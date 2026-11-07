Vomberg Frigyes eddig titkolta, de az Origónak elárulta: betegen küzdötte végig az Ázsia Expressz három hetét

Vomberg Frigyes elégedetten és büszkén távozott az Ázsia Expresszből

Hogy Vomberg Frigyes csalódott-e? Nem, dehogy! „Bírtuk volna még, pedig tényleg nagyon nehezek voltak a feladatok. Szerintem Bolívia kimondottan nehezített pálya volt. Elég, ha csak azt mondom, hogy az oxigén igényünk negyven százalékkal több, mint amennyi ott rendelkezésre áll.

Nem mondom, mókás tapasztalás volt, csakhogy ne írjam nagyon körbe

– kezdte nevetve a sztárséf az Origónak, aki ennek fényében úgy érzi, időnként a lehetetlennel volt határos mindaz, amit végigcsináltak a mögöttük álló három hétben. Frigyes ugyanakkor lehetett volna sokkal jobb formában is, ha makk egészségesen vég bele az Ázsia Expressz kalandjába. De ez nem volt teljesen így… A TV2 sztárja kapcsán jelentek meg aggasztó hírek, nem sokkal a kalandreality forgatásának kezdete előtt. Rosszul lett a Séfek séfe forgatásán és mentőt hívtak hozzá. Ő maga nem kommentálta az esetet, és három nappal később már vissza is tért a stúdióba. Három héttel ezután pedig már úton volt Bolívia felé. Így aztán az egyszerű ember azt gondolhatta, hogy minden a legnagyobb rendben van vele. A séf erről így tiltakozott az Origónak: „Azt kell mondjam, hogy elégetett vagyok a Petra mellett nyújtott teljesítményemmel. De a kondim lehetett volna sokkal jobb is.”

Az Ázsia Expressz startja előtt már fél éve küszködtem egy egészségügyi problémával, amiről természetesen tájékoztattam a műsor készítőit.

„Beszélni nem szerettem volna róla nyilvánosan, és döntően nem is befolyásolta a versenyünket, de tény, hogy nem voltam a topon. A történet szeptemberben zárult le, és ha ma indulnánk Bolíviába, talán egy hét még lett volna bennünk. Több nem hiszen, hiszen a fiatalokkal szemben tovább nem igazán lett volna sanszunk. Na, de tőlünk, vagy mondjuk inkább azt, hogy tőlem ennyi tellett és én ezzel rendben is vagyok” – mondta az Ázsia Expressz pénteki epizódja után Vomberg Frigyes.