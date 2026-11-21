Sipos Tomi: „Már a hét elején biztosak voltunk benne, hogy számunkra így vagy úgy, de pénteken véget ér az Ázsia Expressz kalandja”

De térjünk is vissza a jelenleg is zajló, hetedik évadra! Hiszen a pénteki adás legvégén, miután kiderült, hogy Deák Rebeka és Kabai Andris harmadikként tértek vissza a döntő hét előtti utolsó hajszáról, Tomi és Feri bejelentették, hogy nem folytatják a kihívást. Sipos Tomi lapunknak mesélt a sorsfordító elhatározásuk hátteréről. „Már a hét elején biztosak voltunk benne, hogy számunkra így vagy úgy, de pénteken véget ér az Ázsia Expressz kalandja.”

Sem fizikai, sem mentális erőből nem volt már bennünk annyi, hogy érdemben ott tudjunk lenni az utolsó héten.

„A döntésünk egy hosszú, vívódásokkal teli folyamat eredménye volt. Már nem adott, inkább csak elvett belőlünk a dolog. Több volt a rossz, mint a jó, és nem láttuk értelmét a folytatásnak” – kezdte Sipos Tomi, aki mély hálával gondol vissza a Dél-Amerikában töltött hetekre, és csak azt bánja, hogy egy-egy epizódnak nem hosszabb a műsorideje, mert mint mondja, volt pár olyan mozzanat a kaland során, amiket szívesen nézett volna vissza, de nem kerültek adásba a műsoridő korlátozott hossza okán. Ugyanakkor pedig… „Sablonos leszek kicsit, de színigaz amit mondok.”

Olyan határainkat léptük át Ferivel, amelyekről azt sem gondoltuk soha, hogy akár csak a közelükbe eljuthatunk.

„Ezt is mondtuk már, de szerintem valóban fontos tény, hogy két ötven feletti pasasként vágtunk neki az Ázsia Expressznek, innen nézve szerintem megmutattuk a világnak, de legalábbis a nézőknek és főként önmagunknak, hogy az öreg motorosok is tövig tudják húzni a gázkart, még a szerpentinen, hegynek felfelé is” – tette hozzá az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja.