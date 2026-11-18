Az Ázsia Expressz legfiatalabb versenyzője Rióban pihente ki a játék fáradalmait

Az Ázsia Expressz világviszonylatban is legifjabb résztvevője néhány napja arról mesélt követőinek, hogy mi történt vele és édesapjával közvetlenül a kiesés után. A legfrissebb videójában pedig alaposan leoltotta a korosztályába tartozó fiatal „kölyköket”. „Aki nézi, az tudja, hogy kiestünk az Ázsia Expresszből. De számunkra itt nem volt vége a dolognak. Elmentünk Rióba, ha már olyan közel volt. Gondoltuk, hogy nem hagyjuk ki.”

Emberek! Ez a hely teljesen elképesztő! Ha egyszer az életben, megadatik rá a lehetőségetek, menjetek el! Amilyen kilátások, amilyen emberek ott vannak!

„Vettünk tizenöt forintért egy kókuszt a parton, és azt hörpintettük fel, miközben a Copacabanán sétálgattunk. A süveghegyek az összes elvárásomat túlszárnyalták” – kezdett bele a mesélésbe Molnár Titusz, majd így folytatta: "Azért volt számunkra ennyire jó élmény Rio, mert az előtte lévő másfél hónapban az élethez szükséges alap dolgok is luxuscikknek számítottak. Gondolok itt ételre, rendes WC-re vagy WC papírra. Rióban az összes étel háromszor olyan jól esett, mint bármi, amit életemben ettem. Fel tudtunk végre oldódni és tudtunk pihenni, tespedni a parton” – mesélte TikTok videójában Molnár Titusz, aki nagyon hálás az Ázsia Expressznek mindazért, amit kapott a forgatások alatt. „Nagyon szépen köszönjük az Ázsia Expressznek mindazt, amit adott nekünk! Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat.”

Apának is egy meghatározó esemény volt ez az életében. És persze köszönjük azoknak is, akik végigkísértek minket ezen az úton, és támogattak minket!

– fogalmazta meg gondolatait Molnár Viktor fia TikTok-videójában.