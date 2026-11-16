Ázsia Expressz: ezt hogy? Újra együtt Dávid Petra és Kabai Andris

Az Ázsia Expressz minden eddigi évadában megtörtént az úgynevezett „párcsere”, ami ugye nem összetévesztendő a szabad szerelem tárgykörében értendő móddal. (Csak a miheztartás végett – a szerk.) Ilyenkor Ördög Nóra összekeveri a párosokat, és 24 órán át így folytatódik az őrült rohanás. A hetedik évadban most érkezett el ez a senki által nem várt fordulat. Most először pedig egyetlen páros kialakítása szinte evidenciaként lebegett Brazília felett. Igen, mi magunk is kikértük volna magunknak, ha a készítők nem látják meg a lehetőséget Dávid Petrában és Kabai Andrisban. Hiszen ők, ha csak rövid időre is, de összekötötték az életüket a Házasság első látásra első évadában. A frigynek nem lett jó vége, de az Ázsia Expresszes párcserének még lehet… De vajon mit szóltak a történet főszereplői? Mindjárt kiderül, de először nézzük, mit mondott Dávid Petra és Kabai Andris, amikor még nem tudhatták, hogy ők ketten 24 órás esélyt kapnak a konfliktusaik rendezésére! „Én valószínűleg meg fogom kapni a Kabait, úgy érzem!” – bocsátkozik jóslatba Dávid Petra a hétfő adás végén. De Andris is megérezte a vesztét, miután Ördög Nóra bejelentette a „párcserét”. „Én szinte borítékolom magamban, hogy a Petrát fogom kapni! De én nem akarom a múltat feleleveníteni! Nem akarom a régi sebeket feltépni! Nem akarok vele vitázni! Sőt, én nem akarok vele, nem hogy huszonnégy órát, de még két órát sem vele tölteni!” – fogalmazott Kabai. Hát persze, hogy igazuk lett!
Az Ázsia Expressz párcserés 24 órája alaposan megkavarhatja az egyébként is kusza szálakat
Az Origo megkereste Dávid Petrát, aki ugyan nem árulhatta el, mi történt pontosan a Kabai Andrissal töltött 24 óra során, de az indulás előtt benne kavargó érzéseiről és a kettejük közötti konfliktusos helyzetről szívesen beszélt. „Attól a pillanattól kezdve tudtam, hogy megkapom a Kabait párnak erre a csere bulira, hogy kiderült számomra, hogy ő és Rebeka is részt vesznek az Ázsia Expresszben. Világos volt, hogy ezt a magas labdát le fogják ütni a szerkesztők.”
Ergo, fel is voltam készülve és egyébként kíváncsi is voltam rá, hogyan fog hozzám állni, hiszen az utóbbi két évben eléggé elmérgesedett köztünk a viszony, ami egyébként a Házasság első látásra után haversággá alakult.
„Voltak közös terveink és még egy közös zenét is kidobtunk. Aztán egy félreértés miatt megromlott a kapcsolatunk. Valahol, poénból „parasztnak” tituláltam, de csak azért, mert a műsorban sportot űztem abból, hogy így hívom és ez szállóigévé vált. A dalunkban is megjelenik ez a jelző és ott nem zavarta. Ezért nem is gondoltam arra, hogy ő nem veszi poénra. Azt, hogy megsértődött, egy újságcikkből tudtam meg, holott elég lett volna ha felhív és tisztázzuk a dolgot. Na, ebből lett köztünk az ellenséges viszony!” – kezdte az Origónak Dávid Petra, aki remélte, az Ázsia Expressz lehetőséget ad majd arra, hogy Kabai Andrissal kibeszéljék a bennük lappangó csalódottságukat, haragjukat.
Dávid Petra: „Andris és én sokban hasonlítunk egymásra”
Az élet, vagyis az Ázsia Expressz pedig nagy rendező, így Dávid Petra és Kabai Andris kaptak 24 órát a soraik rendezésére azzal, hogy a „párcsere” során kénytelenek voltak egymás közelében maradni. „Az elmúlt két évben, valahogy nem sikerült elsimítanunk a dolgokat, vagyis ebben a hangulatban vágtunk neki a kalandnak és a párcserés napnak is. Hogy mennyire sikerült tisztáznunk a félreértéseinket és vitáinkat, azt most nem árulom el, hiszen a keddi adásból minden kiderül. Azt viszont megsúgom, hogy volt bennem kérdőjel bőven, hiszen a nézők is láthatták, hogy akadtak apróbb, nagyobb csörtéink már eddig is” – fogalmazott Dávid Petra, aki nem tagadja, nagyon erős ellenfélnek tartja a volt férjét és Deák Rebekát. „Andris és én sokban hasonlítunk egymásra. Nyilván, hiszen a Házasság első látásra szakértői sem véletlenül tettek minket össze.”
Éppen ezért is tartottam őt nagyon erős ellenfélnek az Ázsia Expressz alatt is
– zárta gondolatait Dávid Petra. Hogy Petrán és Andrison túl kik kerültek még egymás mellé a párcsere során, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Aktív után. Kedden pedig már azt is láthatjuk, hogyan működtek, vagy nem működtek együtt az alaposan összekevert párosok.