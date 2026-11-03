Kiara Lord kifakadt az Ázsia Expresszben: „Légyszi, engedj már be a büdös otthonodba!”

Az Ázsia Expressz ismét nehéz helyzet elé állította a párosokat

Kabai Andris és Deák Becca az utóbbi Ázsia Expressz epizódok tanúsága szerint éppen remek szériában vannak. Folyamatosan az élmezőnyben tolják. Fölényes győzelemmel zárták a második hét végi hajszát és a középmezőnyből felkapaszkodtak az élbolyba, vagyis minden és még annál is több energiájukat tették bele a kalandba. Ennek a „gyilkos tempónak” azonban meglett a böjtje, hiszen kedd estére mindketten elérték a fizikai és mentális tűrőképességük határát. Kabai Andris a szálláskeresés alatt kissé csüggedten nyilatkozott az Ázsia Expressz kamarájának.

Nagyon elfáradtunk és nagyon fáj a lábunk, hiszen a mai napunk nagyon kemény volt.

„Szeretnénk egy igényes alvóhelyet találni! Úgy gondolom, hogy ezt megérdemeljük. Főleg a múlt heti menetelésünk és sorozatunk után. Nem is akarjuk lejjebb adni” – magyarázta Andris, hozzátéve, hogy egy luxuslakás lenne a céljuk. Ám a szavaival némi ellentmondást mutatott a környék, ahol szállást kerestek. A Házasság első látásra első szériájából megismert híresség, mindezek ellenére is bizakodó maradt: „Igazából jól vagyunk, mert bízunk magunkban. Általában ilyenek a szálláshely kereséseink. A luxus szállásokat is így találjuk meg. Az eleje döcögős, de aztán összefutunk egy olyan emberrel, aki… És ez, meg lesz ma este is. Mindjárt megoldjuk… – magyarázta Kabai Andris.