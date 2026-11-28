Véget ért az Ázsia Expressz 2026-os évada, ahol hat héten keresztül küzdötték át magukat a versenyzők a nehezebbnél nehezebb kihívásokon. A döntőben Kabai András és Deák Rebeka versenyeztek Kiara Lord és Dávid Petra ellen. Végül a nap végén a szerelmespárnak sikerült elsőként odaérniük Ördög Nórához, ezzel megnyerve az Ázsia Expressz hetedik évadát. Most pedig Andris az Origónak mesélt a győzelemről.

Kabai Andris és Deák Rebeka nagy meglepetést okoztak, mivel korábban elvesztettek egy hajszát, de az Irigy Hónaljmirigyesek távozása miatt bent maradtak a műsorban (Fotó: TV2)

Így készültek az utolsó napokra az Ázsia Expressz győztesei

Alapvetően az előző héten elég rossz hangulatban voltunk. Egy valamit fogadtunk meg, hogy a mentális fáradtság okozta negatív megjegyzéseket elengedjük és a döntő napra megújult erővel érkezünk. Úgy álltunk az utolsó naphoz, hogy már az egy gyönyörű eredmény, hogy eddig eljutottunk és történjen bármi, mi boldogan utazunk haza. Egyrészről nagyon sok tapasztalatot szereztünk egymásról is, másrészről pedig már manifesztáltuk, hogy elsőként futunk végig a vörös szőnyegen és szerencsére ez így is alakult

– árulta el Kabai Andris.

Viszonylag friss kapcsolatként vágtak bele ebbe az óriási kalandba, ami alatt nemcsak magukról, hanem egymásról is sok mindent megtanultak. „Utólag visszanézve ez csak így sikerülhetett, hogy Beccával indultam el. Bár a nézők nem láttak mindent, mégis sokszor segítettük egymást a nehéz helyzetekben. Könnyen meglehet, hogy egy olaszos családnak tűnünk, ezt akkor is csak együtt tudtuk végigcsinálni” – jegyezte meg az Ázsia Expressz győztese.

Az Ázsia Expressz döntője kifejezetten izgalmasra sikerült, mivel sok ideig fej-fej mellett futottak a versenyzők (Fotó: TV2)

Fél év elteltével sem ülepedtek le a páros érzései

Idén tavasszal vették fel a műsor hetedik évadát, így a versenyzőknek már bőven volt idejük feldolgozni az eredményt. Azonban a győzteseknek ez még nem sikerült.

Megmondom őszintén, hogy a mai napig néha ülünk a kanapén és megjegyezzük, hogy hallod, megnyertük az Ázsia Expresszt. Még most is nehéz felfogni. Annyira mély érzésekkel teli ez a kijelentés számunkra, hiszen ezt nagyon akartuk. Egy olyan úti laput adott nekünk, ami a való életben is megerősítette, hogy egymásnak mennyire erős társai vagyunk

– jelentette ki Kabai Andris.