze, hogy utána is folytattam, de tényleg nagyon fájt. Viszont, nagyon jólesett egy kicsit megzuhanni, egy kicsit sírni. Kiadtam magamból a feszültséget, majd utána újra elkezdeni pakolni. Akkora adrenalin volt bennem, hogy utána már nem is éreztem, hogy fáj” – kommentálta a történéseket Vanda a TV2 kamerái előtt.

Schumacher Vanda sirdogált egy cseppet, majd felszívta magát és tovább küzdött (Fotó: TV2 )

Ördög Nóra megkavarta a szálakat…

A napnak ezután még koránt sem volt vége, hiszen a feladat telkesítése után még oda kellett érniük Ördög Nórához, feltehetőleg az első két hely egyikén, hogy részt vehessenek a következő napi jokerjátékon. Csakhogy, pontosan ez volt a célja a Mirigyes srácoknak is, akikkel Vanda és Henry gyakorlatilag egyszerre futott be. A fiatalok végül fél pillanattal hamarabb „csaptak be” a célba, vagyis hivatalosan ők lettek a második érkezők. Ördög Nórának ekkor „korszakalkotó” gondolata támadt. Feldobta, hogy Schumacher Vanda és Henry Kettner küzdjenek meg az egyébként elsőként érkező Kiara Lord és Dávid Petra alkotta párossal, viszont mondjanak le a befutóért járó, szervezett szállásról az Ázsia Expressz doyen párosának javára. A két fiatal elfogadta Nóri javaslatát, így rájuk még várt egy „jó kis” szálláskeresés a küzdelmes játék előtt. A bulinak meg is lett a böjtje, hiszen a másnapi jokerjátékot a két lány nyerte.