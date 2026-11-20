Durva beszólással zárult az Ázsia Expressz pénteki hajszája: Dávid felköpött és aláállt

De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a befutó után Kabai Andris kíméletlenül kimondta, mit is gondol Soós Dávidról, aki döntésével hajszára küldte őket aznap reggel. „Sz*rul vagyunk… Harmadikok vagyunk. Hogy lehetnénk? Ez a betyárbecsületen ment el. Nincs ezzel baj… Aki ott áll, mind meg is érdemli.”

Csak tudod Nóri, a focisták olyanok, hogy szoktak köpködni.

„Csak most Dávidunk azt csinálta, hogy nem maga elé köpött, hanem felköpött és alá állt. Szívesen srácok! Nyilván mi taktikáztuk el, és ez a mi hibánk…” – fogalmazott keményen Kabai Andris, akinek szavaira a megszólított Dávid röviden reagált. „Nagyon sajnáljuk, hogy ez most nem sikerült, de azért a szívesen az erős… Azt látod rajtam, hogy örülök?” – tette fel kérdését az egykori focista. Ezt követően Kabai Andris belekezdett az érzelmes búcsúbeszédébe: „Igazából magunkról tanultunk sokat. Rájöttem, hogy Becca a világon a legerősebb barátnő. Akárhogy is úgy néz ki, hogy a játékot elvesztettük, mi mindenképpen nyertünk. Boldogan megyünk haza. És igazából mindig az a legfontosabb, hogy itt belül mi marad, és mit tanultunk. Olyan élményeket kaptunk az Ázsia Expressztől, amiket nagy valószínűséggel soha nem tapasztalhattunk volna meg” – mondta az Ázsia Expressz kamerájába Andris.

Sipos Tomi és Papp Feri úgy döntöttek, nem folytatják tovább az Ázsia Expresszt (Fotó: TV2)

Sipos Tomi: „Sem lelki, sem fizikai értelemben nem vagyunk abban az állapotban, hogy versenyképesek tudjunk lenni”

Ezt a pillanatot ragadták meg a Mirigyes fiúk arra, hogy megtegyék sorsfordító bejelentésüket. „Ne haragudjatok, de talán a témába vág, és azt gondolom, hogy ez mindenkit érint. A Ferivel nagyon sokat beszélgettünk, és hallgatva titeket… Természetesen mi is nagyon sok mindent átéltünk, és sokszor sodródtunk ki a komfortzónánkon túlra.”

Azt gondoltuk, hogy kapnátok egy pici ajándékot tőlünk. Persze ez a többieknek is járt volna, ha most ők állnak ott. Arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha helyet cserélnénk…

„Mi megkaptuk az Ázsia Expressztől mindazt, amiért idejöttünk. Szeretnénk átadni a helyünket! Andris, ne mond, hogy nem! Mert, ha mi gondolunk valamire, az úgy is úgy lesz! Nagyon szeretnénk újra a családjaink körében lenni! Sem lelki, sem fizikai értelemben nem vagyunk abban az állapotban, hogy versenyképesek tudjunk lenni” – mondta a döbbent csendben, könnyeit nyelve Sipos Tomi. És bár az új lehetőséget kapó páros hosszasan hezitált, végül elfogadták az ajánlatot, így annak ellenére is versenyben maradtak az Ázsia Expressz döntő hetére is, hogy hivatalosan számukra ért véget a kaland.