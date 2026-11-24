Óriási meglepetést láthattunk a TV2-n, ugyanis kiesett az egyik favoritpár az Ázsia Expressz döntő hetében. A nap a megszokott kíméletlen tempóban indult, a szétválasztott párosok közül a bástyák egy klasszikus, mégis idegtépő logikai feladattal küzdöttek, a futóknak a stoppolás mellett a helyiek mindennapi életét segítve kellett helytállniuk. A logikai toronyépítés eredménye közvetlenül befolyásolta, ki milyen előnnyel vagy épp hátráltatással vághat neki a távnak, a tét pedig minden eddiginél nagyobb volt a top három kapujában.

Az Ázsia Expressz 2026 maximális fordulatszámra kapcsolt (Fotó: TV2)

Kőkemény fizikai munka az Ázsia Expresszben

A reggeli logikai játékon különböző méretű és négyféle színű karikákból kellett egyszínű, csökkenő méretű tornyokat felépíteni úgy, hogy egyszerre csak egyetlen darab volt mozgatható, és nagyobb karika soha nem kerülhetett kisebbre. A futók eközben folyóvíz hiányában a helyieknek hordtak vizet, térkép alapján kellett megtalálniuk a merítési pontot a folyónál, majd vödrökkel és rúddal eljuttatni a vizet egy házhoz. A kemény fizikai munka alaposan próbára tette Deák Beccát, Schumacher Vandát, Kiara Lordot és Balogh Elenit is. Ráadásul Becca és Kiara extra büntetőfeladatot is kapott, mert párjuk rosszul szerepelt a logikai kihíváson – Kiarának például vécépucolás jutott plusz megpróbáltatásként.

Szoros befutó volt

Az eredményhirdetésnél Ördög Nóra végigvette, hogyan alakult a befutó sorrendje és a stoppolás szerencsefaktora. Henry Kettner az első játékon diadalmaskodott, amivel óriási könnyebbséget adott Vandának, így elsőként értek be a top háromba. Kiara az utolsó helyről indított és extra feladatot is kapott, mégis sikerült felzárkóznia, és gyors fuvart fogva a második helyen futott be, így Dávid Petrával bebiztosították helyüket a legjobb három között. Andris és Becca végül megelőzték a másik még versenyben lévő duót, így ők lettek a harmadik top hármas páros.

Balogh Eleninél eltörött a mécses (Fotó: TV2)

Balogh Eleni és Soós Dávid nem jutottak be a top 3-ba

Ezzel eldőlt, hogy Balogh Eleni és Soós Dávid számára véget ért a kaland. Eleni a kiesésük után így fogalmazott: „Viszont az életben én vagyok a legszerencsésebb. Nemcsak mert Szerencselány vagyok, hanem mert itt van ő mellettem. Úgyhogy igazából az életben a legnagyobb dolgot megnyertem.” Dávid pedig így zárta gondolatait:

Nekem már otthon is bizonyítottál, meg most is, meg szerintem mindenkinek. Tényleg nagyon szeretjük a mi kis életünket, amit építünk magunknak napról napra

Eleni meghatódva tette hozzá: „Mindig csak ezt hangoztattam, hogy erős vagyok, és most végre volt egy helyzet, hogy ezt így be is tudtam bizonyítani.” Dávid a búcsú végén még elismerően jegyezte meg: „Te vagy itt a legerősebb, és azt gondolom tényleg, hogy maradandót alkottunk.”