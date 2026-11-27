Hat héttel ezelőtt négyezer méteres magasságban, Bolíviában vágott neki az embert próbáló kalandnak a mezőny, péntek este pedig Rio de Janeiróban minden eldőlt. Az Ázsia Expressz hetedik évadának döntőjében két olyan páros feszült egymásnak, akik között már a műsor korábbi szakaszaiban is izzott a levegő. Kabai András és párja, Deák Rebeka (Becca) az exnejével, Dávid Petrával, valamint Kiara Lorddal küzdött meg a végső győzelemért. A tét hatalmas volt, hiszen a 19 millió 100 ezer forintos fődíjért ment a harc.

Az Ázsia Expressz 2026 elérkezett a fináléhoz (Fotó: TV2)

Fej fej mellett haladtak az Ázsia Expressz versenyzői

A mindent eldöntő nap egy logikai feladattal indult, majd a versenyzők útja a világhírű Maracanã Stadionba vezetett, ahol egy csavaros kihívás várta őket. Ekkor még teljesen fej fej mellett haladt a két duó. A hajsza ezután a tengerpart homokjában folytatódott, ahol fémdetektorral kellett összegyűjteniük 25 brazil reált, de a meredek sziklafalon is érmék lapultak – minél magasabbra merészkedett valaki, annál nagyobb értékű pénzt találhatott. Bár már nézni is rossz volt, ahogy a versenyzők a falon kapaszkodtak, mindenki bevállalta a mászást. Kabai Andris a víz után így a tériszonyával is kénytelen volt szembenézni. Mivel a szikláról nem jött össze a teljes összeg, mindkét párosnak vissza kellett térnie a homokba fémkeresőzni, majd egy nemzetközi szereplőkkel megspékelt strandfocis játék következett.

Félelmetes feladatokat kellett teljesíteniük (Fotó: TV2)

Szabadulószoba várt rájuk

Innen Rio egyik favelláján át vezetett az út a város legmagasabb pontjára: közben öt helyi lakost kellett felkutatniuk, és időrendi sorrendbe rakniuk a hat hét emlékezetes pillanatait. Az utolsó próbatétel egy szállodai szabadulószoba volt, ahol semmilyen utasítást nem kaptak, csak elrejtett nyomokból kellett rájönniük a kódokra. Kabai Andris még életében nem járt ilyen helyen, mégis itt fordult meg a verseny: a végig magabiztosan menetelő Kiara és Petra ugyanis teljesen leblokkolt a feladványnál. „El nem tudom mondani, mennyire izgulok!” – vallotta be Andris a hajrában, miközben a rivális lányok már az autóban ülve, elérzékenyülve összegezték a mögöttük álló heteket, hiszen jóban-rosszban kitartottak egymás mellett. Becca sem titkolta, mennyire megviselte és egyben megérintette a verseny. „Nagyon sok részét utáltam, de most nagyon fog hiányozni.”