Ázsia Expressz: durva balhékkal indul a hét, Kiara Lord és Dávid Petra a célkeresztben

Ha fogadásokat kellett volna kötnünk arra, hogy melyik páros szolgáltatja majd az Ázsia Expressz hetedik évadának legnagyobb balhéit, akkor a legkisebb oddsot valószínűleg a Kiara Lord-Dávid Petra páros kapta volna a fogadóirodáktól. Az első két hétben akadtak is erre utaló jelek, de az igazi összepattanásra, vagyis inkább összepattanásokra egészen mostanáig várnunk kellett. A hétfői adás legelején Ördög Nóra kavarja meg az állóvizet azzal, hogy a napindítás előtt egy kis játékra hívja a párosokat. Ezen a ponton pedig sorra kezdtek kiborulni azok a bizonyos „csurig töltött bilik”, melyek tartalma javarészt a két lányra „ömlött”.
Ez is eljött: Minden páros egymásnak feszül az Ázsia Expressz harmadik hetének első napján
Kiara Lord és Dávid Petra pedig… Nos, ők természetesen derekasan fel is háborodtak a hozzájuk párosított jelzőkön. „Nem lepődtem meg! Nem vállalják fel a véleményüket. Megint a megúszós válaszok. Kiszámíthatóak” – kezdte a morgolódást Dávid Petra, akire barátnője és harcostársa így kontrázott. „Megint az van, hogy: Nem tudunk kire rakni, szóval akkor rátok rakjuk csajok!”
Oké! Akkor tényleg tegyétek a nőkre! Mindent elbírunk végül is!”
- hangzik el az Ászia Expressz hétfői adásában Kiara Lord szájából, majd egy ugrással a nézők is láthatják, miről is szól a fáma, hiszen például Vomberg Frigyes azzal indokolja a Tischler Petrával közösen meghozott döntésüket, hogy a két lány közel van hozzájuk és így nem kell sétálniuk ahhoz, hogy hozzájuk öntsék a vizet egy kellemetlen jelző kapcsán. Ezután Ördög Nóra felteszi a következő kérdést a Sipos Tomi és Pap Feri alkotta párosnak: „Ki a leggyávább?” Az Irigy hónaljmirigy két tagja pedig, szintén Petrát és Kiarát választották. Az indoklásuk pedig, alaposan fel is húzta a két lányt: „A csajoknak megy, mert kihagyták az első két feladatot.” Hogy ez az első napon meghozott döntés miért gyávaság, arra a következő válasz érkezett:
Nem tudom! Valamivel meg kell magyarázni, úgyhogy ennyi
– vágta oda Sipos Tomi, mielőtt öntött. Kiarának talán ez fájt a legjobban. „Az, hogy legyáváztak, azért erős volt” - mondta a napindító játék után a fiatal híresség. Dávid Petrát ugyanakkor sokkal jobban idegesítette a „buta” jelző, amit a Balogh Eleni-Soós Dávid páros aggatott rájuk. A TV2 szerencselánya azzal magyarázta döntésüket, hogy a lányokban kevesebb empátiát vél felfedezni, mint a többi játékosban és ezt ő butaságként értékeli. Maradjunk annyiban, hogy válaszával nem sikerült meggyőznie Kiarát és Petrát, akik kaptak még negatív jelzőket az indulás előtti pillanatokban.
„Hagyjuk már, hogy én gyenge vagyok, vagy nem vagyok idevaló!”
Dávid Petra kis is fakad pillanatokkal azután, hogy elindulhattak az újabb kemény feladatok teljesítésére. „Álszent brigád… Hagyjuk már, hogy én gyenge vagyok, vagy nem vagyok idevaló!” – dühöngött az Ázsia Expressz harmadik hetének startja után a Házasság első látásra első szériájának szereplője, akitől Kiara Lord vette át a szót és keményen bele is szállt Balogh Elenibe, aki szerint ugye mindketten empátiahiányban szenvednek. „Figyelj! Lesz itt még helyzet.”
Nem hiszem, hogy ebben a játékban el lehet lavírozni úgy, hogy mindent a pasid csinál helyetted!
– utalt a TV2 Szerencselányára és a profi focistára az egykori felnőttfilmes, aki úgy véli, Eleni csupán Soós Dávid farvizén evezve képes teljesíteni az Ázsia Expressz kihívásait. A csatorna sikerműsorának harmadik hetén tehát elindult a verkli. Több páros is sértődötten vágott neki az új kihívásoknak és láthatóan kezd megbomlani az a csapategység, amit eddig mutattak. Hogy a kezdeti feszült hangulat végül melyik páros napjára süti rá a bélyegét és ki, hogyan teljesíti a napot, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Aktív után.
Az Ázsia Expressz apa-fia párosának is kijutott a "jóból":