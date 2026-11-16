Ázsia Expressz: ezt hogy? Újra együtt Dávid Petra és Kabai Andris

Az Ázsia Expressz párcserés 24 órája alaposan megkavarhatja az egyébként is kusza szálakat

Az Origo megkereste Dávid Petrát, aki ugyan nem árulhatta el, mi történt pontosan a Kabai Andrissal töltött 24 óra során, de az indulás előtt benne kavargó érzéseiről és a kettejük közötti konfliktusos helyzetről szívesen beszélt. „Attól a pillanattól kezdve tudtam, hogy megkapom a Kabait párnak erre a csere bulira, hogy kiderült számomra, hogy ő és Rebeka is részt vesznek az Ázsia Expresszben. Világos volt, hogy ezt a magas labdát le fogják ütni a szerkesztők.”

Ergo, fel is voltam készülve és egyébként kíváncsi is voltam rá, hogyan fog hozzám állni, hiszen az utóbbi két évben eléggé elmérgesedett köztünk a viszony, ami egyébként a Házasság első látásra után haversággá alakult.

„Voltak közös terveink és még egy közös zenét is kidobtunk. Aztán egy félreértés miatt megromlott a kapcsolatunk. Valahol, poénból „parasztnak” tituláltam, de csak azért, mert a műsorban sportot űztem abból, hogy így hívom és ez szállóigévé vált. A dalunkban is megjelenik ez a jelző és ott nem zavarta. Ezért nem is gondoltam arra, hogy ő nem veszi poénra. Azt, hogy megsértődött, egy újságcikkből tudtam meg, holott elég lett volna ha felhív és tisztázzuk a dolgot. Na, ebből lett köztünk az ellenséges viszony!” – kezdte az Origónak Dávid Petra, aki remélte, az Ázsia Expressz lehetőséget ad majd arra, hogy Kabai Andrissal kibeszéljék a bennük lappangó csalódottságukat, haragjukat.