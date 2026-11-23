Ez volt az Ázsia Expressz eddigi legkeményebb kihívása Deák Rebeka számára

Nos, a Házasság első látásra harmadik évadából megismert Becca nagyon rosszul viselte a homokcsapdát. „Tudtam, hogy Andris nem fog sokáig a homok alatt hagyni. Ahogy azt is, hogy egy gyönyörű tengerparton vagyunk, tehát annyira nagy bajom nem lehet.”

De mégis, amikor megéreztem, hogy össze vannak kötve a végtagjaim, a homok súlya pedig összenyomta a mellkasomat és alig kaptam levegőt, nagyon bepánikoltam.

„Nem is tudom, hogy éreztem-e ennyire rosszul magam az elmúlt időszakban!” – fogalmazta meg gondolatait a rémálomba illő feladatról Deák Rebeka.

Az Ázsia Expressz készítői alaposan bekeményítettek a mindent eldöntő hétre (Fotó: TV2)

„Láttam, hogy egyre jobban pánikol”

Kabai Andris érezte, hogy hatalmas rajta a nyomás, de azt is tudta, hogy szerelmén szó szerint is több volt azokban a pillanatokban. Meg is tett mindent annak érdekében, hogy Becca szenvedéseit a lehető leggyorsabban enyhítse. „Arra gondoltam, hogy minél hamarabb szabadítsam ki Beccát, hiszen láttam, hogy egyre jobban pánikol. Azt szerettem volna, hogy minél előbb minél kevesebb földtömeg legyen rajta. Kívülről nekem is durva volt ezt látni. Nemhogy neki átélni!” – mondta az Ázsia Expressz kamerájának Andris. Hogy végül hogyan is végződött az újabb, embert próbáló feladat Dák Rebeka és Kabai Andris, illetve a többi páros számára, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Aktív után.

Kabai Andris és Deák Rebeka így jutottak be az Ázsia Expressz hetedik évadának utolsó hetére: