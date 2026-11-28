Pénteken véget ért a TV2 sikerműsora, az Ázsia Expressz hetedik évada. A hat héten át tartó kaland végén Kabai András és Deák Rebeka diadalmaskodtak, míg Kiara Lord és Dávid Petra a második helyen végeztek. A döntő után azonban nem mindenki tudott felhőtlenül örülni, Kiara ugyanis a fináléban nyíltan vállalta csalódottságát, és az utolsó Ázsia Expressz Kibeszélőben sem rejtette véka alá a véleményét.

Az Ázsia Expressz utolsó kibeszélőjében a dobogós párosok vettek részt (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz 2026 nyertese nem Kiara Lord lett

A műsorvezető, Ördög Nóra a dobogós párosokkal beszélgetett a verseny utolsó kibeszélőjében. Felidézte, hogy Kiara és Petra őszintén beszéltek arról, mennyire rosszul esett nekik, hogy nem ők nyerték meg a játékot. Ez azért is volt különösen feltűnő, mert a korábbi évadok második helyezettjei többnyire azt hangsúlyozták, hogy számukra maga az élmény és a kaland volt a legfontosabb.

Kiara most sem titkolta, hogy másként élte meg a finálét. A csalódottságát azzal próbálja enyhíteni, hogy a győztes páros korábban már kiesett a versenyből, és csak egy másik csapat feladásának köszönhetően térhetett vissza.

Nyilván ott a végén az az érzés fogalmazódik meg, hogy hát azért igazán meg lehetett volna nyerni, ha már itt vagyunk, de nem sikerült. Persze, hogy rossz érzés, főleg, hogy én mindig bíztam a szerencsében, hogy ezt is be fogjuk húzni. Én úgy tudom enyhíteni ezen fájdalmamat: arra gondolok, hogy a nyertes páros egyébként kiesett egy hajszán, és aztán visszamásztak az ablakon, úgyhogy érvénytelen a nyerés

– mondta Kiara Lord, akinek a szavain minden résztvevő megdöbbent.

Kiara Lord érvénytelennek tartja Deák Beccáék győzelmét (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz győztesei nem értenek egyet Kiara gondolataival

A győztes páros tagja, Deák Becca is elmondta, hogyan látta Kiaráék viselkedését a hetek során. Bár nem alakult ki közöttük szoros barátság, úgy érezte, idővel valamelyest közelebb kerültek egymáshoz. Becca szerint Kiara és Petra kifejezetten élvezték a konfliktusos helyzeteket, ami számára idegen, de elfogadja, hogy mindenki másképp játszik.

Nekem az tűnt fel a hetek alatt, hogy akármennyire nem ültünk le soha egy kávéra, de azért volt olyan, hogy már nyitogattuk egymás felé az ajtókat. Természetesen a szituáció adta lehetőséggel ők azért vevők a gonoszságra, élvezik ezt a boszorkánykonyhát. Ennek is megvan a maga szépsége, a pikantériája az ő szemszögükből. Én nem lennék ilyen beállítottságú, de pont ez a szép az életben, hogy nem vagyunk egyformák

– mondta Becca az Ázsia Expressz Kibeszélőjében.