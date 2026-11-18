Kabai Andrisé az Ázsia Expressz leggaládabb mondta: „Nyugodtabb napom volt, amíg Petrával voltam!”

De mi is történt pontosan az Ázsia Expressz szerdai adásában. Deák Rebeka és Kabai Andris éppen a stoppolással foglalatoskodtak, és a szokottnál is nehezebben ment számukra a fuvarkeresés. Andris hatalmas vehemenciával lépett oda a sofőrökhöz, akik Rebeka megítélése szerint, épen a túl nagy lendület és hangerő miatt mondtak rendre nemet. Ez a helyzet generálta az alábbi párbeszédet:

Rebeka: Mondhatok valamit?

Andris: Nem!

Rebeka: Hadd mondjak már légy szíves valamit!

Andris:

Nem, ne mondjál, mert felidegesítesz!

Rebeka: Dehát még nem is mondtam semmit!

Andris: Én meg csak annyit, hogy mi az Isten van a helyiekkel…

Rebeka: És mondhatok egy jó tanácsot?

Andris: Mondjad…!

Rebeka: Csak annyit, hogy kedvesebben kezd el nekik mondani!

Andris:

Beccám! Ott voltál? Nem voltál ott! Ha nem vagy ott, akkor ne szóljál már bele! Majd akkor mond, ha te is eredményre jutsz!

Rebeka: Fejezd már be!

Andris: Fejezd már be te! Nyugodtabb napom volt, amíg Petrával voltam!

Deák Rebeka később ismét megpróbálta jobb belátásra bírni Kabai Andrist, de nem járt sikerrel (Fotó: TV2 )

Deák Rebeka: „Ismerem a páromat, és tudom, hogy ezeket a bántásokat nem azért mondja”

Az utolsó mondat olyan mélyütés volt, amire Deák Rebeka már nem is tudott mit mondani. Mindenesetre még ezek után is igyekezett jobb színben feltüntetni párját és megpróbált mentséget gyártani a számára: „Ismerem a páromat, és tudom, hogy ezeket a bántásokat nem azért mondja, mert így is gondolja.”

Egyszerűen neki ez egy olyasfajta mechanizmus, amivel ilyenkor egy biztonsági falat épít maga köré

- mentegette Kabai Andrist a kedvese. Rebeka végül annyiban hagyta a parázs és egyébként mindkettejük számára méltatlan vitát, de a szálláskeresés után újra megpróbálta felhozni a témát. Ismét falba ütközött Andrisnál, aki nem és nem akarta megérteni, miért is volt sértő az a kijelentés, amit napközben vágott a fejéhez éppen az a férfi, akinek lelki és fizikai támaszként kéne ott állnia mellette a legnehezebb helyzetekben is.