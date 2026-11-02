Ázsia Expressz: durva balhékkal indul a hét, Kiara Lord és Dávid Petra a célkeresztben

Ez is eljött: Minden páros egymásnak feszül az Ázsia Expressz harmadik hetének első napján

Kiara Lord és Dávid Petra pedig… Nos, ők természetesen derekasan fel is háborodtak a hozzájuk párosított jelzőkön. „Nem lepődtem meg! Nem vállalják fel a véleményüket. Megint a megúszós válaszok. Kiszámíthatóak” – kezdte a morgolódást Dávid Petra, akire barátnője és harcostársa így kontrázott. „Megint az van, hogy: Nem tudunk kire rakni, szóval akkor rátok rakjuk csajok!”

Oké! Akkor tényleg tegyétek a nőkre! Mindent elbírunk végül is!”

- hangzik el az Ászia Expressz hétfői adásában Kiara Lord szájából, majd egy ugrással a nézők is láthatják, miről is szól a fáma, hiszen például Vomberg Frigyes azzal indokolja a Tischler Petrával közösen meghozott döntésüket, hogy a két lány közel van hozzájuk és így nem kell sétálniuk ahhoz, hogy hozzájuk öntsék a vizet egy kellemetlen jelző kapcsán. Ezután Ördög Nóra felteszi a következő kérdést a Sipos Tomi és Pap Feri alkotta párosnak: „Ki a leggyávább?” Az Irigy hónaljmirigy két tagja pedig, szintén Petrát és Kiarát választották. Az indoklásuk pedig, alaposan fel is húzta a két lányt: „A csajoknak megy, mert kihagyták az első két feladatot.” Hogy ez az első napon meghozott döntés miért gyávaság, arra a következő válasz érkezett:

Nem tudom! Valamivel meg kell magyarázni, úgyhogy ennyi

– vágta oda Sipos Tomi, mielőtt öntött. Kiarának talán ez fájt a legjobban. „Az, hogy legyáváztak, azért erős volt” - mondta a napindító játék után a fiatal híresség. Dávid Petrát ugyanakkor sokkal jobban idegesítette a „buta” jelző, amit a Balogh Eleni-Soós Dávid páros aggatott rájuk. A TV2 szerencselánya azzal magyarázta döntésüket, hogy a lányokban kevesebb empátiát vél felfedezni, mint a többi játékosban és ezt ő butaságként értékeli. Maradjunk annyiban, hogy válaszával nem sikerült meggyőznie Kiarát és Petrát, akik kaptak még negatív jelzőket az indulás előtti pillanatokban.