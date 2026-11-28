Kiara Lord és Dávid Petra voltak az Ázsia Expressz 2026-os évadának gyöngyszemei, akik hat héten keresztül végig a hátukon vitték az eseményeket és minden alkalommal ellopták a show-t. Emiatt is érezték úgy, hogy megérdemelten kerültek a döntőbe, most pedig Petra lapunknak elárulta, hogy az egészet nekik kellett volna megnyerniük szerinte. Emellett az utolsó napról és barátságuk alakulásáról is mesélt a TV2 szereplője.

Az Ázsia Expressz győztesei is sportszerűen gratuláltak Kiara Lordéknak a döntő után (Fotó: TV2)

Nehezen dolgozzák fel az Ázsia Expressz döntőjét Dávid Petráék

Amikor megérkeztünk a befutóba, akkor éreztem, hogy nem mi nyertünk. Olyan sokat kínlódtunk a szabaduló szobában, hogy számítottunk rá, csak reménykedtünk benne, hogy nekik is rosszul sikerült az a feladat. Ott bennem volt a sportszerűség és gratuláltam nekik, viszont másnap reggel vagy egy órán keresztül keservesen sírtam

– árulta el Petra.

Két lányként eljutni az Ázsia Expressz döntőjébe közel sem egyszerű, ám Dávid Petra így sem elégedett a második hellyel. „Nem lett volna fizikai akadálya, hogy megnyerjük a műsort. A labdajátékig végig vezettünk, viszont akkor szétesett köztünk a dinamika. Ott nagyon nehezen kaptunk kocsit és a szabadulószobában is lefagytunk” – jegyezte meg az Ázsia Expressz második helyezett párosának egyik tagja.

Szenzációsan teljesítettek a lányok az Ázsia Expressz műsorában (Fotó: Mediaworks)

Milyen most a kapcsolat Dávid Petra és Kiara Lord között?

Az Ázsia Expressz semennyire nem tette próbára a kapcsolatunkat. Nagyon jó barátnők voltunk előtte is és most is. Mindketten hirtelen haragúak vagyunk, talán Kiara egy fokkal jobban, de én nem szeretek senkivel rosszban lenni. A műsor alatt ő fogalmazott meg rólam kritikát, amin nem megsértődtem, hanem elfogadtam és örültem, hogy legalább elmondta nekem. Látszik az, hogy Sipos Tomiékon kívül közöttünk volt a legkevesebb konfliktus

– mondta az Origónak Petra.

Már a műsorban is megjegyezte Dávid Petra, hogy nekik ott van a helyük a döntőben és most lapunknak is hasonlóan fogalmazott. „Nekünk kellett volna nyerni. Szép lett volna. Nyilván sokan mondják, hogy akkor túl kiszámítható lenne a műsor, mert az elejétől nyomva vagyunk, de ez szerintem nagyon nem igaz. Viszont egy szó, mint száz, büszkék vagyunk magunkra, de egyben csalódottak is, hogy karnyújtásnyira volt a győzelem”