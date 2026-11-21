Mondhatnánk, hogy óriási meglepetés az, ami az Ázsia Expressz pénteki hajszája után történt, de az igazság az, hogy az idei évadot követve már semmin, de tényleg semmin nem lepődünk meg. A sikerműsor sorozat legnehezebb feladatsorát dobta össze a TV2, és ez a tény önmagában produkált olyan jeleneteket, melyeket korábban el sem tudtunk volna képzelni. Éppen ez, a család hiánya és a fizikai, lelki kimerülés vezette a Papp Feri és Sipos Tomi párost arra a döntésre, hogy bár a hajszától megmentette őket Balogh Eleni és Soós Dávid, ők nem szerettek volna elutazni Rióba, az Ázsia Expressz döntő hetére. Ezzel pedig átadták helyüket a hajszáról harmadikként visszatérő Deák Rebekának és Kabai Andrisnak. Egy ilyen faramuci továbbjutás sok kérdést vet fel…
Deák Rebekával a hajszáról és az azt követő eseményekről beszélgettünk. „Bármennyire is furcsán hangzik, engem világéletemben vonzott a veszély.”
Egyszerűen szeretem a kétes kimenetelű dolgokat és a kockázatot.
„Hogy őszinte legyek, a hajsza második feladatát látva az futott át az agyamon, hogy tulajdonképpen még fizetnék is azért, amit rám, ránk várt annál az autópálya felett átívelő hídnál. Hatalmas adrenalinlöketet kaptam és egy pillanatig sem fordult meg a fejemben, hogy nem leszek képes behúzni a feladatot. Amikor pedig megtettem és ott lógtam a hatsávos, autókkal teli út felett, fejben visszakerültem a versenybe és elkezdtem hihetetlen módon élvezni a hajszát” – emlékezett vissza a döntőhét előtti utolsó hajszára Becca, aki a második feladat láttán szó szerint és átvitt értelemben is szárnyakat kapott.
Deák Rebeka szárnyakat kapott az Ázsia Expressz pénteki hajszáján
Deák Rebekát az sem zökkentette ki, hogy többek között párja, Kabai Andris sem tudta legyőzni a magasságtól vagy a mélységtől való zsigeri félelmét. „Ebből a szempontból Andrissal nagyon eltérő karakterek vagyunk. Benne több gát volt az Ázsia Expressz elején, amiket át kellett ugrálnia. Ő madárfóbiával, víziszonnyal és mélységtől való félelemmel is küzd. A forgatásokon hősként nézett szembe sorba a fóbiáival és többet le is küzdött.”
Én már azért is nagyon büszke voltam rá, hogy kiállt a híd szélére, vagyis megpróbálta megoldani a feladatot.
„Azt hiszem, ott rontottuk el, hogy én mentem előbb, így volt ideje hezitálni. Ha azt beszéljük meg, hogy ő megy előbb, talán nem agyal annyit és… No, de egy cseppet sem nehezteltem rá, amiért végül győzött a félelme, hiszen az tényleg a lelke legmélyéről tört elő. Csak azt sajnáltam, hogy nem lett egy újabb sikerélménnyel gazdagabb” – fogalmazott az Ázsia Expressz pénteki epizódja után Becca, aki szerint a hajsza utolsó feladata volt a nap sarokpontja, amin elment az esélyük arra, hogy bejussanak az utolsó hétre.
„Persze nagyon erős volt bennünk a vágy arra, hogy ott legyünk a véghajrában. Szóval hezitáltunk…”
„Sao Paulo egy hatalmas város. Sokkal nehezebben is tudtunk tájékozódni, mint az Ázsia Expressz korábbi szakaszainál bármikor. Ráadásul jött az a hajszafeladat, amikor embereket kellett toboroznunk egy fotó elkészítéséhez. Rá kellett ébrednünk, hogy ahogyan egy átlagos nagyvárosban, ott is mindenki rohan a dolgára, vagyis nem szívesen állnak meg nekünk húsz percre, hogy meglegyünk a kihívással.”
Azzal a feladattal nagyon sok időnk elment, bár ahogy láttam, senkinek nem ment könnyen
– magyarázta az Origónak Rebeka, majd elárulta, milyen érzések kavarogtak benne, amikor a befutónál meglátta, hogy Kiara és Petra, illetve Vanda és Henry már beértek a célba, vagyis eldőlt, ők a fináléhét előtti utolsó kiesők. „Amikor megláttam a hajszabefutónál, hogy mindkét páros a célban vár minket, húztam magam köré egy falat. Beburkolóztam az érzésbe, hogy a fogadalmunkat, vagyis hogy eljutunk Rióba, nem kell megszegjük, hiszen már nagyon közel jártunk. Vagyis azt éreztem, hogy mindegy, hogy a verseny keretén belül vagy azon kívül, de a célunkat el fogjuk érni. Ez a gondolat segített abban, hogy ne törjek össze jobban, mint amennyire amúgy az a tudat indokolná, hogy véget ért számunkra az Ázsia Expressz.”
Amikor pedig Feri és Tomi kimondták, hogy szeretnének hazamenni, és ezzel átadni nekünk a döntőhétre jutás lehetőségét, felültem egy lelki hullámvasútra.
„Egyrészt nagyon örültem, másrészt viszont az volt bennem, hogy így nem kell a siker, mert nem dolgoztunk meg érte. Persze nagyon erős volt bennünk a vágy arra, hogy ott legyünk a véghajrában. Szóval hezitáltunk… Egészen hihetetlen volt gyors egymásutánban megélni a kiesés, majd a továbbjutás érzését. Az pedig kifejezetten jólesett, hogy Eleni és Dávid örömmel fogadtak minket, hiszen láthatóan lejött róluk annak a terhe, hogy tulajdonképpen ők löktek minket a hajszába egy igencsak furcsa döntéssel. És egyúttal az is világossá vált, hogy erős párnak tartanak minket, mert mi valahogy nem gondoltunk így magunkra, még akkor sem, ha éppen egy jó hullámon ültünk” – zárta gondolatait Deák Rebeka, aki így Kabai Andrással elindulhatott Rióba, az Ázsia Expressz záróhetére.