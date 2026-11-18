Az Ázsia Expressz apa-fia párosa a múlt hét pénteki adásban maradt alul a Kiara-Petra, és a Mirigyes fiúk párosaival szemben, így ők távoztak a TV2 sikerműsorából. Molnár Titusz meglehetősen jó benyomást tett mind az ellenfeleikre, mind pedig a nézőkre. A 17 éves kamaszfiú pedig úgy döntött, hogy addig üti a vasat, amíg meleg, vagyis elhatározta, megpróbál profitálni a hirtelen jött népszerűségéből. Influenszernek állt és bőszen belekezdett a tartalomgyártásba. Rövid idő alatt össze is gyűjtött majd nyolcezer, jó magyar követőt a TikTokon és majd ugyanennyien követték be az Instagramon is. Titusz egyelőre még keresi a saját hangját, de akad azért két olyan videója is, amiről érdemes szót ejteni. Szóval, szót ejtünk…
Az Ázsia Expressz legfiatalabb versenyzője Rióban pihente ki a játék fáradalmait
Az Ázsia Expressz világviszonylatban is legifjabb résztvevője néhány napja arról mesélt követőinek, hogy mi történt vele és édesapjával közvetlenül a kiesés után. A legfrissebb videójában pedig alaposan leoltotta a korosztályába tartozó fiatal „kölyköket”. „Aki nézi, az tudja, hogy kiestünk az Ázsia Expresszből. De számunkra itt nem volt vége a dolognak. Elmentünk Rióba, ha már olyan közel volt. Gondoltuk, hogy nem hagyjuk ki.”
Emberek! Ez a hely teljesen elképesztő! Ha egyszer az életben, megadatik rá a lehetőségetek, menjetek el! Amilyen kilátások, amilyen emberek ott vannak!
„Vettünk tizenöt forintért egy kókuszt a parton, és azt hörpintettük fel, miközben a Copacabanán sétálgattunk. A süveghegyek az összes elvárásomat túlszárnyalták” – kezdett bele a mesélésbe Molnár Titusz, majd így folytatta: "Azért volt számunkra ennyire jó élmény Rio, mert az előtte lévő másfél hónapban az élethez szükséges alap dolgok is luxuscikknek számítottak. Gondolok itt ételre, rendes WC-re vagy WC papírra. Rióban az összes étel háromszor olyan jól esett, mint bármi, amit életemben ettem. Fel tudtunk végre oldódni és tudtunk pihenni, tespedni a parton” – mesélte TikTok videójában Molnár Titusz, aki nagyon hálás az Ázsia Expressznek mindazért, amit kapott a forgatások alatt. „Nagyon szépen köszönjük az Ázsia Expressznek mindazt, amit adott nekünk! Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat.”
Apának is egy meghatározó esemény volt ez az életében. És persze köszönjük azoknak is, akik végigkísértek minket ezen az úton, és támogattak minket!
– fogalmazta meg gondolatait Molnár Viktor fia TikTok-videójában.
Molnár Titusz: „Annyira elegem van abból, hogy mindenki a komfortra megy, és melegítőben, kapucnis pulcsiban járnak az utcán!”
És most, térjünk rá Molnár Titusz másik, említést érdemlő videójára, melyben a saját korosztályát illette némi kritikával! „Szerintem a velem egykorú fiúk teljesen elveszítették a férfiasságukat. És ez az öltözködésükben is megnyilvánul. Szerintem ez egyáltalán nem férfias. Szerintem egy férfi igenis jelenjen meg! Ne csak akkor húzzon fel egy inget, ha színházba megy. Ilyenkor szokott az jönni, hogy a stílus az szubjektív… Ezzel én teljesen egyet is értek. De szerintem fiatal férfiként már nem fér bele, hogy melegítőben járkálj az utcán. Arról nem is beszélve, hogy láttam fiatal fiúkat szakadt farmerben, melegítőben színházba menni. Ez szerintem egyáltalán nincs a helyén!”
Szeretném minden kedves kortársamat arra buzdítani és inspirálni, hogy normálisan öltözzenek fel
– magyarázta Molnár Titusz, miközben meg is mutatta, szerinte hogyan is fest ma egy stílusos fiatal, ha kilép az utcára. A videót ide kattintva nézheted meg.