Élesedik a verseny az Ázsia Expressz fináléjának hetében, ahol már nemcsak a fizikai kihívások, hanem a versenyzők közötti ellentétek is próbára teszik a párosokat. Kiara Lord és társa, Dávid Petra egy autós utazás során adtak hangot nemtetszésüknek, célkeresztjükbe pedig nem más, mint Schumacher Vanda és csapattársa, Henry Kettner került. Bár a lányok mindent beleadtak a feladatokba – többek között kajakoztak és bűzlő, romlott halak között is kutakodtak –, a sors végül úgy hozta, hogy éppen riválisaik mögött végeztek, így lemaradtak az Arany Joker játékról is.

Az Ázsia Expressz véghajrájában egyre embert próbálóbbak a feladatok (Fotó: TV2)

Új ellentét az Ázsia Expressz 2026-ban

„Következőnek a Henryéknek kéne kiesnie, és utána a Kabaiékkal megmérkőzni. Főleg azért, mert egyre jobban idegesít a Vanda ezzel az erőltetett, hogy mindenből viccet csinálok, jófej vagyok, hogy shoppingolok verseny közben attitűdből” – fakadt ki Kiara Lord. A volt felnőttfilmes szerint Vanda lazasága már átlépett egy határt, főleg úgy, hogy ő és Petra már hetek óta küzdenek a legkeményebb körülmények között: „Értem, hogy ő ilyen laza csaj, csak az zavar, hogy ő nem b@szakodott három hetet Bolíviában” – tette hozzá nyersen. A beszélgetésbe hamarosan Dávid Petra is bekapcsolódott.

Evés közben meg panaszkodik, hogy fáradt

– jegyezte meg gúnyosan Petra, majd nyomatékosította, hogy ők bizony nem vásárolgatni érkeztek a távoli országba, hanem azért, hogy műsort csináljanak.

Kiara Lord Schumacher Vandából már eleget látott (Fotó: TV2)

Kiara Lordék sereghajtóként végezték

A karma viszont gyorsan lecsapott a kritikus párosra: hiába a hatalmas elszántság és a gyomorforgató feladatok teljesítése, Kiara és Petra sereghajtóként értek célba. Így nemcsak Schumacher Vandáék, de a Kabai Andris és Deák Becca alkotta duó is megelőzte őket, ami egyben azt is jelentette, hogy a lányok kiestek az Arany Jokerért folyó küzdelemből.

Nem ez az első eset egyébként, hogy Kiara Lord és Dávid Petra magára haragítja a többieket. A páros már a verseny korábbi szakaszaiban is kivívta a többiek ellenszenvét: még a mindig jókedvű, vidámságukról ismert Irigy Hónaljmirigy tagjait is sikerült magukra haragítaniuk, amikor Kiara mindenki füle hallatára kijelentette, hogy ideje „kitisztítani az almot”.