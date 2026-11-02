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TV2

Ez volt az Ázsia Expressz eddigi legveszélyesebb kihívása: dühös bikák elől menekültek a párosok

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Csak kapkodjuk a fejünket, mióta elindult a TV2 kalandreality-jének hetedik évada. Hiszen az Ázsia Expressz párosai a szokottnál is extrémebb körülményekkel és nehezebb feladatokkal találták szembe magukat Bolíviában. A csatorna pedig a harmadik hét elején rádobott még egy lapáttal, és bikák közé küldött két párost is.
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TV2bikaviadalKabai AndrisBalogh EleniÁzsia Expressz

Egyre feszültebb a helyzet az Ázsia Expressz hetedik évadának párosai között. Hétfőn egy kollektív balhéval indult a hét, mivel Ördög Nóra alaposan megkavarta az állóvizet és egy feladat kapcsán arra „kényszerítette” a játékosokat, hogy nem éppen hízelgő jelzőket aggassanak egymásra. Lett is vita rendesen, aki több páros napjára is rányomta a bélyegét. Koronaképpen pedig a műsor történetének talán legextrémebb joker játékáért zajlott a versenyfutás, ami szintén egy parázs vitával zárult. Tischler Petra úgy rongyolt neki Balogh Eleninek és Soós Dávidnak, mintha nem lenne holnap. 

Tischler Petra igazságtalannak érezte az Ázsia Expressz befutóját.
Tischler Petra nem tudta magában tartani a dühét (Fotó: TV2)
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Ördög Nóra amíg csak tehette, titkolta az Ázsia Expressz történetének legdurvább játékának titkos résztvevőit

De mi történt az Ázsia Expressz hétfői adásában? Kabai Andris és Deák Rebeka érkeztek be elsőként a célba, majd a második helyen egyszerre két páros jelent meg a célnál, de a Soós Dávid-Balogh Eleni páros szó szerint lesprintelte a „lassabban siető” Vomberg Frigyest és Tischler Petrát, így végül ők vehettek részt a játékon. A sztárséf csapat hölgytagjánál ezen a ponton el is szakadt a cérna, mivel igazságtalannak érezte az említett sprintet. Alaposan ki is fakadt. A purparlé végeztével ugyan belátta, hogy túllőtt a célon, de hozzátette, lehiggadva sem tenne másképpen. Végül elérkezett az Ázsia Expressz harmadik hetének első joker játéka, melynek láttán talán Tischler Petra is belátta, jobban jártak a harmadik hellyel, hiszen az első két befutó párosoknak felhergelt bikákkal kellett szembenézniük egy arénában. Persze Ördög Nóra eleinte igyekezett elvenni a koránt sem veszélyes feladat élét és a szabályismertetés végéig nem árulta el, mi is vár Kabai Andrisra, Deák Rebekára, illetve Balogh Elenire és Soós Dávidra. Vagyis a felbőszült bikákról eleinte egy árva szót sem ejtett. Amikor a joker játék résztvevői már éppen kezdtek megnyugodni, ledobta rájuk az „atombombát”: „Tudjátok-e, hogy ez a falu miről híres?”

Ez a csendes kis falu arról ismert, hogy bikaviadalokat szoktak rendezni. 

„Igaz, nem a hagyományos, spanyol szabályok szerint, tehát nem az a cél, hogy a bikát megöljék, inkább csak játszanak. Szóval nem lesztek egyedül a pályán” – dobta be a hétfői adásban elérkezett joker játék előtt Nóri, akinek szavait általános döbbenet fogadta a két páros körében.

Az egymással és a felbőszült bikákkal vívott küzdelemből Balogh Eleni és Soós Dávid jöttek ki győztesen.
Balogh Eleniék nyerték meg végül a joker játékot (Fotó: TV2)

Balogh Eleni: „Elképesztően boldog voltam, amikor kitaláltuk a feladványt”

Végül mind a négyen megbékéltek a feladattal, így kezdetét is vette a küzdelem, melynek során, természetesen hol a fiúk, hol a lányok menekültek az arénába beengedett bikák elől, hogy megtalálják a megfejtésre váró szóláshoz tartozó betűket a játék téren felfüggesztett pinyátákban. Az egymással és a felbőszült bikákkal vívott küzdelemből Balogh Eleni és Soós Dávid jöttek ki győztesen, és ami még ennél is fontosabb, sértetlenül, így ők szerezték meg a jokert és természetesen a győzelemmel járó medált is. A TV2 szerencselánya pedig diadalittasan beszélt a kockázatos játékról: „Elképesztően boldog voltam, amikor kitaláltuk a feladványt és megnyertük a játékot.” 

Ezzel meg tudtuk mutatni, hogy egy logikai feladatban is képesek vagyunk teljesíteni”

 – mondta boldogan Eleni. Hogy milyen előnyhöz jutott így a fiatal páros, vagy éppen milyen őrült hátráltatással sújthatnak egy másik duót, az kiderül az Ázsia Expressz keddi epizódjából, amely 19:55-től látható a TV2-n. 

 

 

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