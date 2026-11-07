Vomberg Frigyes eddig titkolta, de az Origónak elárulta: betegen küzdötte végig az Ázsia Expressz három hetét

Vomberg Frigyes az a fajta régi vágású öreg motoros, aki egy olyan korban vált a honi gasztronómia megkerülhetetlen alakjává, amikor egy keményebb mondat után még senki nem szaladt panaszra a HR-re. Aki nem keményedett meg mind mentálisan, mind fizikálisan, az bizony elveszett a lábosok, fazekak, fakanalak és keménykezű séfek világában és miután kitalált onnan, addig futott, amíg lába bírta. A konyha nem érzékenyeknek való vidék volt, ahogyan az Ázsia Expressz sem az. A Séfek séfe két mesterszakácsa, derekasan helyt is állt, de végül, a második hajszájukon nem tudták behúzni a továbbjutást, így ők nem utaztak tovább Bolíviából Brazíliába.
Vomberg Frigyes elégedetten és büszkén távozott az Ázsia Expresszből
Hogy Vomberg Frigyes csalódott-e? Nem, dehogy! „Bírtuk volna még, pedig tényleg nagyon nehezek voltak a feladatok. Szerintem Bolívia kimondottan nehezített pálya volt. Elég, ha csak azt mondom, hogy az oxigén igényünk negyven százalékkal több, mint amennyi ott rendelkezésre áll.
Nem mondom, mókás tapasztalás volt, csakhogy ne írjam nagyon körbe
– kezdte nevetve a sztárséf az Origónak, aki ennek fényében úgy érzi, időnként a lehetetlennel volt határos mindaz, amit végigcsináltak a mögöttük álló három hétben. Frigyes ugyanakkor lehetett volna sokkal jobb formában is, ha makk egészségesen vég bele az Ázsia Expressz kalandjába. De ez nem volt teljesen így… A TV2 sztárja kapcsán jelentek meg aggasztó hírek, nem sokkal a kalandreality forgatásának kezdete előtt. Rosszul lett a Séfek séfe forgatásán és mentőt hívtak hozzá. Ő maga nem kommentálta az esetet, és három nappal később már vissza is tért a stúdióba. Három héttel ezután pedig már úton volt Bolívia felé. Így aztán az egyszerű ember azt gondolhatta, hogy minden a legnagyobb rendben van vele. A séf erről így tiltakozott az Origónak: „Azt kell mondjam, hogy elégetett vagyok a Petra mellett nyújtott teljesítményemmel. De a kondim lehetett volna sokkal jobb is.”
Az Ázsia Expressz startja előtt már fél éve küszködtem egy egészségügyi problémával, amiről természetesen tájékoztattam a műsor készítőit.
„Beszélni nem szerettem volna róla nyilvánosan, és döntően nem is befolyásolta a versenyünket, de tény, hogy nem voltam a topon. A történet szeptemberben zárult le, és ha ma indulnánk Bolíviába, talán egy hét még lett volna bennünk. Több nem hiszen, hiszen a fiatalokkal szemben tovább nem igazán lett volna sanszunk. Na, de tőlünk, vagy mondjuk inkább azt, hogy tőlem ennyi tellett és én ezzel rendben is vagyok” – mondta az Ázsia Expressz pénteki epizódja után Vomberg Frigyes.
„Nem kerestük a konfliktust, még ha az néha meg is talált bennünket”
Ahogy már említettük, Tischler Petra és Vomberg Frigyes duója kétszer is hajszázott, mire legyőzőre akadtak, így Frici pontosan tudta, hogy kíméletlen órák vártak rájuk a bolíviai szakasz legvégén. Ők és a Mirigyes fiúk voltak a biztos hajszázók, majd csatlakoztak hozzájuk a friss érkezők, vagyis Schumacher Vanda és Henry Kettner. Frigyes nem is gondolt arra, hogy ne érnének be minimum másodikként, hátuk mögött az előző hét rutinjával.
Az első hajsza az valami kegyetlen volt. Kiborító… A második, már sokkal jobban ment, még ha az eredmény nem is ezt tükrözi.
„Volt is esélyünk és voltak pillanatok, amikor ez még látszott is. Így ment ez a teljes három hétben. Voltunk jó pozíciókban. Nyertünk is időnként. De a stoppolásban az istennek sem akart szerencsénk lenni. Vagy csak nem találtuk meg a megfelelő technikákat. A lényeg, hogy ez a része volt a mi mumusunk” – foglalta össze röviden a játékban töltött három hét velejét Frigyes, majd kitért a konfliktusos helyzetekre, melyekből akadt jó néhány az Ázsia Expressz hetedik évadának első három hetében. Ezeknek egy részéből ő maga is kivette a részét, még ha nem is voltak igazán ölre menő csörtéi senkivel. „A mi játékunk másról szólt. Nem kerestük a konfliktust, még ha az néha meg is talált bennünket. Próbáltunk az igazságosság elvén játszani, még ha a játék egyik lényege is, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen. Nem osztottunk felesleges szívatásokat…” – fogalmazott Vomberg Frigyes, akit ennek ellenére meglepett, hogy sokak szemében látott könnyeket, amikor harmadikként értek célba a pénteki hajszán. „Bevallom, furcsán éreztem magam a befutó pillanatában. Nem számítottam rá, hogy bárki is meg lesz hatódva. Elvégre ez az a verseny, ahol azért szorít mindenki, hogy minél messzebb mehessen és minél kevesebb ellenféllel kelljen küzdenie. De persze rettenetesen jólesett.”
Magunkkal, mindennel és mindenkivel megbékélve jöttünk haza.
„Vissza ugyan nem mennék, de nem is bánom, hogy elkísértem Petrát, hogy valóra váltsa az álmát” – zárta gondolatait Vomberg Frigyes.