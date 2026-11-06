Sírva búcsúztatták az Ázsia Expressz kiesőit: „Akkor könnyeztem be először, amikor láttam az arcukat”

Szinte hihetetlen, de elérkeztünk az Ázsia Expressz 2026-os évadának feléhez, így a versenyzők jövő héten már Brazíliában versenyeznek. Ma azonban még sor került a harmadik hajszára, aminek a végén újabb páros búcsúzott a műsortól. Mutatjuk, kik lettek az Ázsia Expressz kiesői ma.

Vomberg Frigyes és Tischler Petra lettek az Ázsia Expressz mai kiesői (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz 7. évadának harmadik hajszáján Sipos Tomi és Papp Feri, Tischler Petra és Vomberg Frigyes, valamint a szerdán új párként érkező Schumacher Vanda és Henry Kettner küzdöttek meg egymással. Az Irigy Hónaljmirigy tagjai magabiztos elsőkként érkeztek vissza a megmérettetésről, ezzel bebiztosítva maguknak a továbbjutást. És bár a csapat többi tagja szinte kivétel nélkül Vomberg Frigyes és Tischler Petra duóját várta vissza, végül sajnos csalódniuk kellett, ugyanis bár csak néhány perc híján, de Henry Kettner és Schumacher Vanda érkeztek meg előbb, ezzel kiejtve a Séfek Séfe párosát. A versenyzők az eredmény láttán csaknem mindannyian könnyekben törtek ki, még az olykor szőrös szívű Kiara Lord és Dávid Petra is, hiszen nagyon megszerették a határozott és olykor kissé talán vehemens, de mindig jószívű gasztrogurukat.

Figyelj, fele útnál járunk. Én mostanra azt hittem, hogy már nem lesz életben

– mutatott a partnerére Petra, ezzel megnevettetve a könnyező versenyzőket.

„Én sokkal többet néztem ki magamból igazából, de így visszagondolva, amilyen körülmények voltak, sok játékban erőmön felül teljesítettem. Persze van, ami hagyott kívánnivalót maga után magammal szemben, de ő mindig elmondta, hogy ne akarjak többet annál, mint ami akkor adatik. És az, hogy ő mennyit tudott strófolni a dolgokon, tényleg eszméletlen” – folytatta.

„És még beszélünk egymással” – szúrta közbe viccesen Frici.

Tischler Petra Vomberg Frigyes nélkül sokkal rosszabbul élte volna meg az Ázsia Expresszt, pedig a séfnek nincs oka szégyenkezni (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői nagyon közel kerültek egymáshoz

Bár kezdetben Tischler Petra nem gondolta volna, hogy ennyire fontossá válnak egymásnak ellenfeleikkel, a kiesés után elismerte, igazán jól esett nekik ez a megható búcsúztatás.

Nagyon jó értelemben lepett meg, hogy ilyen érzelmeket váltottunk ki ilyen rövid idő alatt az emberekből, főleg úgy, hogy próbáltunk együtt lenni az emberekkel, de nem mindenkivel tudtunk ugyanannyi időt tölteni. Viszont, szerintem nekem mindenképpen a szívemhez nőttek nagyon sokan, és borzasztó jól esett ez. Én is akkor könnyeztem be először, amikor láttam az arcukat, főleg, hogy nem számítottunk erre

– vallotta még be Petra a távozás előtt mosolyogva.