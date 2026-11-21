Deák Rebekával a hajszáról és az azt követő eseményekről beszélgettünk. „Bármennyire is furcsán hangzik, engem világéletemben vonzott a veszély.”

Egyszerűen szeretem a kétes kimenetelű dolgokat és a kockázatot.

„Hogy őszinte legyek, a hajsza második feladatát látva az futott át az agyamon, hogy tulajdonképpen még fizetnék is azért, amit rám, ránk várt annál az autópálya felett átívelő hídnál. Hatalmas adrenalinlöketet kaptam és egy pillanatig sem fordult meg a fejemben, hogy nem leszek képes behúzni a feladatot. Amikor pedig megtettem és ott lógtam a hatsávos, autókkal teli út felett, fejben visszakerültem a versenybe és elkezdtem hihetetlen módon élvezni a hajszát” – emlékezett vissza a döntőhét előtti utolsó hajszára Becca, aki a második feladat láttán szó szerint és átvitt értelemben is szárnyakat kapott.

Deák Rebeka imádta, Kabai Andris pedig képtelen volt teljesíteni az Ázsia Expressz extrém kihívását (Fotó: TV2 )

Deák Rebeka szárnyakat kapott az Ázsia Expressz pénteki hajszáján

Deák Rebekát az sem zökkentette ki, hogy többek között párja, Kabai Andris sem tudta legyőzni a magasságtól vagy a mélységtől való zsigeri félelmét. „Ebből a szempontból Andrissal nagyon eltérő karakterek vagyunk. Benne több gát volt az Ázsia Expressz elején, amiket át kellett ugrálnia. Ő madárfóbiával, víziszonnyal és mélységtől való félelemmel is küzd. A forgatásokon hősként nézett szembe sorba a fóbiáival és többet le is küzdött.”

Én már azért is nagyon büszke voltam rá, hogy kiállt a híd szélére, vagyis megpróbálta megoldani a feladatot.

„Azt hiszem, ott rontottuk el, hogy én mentem előbb, így volt ideje hezitálni. Ha azt beszéljük meg, hogy ő megy előbb, talán nem agyal annyit és… No, de egy cseppet sem nehezteltem rá, amiért végül győzött a félelme, hiszen az tényleg a lelke legmélyéről tört elő. Csak azt sajnáltam, hogy nem lett egy újabb sikerélménnyel gazdagabb” – fogalmazott az Ázsia Expressz pénteki epizódja után Becca, aki szerint a hajsza utolsó feladata volt a nap sarokpontja, amin elment az esélyük arra, hogy bejussanak az utolsó hétre.