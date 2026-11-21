Nehéz lenne vitatkozni azzal az állítással, hogy minden idők legkeményebb Ázsia Expressz évada fut éppen a TV2 képernyőjén. Mi nem is tesszük, és az évad játékosai között sem akad senki, aki cáfolni tudná ezt a kijelentést. A párosok már eddig is az erejük határán teljesítettek, így nem csoda, hogy az utolsó előtti héten még a futó párosok korelnökei úgy döntöttek, hogy hajsza nélkül is távoznak a versenyből. Sipos Tomi és Papp Feri megtették, amit megkövetelt tőlük a haza, no meg a generációjuk tagjai, hiszen túl az ötvenen is derekasan helytálltak Bolíviában és Brazíliában is. És bár éppen a döntőhét előtt szálltak ki az őrült futamból, nincs miért szégyenkezniük. Éppen úgy nincs, ahogyan 2022-ben nem volt miért a Marics Peti és Valkusz Milán alkotta párosnak, és a 2024-ben, „meccs közben” kiszálló Cserpes Laura - Cserpes István párosnak sem. Az utóbbi duó azért döntött a feladás mellett, mert István édesanyja a forgatás ideje alatt elhunyt, így érthető volt, hogy a hazautazás mellett döntöttek. De Dulin Metta sem vallott szégyent az Ázsia Expressz tavalyi szériájában, hiszen súlyos sérüléssel bajlódott, így számára nem választás volt a távozás, hanem orvosi utasítás.
Sipos Tomi: „Már a hét elején biztosak voltunk benne, hogy számunkra így vagy úgy, de pénteken véget ér az Ázsia Expressz kalandja”
De térjünk is vissza a jelenleg is zajló, hetedik évadra! Hiszen a pénteki adás legvégén, miután kiderült, hogy Deák Rebeka és Kabai Andris harmadikként tértek vissza a döntő hét előtti utolsó hajszáról, Tomi és Feri bejelentették, hogy nem folytatják a kihívást. Sipos Tomi lapunknak mesélt a sorsfordító elhatározásuk hátteréről. „Már a hét elején biztosak voltunk benne, hogy számunkra így vagy úgy, de pénteken véget ér az Ázsia Expressz kalandja.”
Sem fizikai, sem mentális erőből nem volt már bennünk annyi, hogy érdemben ott tudjunk lenni az utolsó héten.
„A döntésünk egy hosszú, vívódásokkal teli folyamat eredménye volt. Már nem adott, inkább csak elvett belőlünk a dolog. Több volt a rossz, mint a jó, és nem láttuk értelmét a folytatásnak” – kezdte Sipos Tomi, aki mély hálával gondol vissza a Dél-Amerikában töltött hetekre, és csak azt bánja, hogy egy-egy epizódnak nem hosszabb a műsorideje, mert mint mondja, volt pár olyan mozzanat a kaland során, amiket szívesen nézett volna vissza, de nem kerültek adásba a műsoridő korlátozott hossza okán. Ugyanakkor pedig… „Sablonos leszek kicsit, de színigaz amit mondok.”
Olyan határainkat léptük át Ferivel, amelyekről azt sem gondoltuk soha, hogy akár csak a közelükbe eljuthatunk.
„Ezt is mondtuk már, de szerintem valóban fontos tény, hogy két ötven feletti pasasként vágtunk neki az Ázsia Expressznek, innen nézve szerintem megmutattuk a világnak, de legalábbis a nézőknek és főként önmagunknak, hogy az öreg motorosok is tövig tudják húzni a gázkart, még a szerpentinen, hegynek felfelé is” – tette hozzá az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja.
„Lejött rólunk a stenk okozta folyamatos adrenalinlöket és nekem pokolian beállt a derekam”
Sipos Tomi azt is elárulta, hogy a távozásuk után melyik párosnak szurkoltak, vagyis szerintük kik érdemelték meg leginkább a végső győzelemmel járó közel 20 millió forintot.
Nem hiszem, hogy túl nagy meglepetést okozok azzal, hogy Eleninek és Dávidnak szurkoltunk.
„Nagyon élték az Ázsia Expresszt és ügyesen is játszottak végig. És az sem titok, hogy ők kerültek hozzánk a legközelebb a játék alatt” – fogalmazott lapunknak Tomi, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy pozitív értelemben melyik játékos okozta neki a legnagyobb meglepetést. „Képzeld, erre a kérdésre nagyon könnyen tudok válaszolni. Henry Kettner belopta magát a szívembe, miközben talán éppen róla és Vandáról tudtam a legkevesebbet a találkozásunk előtt. Henry nagyon közvetlen és nyitott volt, rengeteget mesélt az influenszer létről, ami nekünk, ötven pluszosoknak egy kicsit már érthetetlen. De nyíltan beszélt a családi életéről is. Mondhatom, barátivá vállt a viszonyunk, ahogyan Vomberg Frigyes és Molnár Viktor is beléptek nálam ebbe a státuszba” – mesélte Tomi, majd kitért a visszalépésük utáni másfél napra is, ami igazából gyötrelmesen telt a számára, akárcsak a hazaútja. „Számunkra Sao Paulóban ért véget az Ázsia Expressz és ez a tény egy kicsi be is korlátozta azt a másfél napot, amely az utolsó forgatott pillanataink és a repülőnk indulása közötti időszak volt.”
A városnézős sétálgatást nem tartottuk a legbiztonságosabb időtöltésnek, így az első utunk egy rendes étterembe vezetett, ahol bekajáltunk.
„Másnap pedig taxival elmentünk egy-két látványossághoz, de be kell valljam, nem voltunk a legjobb formánkban. Lejött rólunk a stenk okozta folyamatos adrenalinlöket és nekem pokolian beállt a derekam. Egyébként Brazíliában pont akkor volt anyák napja, és rengeteg utcai rendezvény volt meghirdetve, de ezeket elmosta az eső, így végül egy kis szuvenír vásárlás után mentünk ki a reptérre. Beállt derékkal nem ez volt a legjobb tizennégy órám, amit a levegőben töltöttem, de ezt is túléltem, túléltük. Hazatérve nagy volt az öröm, de csak a feleségemnek árultam el, hogy miként ért véget számunkra az Ázsia Expressz. A lányom pedig éppen úgy az adásból tudta meg, ahogyan a nézők is” – zárta gondolatait Sipos Tomi.