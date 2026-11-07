Óriási balhé robbant ki az Ázsia Expresszben: „Ilyenkor apa úgy viselkedik, mint egy dinamit”

Miután Molnár Viktor és Titusz az Ázsia Expressz múlt heti hajszájánál Soós Dávid és Balogh Eleni párosának adták a szavazatukat, hiszen ezt kockázatmentes döntésnek gondolták, a fiatalok vérig sértődtek, és szinte egész héten nehezítették az apa-fia duó játékát. Végül pénteken, a hajsza előtti szavazásnál ez egy hangos vitába torkollott a Kincsvadászok kereskedője és a focista között, amiről most Molnár Titusz mesélt lapunknak.

Molnár Viktor és Molnár Titusz, valamint Balogh Eleni és Soós Dávid között robbant ki az Ázsia Expressz 7. évadának eddigi legnagyobb balhéja (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz 2026-os évadának eddigi legnagyobb konfliktusa kétségtelenül a pénteki hajsza előtt robbant ki, Molnár Viktor és Soós Dávid között. A fiúk korábbi hátráltatások és hajszajegy miatt kaptak össze, és úgy tűnik, nincs sok esély a békülésre. A helyzetről most Titusz mondott véleményt, aki bár érintett az ügyben, a vitából tudatosan kimaradt.

„Ez ugye onnan indult, hogy Dávidék kaptak tőlünk egy hajszajegyet, amiről ki is jelentették, hogy szerintük egy gyáva húzás volt, pedig azt gondoltuk, hogy a jó viszonyra való tekintettel meg tudjuk beszélni, hogy ez egy taktikai döntés volt. Az, hogy utána hátráltattak minket, nyilván nem esett jól ott a pillanat hevében, de ez ezzel jár. Viszont egy idő után úgy tűnt, hogy ez átment személyeskedésbe és már ellenünk szólt, miközben azzal magyarázták a döntéseiket, hogy napokkal korábban kaptak egy hajszajegyet, amit én kicsit képmutatónak érzek, pedig elvileg rajtam kívül itt mindenki felnőtt. Aztán ez mégis átalakult egy dühösebb és feszültebb vitába a hajsza előtt” – kezdte.

Én inkább csak megfigyelő próbáltam maradni, nem akartam nagyon belelendülni ebbe a veszekedésbe, mert nem láttam értelmét. Mindig, attól függetlenül, hogy egymással vitázunk, úgyis az dönti el a végeredményt, hogy hogyan játszunk. Mondhatok bármit, ha nem ahhoz méltón játszok, mert úgyis az dönti el, hogy ki milyen erős vagy ügyes, nem pedig az, hogy egy vitában valakit lenyomok

– magyarázta Titusz.

Az Ázsia Expressz Molnár Viktor és Titusz számára egy igazi hullámvasút, az eddigi menetelésük után most rengeteg nehezítést kaptak (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői nem mind a szövetségekre építenek

Bár vannak olyan párok, akik esetében a taktika szerves részét képezi a szövetségek kialakítása, Viktor és Titusz nem így játszanak. Igyekeznek mindenkivel korrekt, jó viszont ápolni, de a mezőny legfiatalabb versenyzője elárulta, leginkább a saját párosuk teljesítményére koncentráltak.