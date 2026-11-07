Óriási balhé robbant ki az Ázsia Expresszben: „Ilyenkor apa úgy viselkedik, mint egy dinamit”

Miután Molnár Viktor és Titusz az Ázsia Expressz múlt heti hajszájánál Soós Dávid és Balogh Eleni párosának adták a szavazatukat, hiszen ezt kockázatmentes döntésnek gondolták, a fiatalok vérig sértődtek, és szinte egész héten nehezítették az apa-fia duó játékát. Végül pénteken, a hajsza előtti szavazásnál ez egy hangos vitába torkollott a Kincsvadászok kereskedője és a focista között, amiről most Molnár Titusz mesélt lapunknak.
Az Ázsia Expressz 2026-os évadának eddigi legnagyobb konfliktusa kétségtelenül a pénteki hajsza előtt robbant ki, Molnár Viktor és Soós Dávid között. A fiúk korábbi hátráltatások és hajszajegy miatt kaptak össze, és úgy tűnik, nincs sok esély a békülésre. A helyzetről most Titusz mondott véleményt, aki bár érintett az ügyben, a vitából tudatosan kimaradt.
„Ez ugye onnan indult, hogy Dávidék kaptak tőlünk egy hajszajegyet, amiről ki is jelentették, hogy szerintük egy gyáva húzás volt, pedig azt gondoltuk, hogy a jó viszonyra való tekintettel meg tudjuk beszélni, hogy ez egy taktikai döntés volt. Az, hogy utána hátráltattak minket, nyilván nem esett jól ott a pillanat hevében, de ez ezzel jár. Viszont egy idő után úgy tűnt, hogy ez átment személyeskedésbe és már ellenünk szólt, miközben azzal magyarázták a döntéseiket, hogy napokkal korábban kaptak egy hajszajegyet, amit én kicsit képmutatónak érzek, pedig elvileg rajtam kívül itt mindenki felnőtt. Aztán ez mégis átalakult egy dühösebb és feszültebb vitába a hajsza előtt” – kezdte.
Én inkább csak megfigyelő próbáltam maradni, nem akartam nagyon belelendülni ebbe a veszekedésbe, mert nem láttam értelmét. Mindig, attól függetlenül, hogy egymással vitázunk, úgyis az dönti el a végeredményt, hogy hogyan játszunk. Mondhatok bármit, ha nem ahhoz méltón játszok, mert úgyis az dönti el, hogy ki milyen erős vagy ügyes, nem pedig az, hogy egy vitában valakit lenyomok
– magyarázta Titusz.
Az Ázsia Expressz versenyzői nem mind a szövetségekre építenek
Bár vannak olyan párok, akik esetében a taktika szerves részét képezi a szövetségek kialakítása, Viktor és Titusz nem így játszanak. Igyekeznek mindenkivel korrekt, jó viszont ápolni, de a mezőny legfiatalabb versenyzője elárulta, leginkább a saját párosuk teljesítményére koncentráltak.
„Nagyon okosnak kell lenni ebben a játékban, de ugyanannyira fontos, hogy az ember szimplán is gondolkozzon. Nyilván láttuk, hogy két pólusra szakadtunk, és mondhatni, voltak Dávidék, meg mi, a seniorok és én, meg talán a lányok. Viszont én nem gondolkodtam azon, hogy esetleg ez megnehezíti a dolgunkat, hanem saját magunkkal voltam elfoglalva, saját magammal versenyeztem, egy élményt akartam szerezni apával, szóval, nekem teljesen mások voltak a prioritásaim, és az, amit ebből a műsorból kapni akartam, mind a játék szintjén, mind emberileg. Vártam a további kihívásokat, hogy milyen falakat kell majd áttörnünk ezután, akár azzal együtt, hogy megnehezítik a játékunkat” – árulta el Titusz.
Molnár Viktor Titusz higgadtságára mindig támaszkodhat
A műkereskedő fia azt is elmondta, hogy bár sok tulajdonságában hasonlít az édesapjához, a vitás vagy éppen nehéz helyzetekben igyekszik hideg fejjel gondolkozni, és hagyni, hogy Viktor kidühöngje magát.
Megtanultam az évek során, hogy apát ilyenkor nem is akarom nyugtatni, nem akarok hozzászólni sem. Ilyenkor apa úgy viselkedik, mint egy dinamit. Meggyújtják a kanócot, felrobban és fél perc múlva minden visszaáll a helyére, utána meg, ha az ember összeragasztja a darabokat, megint lesz egy dinamitja. Úgyhogy ezekben a helyzetekben semmi értelmét nem látom, hogy hozzászóljak, mert semmit nem fog segíteni a helyzeten, ha azt mondom, hogy »Apa, nyugi!«. Egyébként én is hasonló vagyok, csak engem sokkal nehezebb felidegesíteni, mert értelmetlennek tartom ezt a viselkedést, és nem akarok senkivel veszekedni, inkább csinálom tovább, amit kell
– vallotta be őszintén.
„De apának a feladatok közben is van ez a tendenciája, hogy felidegesíti magát, és azt mondja, hogy vége, feladjuk, megyünk haza, de az ilyen eseteknél szintúgy megtanultam, hogy ha nem beszélünk róla, akkor elvesztik az erejüket ezek a szavak. Ha nem kezdem el győzködni, vagy kérdezgetni, hogy tényleg fel akarja-e adni, akkor megy tovább és szinte el is felejti, hogy mondott ilyet, szóval nem szabad beleállni ezekbe a kósza kijelentésekbe” – tette még hozzá.