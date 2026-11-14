Dávid Petra az Ázsia Expressz hajszájukról: A legtöbb páros arcára kiült a csalódottság, amikor megláttak minket közeledni

Az Ázsia Expressz pénteki hajszája előtti tanácson komoly szóváltásba keveredett a Kiara Lord-Dávid Petra és a Papp Feri-Sipos Tomi páros, aminek alapját egy rosszul megfogalmazott mondatból fakadó félreértés adta. Feri ugyanis szó szerint értelmezte Kiara Lord gondolatait arról, hogy ő és Petra, „kitakarítják az almot”, vagyis az első két hely valamelyikén futnak majd be a hajsza végén, amivel ugye egy újabb párostól szabadulnak meg. A Mirigyes ezt úgy értelmezte, hogy az egykori felnőttfilmes „szemétként” aposztrofálta őket és persze a többieket, ezért „takarítónőnek” titulálta a két csípős nyelvű amazont. A sors fintoraként éppen az Irigy Hónaljmirigy két tagja kapta a legtöbb hajszajegyet, így a papírforma szerint nem sok esély volt arra, ami végül történt, hiszen Molnár Viktor és Molnár Titusz velük szembeni fizikai fölénye is nyilvánvaló volt ebben a hármas felállásban. Az Origo Dávid Petrával beszélgetett a pénteki hajszagyőzelem után.
Dávid Petra rettegett az Ázsia Expressz negyedik hajszájától
Origo: A csütörtöki adásban nem tűntetek túl magabiztosnak, és nem is szántottatok arra, hogy biztos résztvevői lesztek az Ázsia Expressz negyedik hajszájának.
Dávid Petra: Bevallom, leginkább Kiara miatt aggódtam, hiszen ő hangulatember, vagyis a teljesítményét nagyban befolyásolja, hogy milyen lábbal kel fel egy adott napon és milyen impulzusok érik menet közben.
Tudtam, ha ő a hajsza napján nem akarja az igazat, akkor megyünk haza a francba.
Éreztem rajta, hogy egy picit elfogyott… Én pedig eleve szorongó típus vagyok, vagyis rendesen paráztam a hajszától.
Origo: Nagyon nem volt benne a fejedben, hogy biztos hajszázókként álltok majd ott Ördög Nóra és a párosok előtt?
D.P.: Én voltam a fő taktikus és igazából alaposan eltaktikáztam magam. Szervezkedtem, kavartam a szálakat összevissza, de azzal nem számoltam, hogy ekkorát bukunk a hajsza előtti napon. Kudarcos élmény volt úgy visszavonulni a döntéshozatalra, hogy másnap ellenfelet kell választanunk magunknak és izgulhatunk azon, hogy olyan pár kapja a legtöbb jegyet, akik ellen van esélyünk. Kiara egyébként konzekvens akart maradni és szíve szerint Schumacher Vandát és Henry Kettnert küldte volna küzdeni, de nekem volt egy megérzésem. Arra gondoltam, hogy hiába csípjük a Mirigyes fiúkat, rájuk kell dobjuk a hajszajegyet, ha egy kicsi esélyt is szeretnénk arra, hogy bent maradjunk az Ázsia Expresszben.
„Egyébként Feri erre adott válasza már sokkal inkább volt sértő, de spongyát rá...”
Origo: Ebből aztán lett is egy komolyabb szóváltás a hajsza napjának reggelén…
D.P.: Igen! Feri megsértődött Kiara nyitóbeszédén, amiben valóban volt egy olyan gondolat, amit könnyen félreérthetett az, aki félre akarta érteni.
De én pontosan tudtam, hogy csupán belemagyarázás ez a sértődöttség, hiszen nyilván senki nem gondolta senkiről, hogy kisöpörni való szemét lenne.
Egyébként Feri erre adott válasza már sokkal inkább volt sértő, de spongyát rá, hiszen eleve régen volt, ráadásul minden mondat felfokozott hangulatban hangzott el.
Origo: Elindult a hajsza… Láttál esélyt arra, hogy a nap végén ne te és Kiara távozzatok?
D.P.: Annak ellenére is rettenetesen izgultam, hogy a többiektől azt hallottuk, hogy bár nagyon kemény nap vár ránk, de egyben az Ázsia Expressz legjobb élménye is. Szerencsére Kiara győztes hangulatban ébredt, így tudtam, mindent és még annál is többet megteszünk majd azért, hogy ne adjuk meg azt az örömet a többieknek, hogy kiesünk az Ázsia Expresszből. Jó flow-ban kezdtük a hajszát és tetszettek a feladatok is. Már azt hittük, hogy gyerekjáték lesz lenyomnunk a többieket, még úgy is, hogy férfiak ellen mentünk. Egy darabig fej-fej mellett haladtunk velük...
Origo: Végül messze nem volt gyerekjáték…
D.P.: Eljött a mélyrepülés, amikor megérkeztünk a nádvágó feladathoz. Láttuk, hogy egy kőkemény, fizikai feladatról van szó, és bevallom, akkor azt gondoltam, hogy nekünk lefőtt a kávé.
Ráadásul egy kicsit össze is pattantunk Kiarával, ami mondjuk ki, nem segített minket a hajszában.
A következő feladatot pedig csúnyán benéztük. Félreértelmeztük a dolgot és azt hittük, hogy le kell itatnunk turistákat egy olyan helyen, ahol helyiek is csak elvétve voltak.
Origo: Mikor éreztétek meg, hogy behúzhatjátok ezt a hajszát az első helyen?
D.P.: Amikor elindultunk a cél felé, valahogy szinte százszázalékosan biztosak voltunk abban, hogy mi leszünk az elsők. Amikor fuvart kaptunk, fel is vettük a győzelmi tiaránkat, amit még a megnyert pihenőnapokon vásároltunk magunknak. Az volt bennünk, hogy mindenki kapja be, mert megcsináltuk.
Láttuk is, hogy a legtöbb páros arcára kiült a csalódottság, amikor megláttak minket közeledni.
Ez persze nyilván annak a már említett, félreértett és félremagyarázott beszólás az oka. Sejtettük, hogy a várakozó párosok belehergelik egymást a semmibe. Szó szerint csalódást okoztunk és bár ez volt a cél, mégsem esett jól, hogy senkitől nem kaptunk gratulációt. Kicsit persze kárpótolt minket a gondolat, hogy a másodikként befutó páros előtt negyven perccel érkeztünk meg Ördög Nórához. Ahogy az is, hogy végül kiejtettük Molnár Viktort és Tituszt. Bár valójában a Mirigyes srácokat szerettük volna elbúcsúztatni, hiszen az apa-fia párost kifejezetten kedveltük.