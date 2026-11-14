Dávid Petra az Ázsia Expressz hajszájukról: A legtöbb páros arcára kiült a csalódottság, amikor megláttak minket közeledni

Dávid Petra rettegett az Ázsia Expressz negyedik hajszájától

Origo: A csütörtöki adásban nem tűntetek túl magabiztosnak, és nem is szántottatok arra, hogy biztos résztvevői lesztek az Ázsia Expressz negyedik hajszájának.

Dávid Petra: Bevallom, leginkább Kiara miatt aggódtam, hiszen ő hangulatember, vagyis a teljesítményét nagyban befolyásolja, hogy milyen lábbal kel fel egy adott napon és milyen impulzusok érik menet közben.

Tudtam, ha ő a hajsza napján nem akarja az igazat, akkor megyünk haza a francba.

Éreztem rajta, hogy egy picit elfogyott… Én pedig eleve szorongó típus vagyok, vagyis rendesen paráztam a hajszától.

Origo: Nagyon nem volt benne a fejedben, hogy biztos hajszázókként álltok majd ott Ördög Nóra és a párosok előtt?

D.P.: Én voltam a fő taktikus és igazából alaposan eltaktikáztam magam. Szervezkedtem, kavartam a szálakat összevissza, de azzal nem számoltam, hogy ekkorát bukunk a hajsza előtti napon. Kudarcos élmény volt úgy visszavonulni a döntéshozatalra, hogy másnap ellenfelet kell választanunk magunknak és izgulhatunk azon, hogy olyan pár kapja a legtöbb jegyet, akik ellen van esélyünk. Kiara egyébként konzekvens akart maradni és szíve szerint Schumacher Vandát és Henry Kettnert küldte volna küzdeni, de nekem volt egy megérzésem. Arra gondoltam, hogy hiába csípjük a Mirigyes fiúkat, rájuk kell dobjuk a hajszajegyet, ha egy kicsi esélyt is szeretnénk arra, hogy bent maradjunk az Ázsia Expresszben.