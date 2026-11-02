Ez volt az Ázsia Expressz eddigi legveszélyesebb kihívása: dühös bikák elől menekültek a párosok

Ördög Nóra amíg csak tehette, titkolta az Ázsia Expressz történetének legdurvább játékának titkos résztvevőit

De mi történt az Ázsia Expressz hétfői adásában? Kabai Andris és Deák Rebeka érkeztek be elsőként a célba, majd a második helyen egyszerre két páros jelent meg a célnál, de a Soós Dávid-Balogh Eleni páros szó szerint lesprintelte a „lassabban siető” Vomberg Frigyest és Tischler Petrát, így végül ők vehettek részt a játékon. A sztárséf csapat hölgytagjánál ezen a ponton el is szakadt a cérna, mivel igazságtalannak érezte az említett sprintet. Alaposan ki is fakadt. A purparlé végeztével ugyan belátta, hogy túllőtt a célon, de hozzátette, lehiggadva sem tenne másképpen. Végül elérkezett az Ázsia Expressz harmadik hetének első joker játéka, melynek láttán talán Tischler Petra is belátta, jobban jártak a harmadik hellyel, hiszen az első két befutó párosoknak felhergelt bikákkal kellett szembenézniük egy arénában. Persze Ördög Nóra eleinte igyekezett elvenni a koránt sem veszélyes feladat élét és a szabályismertetés végéig nem árulta el, mi is vár Kabai Andrisra, Deák Rebekára, illetve Balogh Elenire és Soós Dávidra. Vagyis a felbőszült bikákról eleinte egy árva szót sem ejtett. Amikor a joker játék résztvevői már éppen kezdtek megnyugodni, ledobta rájuk az „atombombát”: „Tudjátok-e, hogy ez a falu miről híres?”

Ez a csendes kis falu arról ismert, hogy bikaviadalokat szoktak rendezni.

„Igaz, nem a hagyományos, spanyol szabályok szerint, tehát nem az a cél, hogy a bikát megöljék, inkább csak játszanak. Szóval nem lesztek egyedül a pályán” – dobta be a hétfői adásban elérkezett joker játék előtt Nóri, akinek szavait általános döbbenet fogadta a két páros körében.