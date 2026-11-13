Ázsia Expressz: Kiara Lord elveszti a szüzességét, pedig nem akarja

Kiara Lord kiakadt: „Gáznak gondolom, és cikinek érzem magam”

Kiara Lord rendesen a szívére vette a kudarcot és a tényt, hogy hajszázni kényszerül. Ez utóbbit egyenesen az első szexuális élmény megtörténéséhez hasonlította.

Elveszítjük a hajszaszüzességünket. Ez egy nagyon megalázó dolog… Én úgy élem meg, hogy ez egyszerűen gáz.

„Gáznak gondolom, cikinek érzem magam. Kész! Én nem akarom ezt a jelzőt magamra” – fogalmazott Kiara a hajszát megelőző vacsora végén. Dávid Petra szintén nem repesett az örömtől, hogy a kiesés szélére sodorták magukat azzal, hogy nem vették elég komolyan a versenynapot. „Azért bekerülni a veszélyzónába, mert flegmák voltunk, és nem foglalkoztunk rendesen a feladattal… Ez bánt! Hiszen ez nem önhibánkon kívül történt.”

Mi vagyunk a hibásak.

„Nagyon el akartuk kerülni a hajszát. Nagyon nem szerettünk volna hajszázni. És nem is számítottunk rá. A mi matekunk teljesen más volt. Ez most egy eléggé fájó sztori” – ostorozta magát.

Kiara Lord szúrós tekintettel fogadta Papp Feri kemény riposztját (Fotó: TV2)

A hajsza előtt kirobban az Ázsia Expressz következő nagy vitája

Az Ázsia Expressz csütörtöki adásának végén az ajánlóból kiderült, hogy Kiara Lord elszántra aludta magát. Ugyanakkor kibontakozni látszik egy kölcsönös sértegetési hullám is, ami a hajszajegyek kiosztása előtt borzolja majd a kedélyeket pénteken.

Alomcsere idő van! Úgyhogy, ma teszek róla, hogy ki legyen pucolva

– hangzik majd el a hajsza napján a gondolat, ami bizony alaposan felpaprikázza Papp Ferit, aki kemény szavakkal vág vissza. „Most, ilyen takarítónőre itta magát… Ez lehet, hogy jól is jön! Mondjuk a fazon is megvan hozzá…” – vágta oda az övön alulinak tűnő sértést Kiara Lordnak és Dávid Petrának a mindig vidám Mirigyes.