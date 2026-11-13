Furcsa kéréssel búcsúzott az Ázsia Expressz kiesője: „Az alsógatyámat azért vidd már végig”

Az Ázsia Expressz 2026-os évada ettől a héttől már Brazíliában zajlik, és természetesen ma itt is hajszáznia kellett a veszélyzónába került versenyzőknek. A nem mindennapi feladatokkal Molnár Viktor és Molnár Titusz, Sipos Tomi és Papp Feri, valamint Kiara Lord és Dávid Petra küzdöttek meg, de a végén sajnos csak ketten juthattak tovább. Mutatjuk, kik búcsúztak most az Ázsia Expressz 7. évadától!

Az Ázsia Expressz Molnár Viktor és Titusz számára a negyedik héten ért véget (Fotó: TV2)

A két biztos hajszázó kiléte már tegnap kiderült, ma pedig a csapat szavazással döntött arról, hogy az Irigy Hónaljmirigy tagjai, Papp Feri és Sipos Tomi csatlakoznak Dávid Petra és Kiara Lord, illetve Molnár Viktor és Titusz duójához. És bár a feladatok közben szinte lehetetlen volt eldönteni, hogy melyik csapat érkezik majd be elsőként, végül a lányoknak sikerült a leggyorsabban megküzdeni az akadályokkal. Az utolsók pedig sajnos Molnár Viktor és Titusz lettek, akiknek komoly akadályt jelentett, hogy miután akárcsak a többiek, megtanulták és bemutatták a kötelező karate mozdulatokat, ellenfeleikkel ellentétben nem vállalták be, hogy egy-egy japán írásjelet tetováltassanak magukra, hanem a plusz húsz perces edzést választották. Ez ráadásul azzal is járt, hogy a Molnár Viktor talpát csúnyán felsértette a beton.

„Volt egy másfél órás karate edzésünk mezítláb, betonon, úgyhogy nincs bőr a talpamon” – osztotta meg Viktor a többiekkel, amikor sántítva megérkezett a befutó helyszínére.

Pontosan tudom, hogy mi az, amit nem fogok soha többé csinálni… Mindent, ami ma történt velem

– tette még hozzá viccelődve.

Molnár Viktor a búcsúzásnál elsírta magát (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői nem bánják, hogy haza kell menniük

Az apa-fia páros ugyan nagyon élvezték a versenyt, mégsem csalódottak amiatt, hogy haza kell menniük, sőt, Viktor úgy érzi, épp a héten jött el az a pont, amikor már nem érezte magáénak a műsort.

„Most jutott el a játék arra a pontra, ami nekem egy picit diszkomfortos volt. Ez a furkálódás, áskálódás, meg nem tudom mi, szerintem ezt lehet máshogy is csinálni, úgyhogy vigyázzatok egymásra” – üzente a többieknek.

„Viszont szerintem sose töltöttünk még ennyi időt együtt, és egy csomó mindent megtapasztaltunk, ami szerintem most hazafele menet fog majd lecsapódni, mert még arra sem volt időnk meg energiánk, hogy átbeszéljünk dolgokat” – tette még hozzá az édesapa.

Én iszonyatosan boldog vagyok, hogy mindenkivel ilyen közel kerültünk egymáshoz, és úgyis találkozni fogunk még. Apáról pedig mindent gondoltam volna, csak azt nem, hogy ezt így végigtolja

– vette át a szót Titusz.