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Gyilkosság Újpesten: holtan találtak egy idős asszonyt, egy 47 éves nőt gyanúsítanak a megölésével

Kiara Lord

Kiara Lord kifakadt az Ázsia Expresszben: „Légyszi, engedj már be a büdös otthonodba!”

1 órája
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Ördög Nórának különös érzéke van ahhoz, hogy a lehető legrosszabb pillanatban küldje el a napzáró üzenetet, ami annyit jelent, hogy az úton lévő párosoknak szállást kell keresniük. Az Ázsia Expressz keddi epizódjában, ez többek számára komoly gondot okoz…
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Kiara LordKabai AndrisÁzsia ExpresszDávid PetraTV2

Az Ázsia Expressz egyik, ha nem a legfontosabb és egyben legnehezebb sarokpontja az átküzdött nap utáni szálláskeresés. Minden évadban ez volt az a feladat, ami alaposan feladta a leckét a celebpároknak, hiszen nem elég rámenősnek lenniük, jó adag szerencse is kell a sikerhez. Hiszen nem egyszer-nem kétszer érkezik meg Ördög Nóra üzenete úgy, hogy a párosok valahol az ázsiai, vagy jelen esetben a dél-amerikai pusztaság kellős közepén járnak, vagy egy olyan kisvárosban, falucskában éri őket az este, ahol sem a környék, sem pedig a „helyi erők” nem tűnnek túl barátságosnak. A keddi epizódban a fenti feltételek mind teljesülnek, vagyis a sztárpárosok, küzdelmes szálláskeresés elé néznek. Már megint…

Kabai Andris és Deák Becca sem találnak könnyen szállást az Ázsia Expresszben.
Kabai Andris és Deák Becca nem adják alább, ők a luxusra utaznak az Ázsia Expresszben (Fotó: TV2)
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Az Ázsia Expressz ismét nehéz helyzet elé állította a párosokat

Kabai Andris és Deák Becca az utóbbi Ázsia Expressz epizódok tanúsága szerint éppen remek szériában vannak. Folyamatosan az élmezőnyben tolják. Fölényes győzelemmel zárták a második hét végi hajszát és a középmezőnyből felkapaszkodtak az élbolyba, vagyis minden és még annál is több energiájukat tették bele a kalandba. Ennek a „gyilkos tempónak” azonban meglett a böjtje, hiszen kedd estére mindketten elérték a fizikai és mentális tűrőképességük határát. Kabai Andris a szálláskeresés alatt kissé csüggedten nyilatkozott az Ázsia Expressz kamarájának.

 Nagyon elfáradtunk és nagyon fáj a lábunk, hiszen a mai napunk nagyon kemény volt.

„Szeretnénk egy igényes alvóhelyet találni! Úgy gondolom, hogy ezt megérdemeljük. Főleg a múlt heti menetelésünk és sorozatunk után. Nem is akarjuk lejjebb adni” – magyarázta Andris, hozzátéve, hogy egy luxuslakás lenne a céljuk. Ám a szavaival némi ellentmondást mutatott a környék, ahol szállást kerestek. A Házasság első látásra első szériájából megismert híresség, mindezek ellenére is bizakodó maradt: „Igazából jól vagyunk, mert bízunk magunkban. Általában ilyenek a szálláshely kereséseink. A luxus szállásokat is így találjuk meg. Az eleje döcögős, de aztán összefutunk egy olyan emberrel, aki… És ez, meg lesz ma este is. Mindjárt megoldjuk… – magyarázta Kabai Andris

Kiara Lord és Dávid Petra az Ázsia Expresszben szerepelnek.
Kiara Lord és Dávid Petra is kétségbeesve próbálkoznak a szálláskereséssel (Fotó: TV2)

Kiara Lord: „Semmi kedvem nem volt jópofizni a helyiekkel...”

Valamivel arrébb Kiara Lord és Dávid Petra is azon ügyködtek, hogy találjanak egy házat, lakást, vagy akár egy üres garázst, ahol kipihenhetik a nap fáradalmait. Őket ráadásul napok óta az ág is húzza. A kezdeti lendületük után, erős visszaesést produkálva kullognak a mezőny után és a szerencse is elpártolt mellőlük. Kiara Lord nem is tagadta, hogy fogyatkozóban van az ereje, és már nincs kedve a helyiekkel kvaterkázni azért, hogy szállást kapjanak. 

Nagyon enervált voltam…

„Semmi kedvem nem volt jópofizni a helyiekkel, hogy légyszi: Engedj már be a büdös otthonodba!” – fakadt ki az Ázsia Expressz keddi adásának kritikus pontján az egykori felnőttfilmes híresség. 

Hogy a párosoknak végül hogy sikerül a szálláskeresés, az kiderül kedd este a Tv2 képernyőjén, közvetlenül az Aktív után. 

 

 

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