Három héttel később érkeztek a műsorba, most pedig a döntő kapujában köszöntek el versenytársaiktól Schumacher Vandáék. Az Ázsia Expressz párosa sokáig úgy tűnt, hogy győztes taktikát választanak, viszont az utolsó feladatnál nem volt velük a szerencse. Ugyanis a mai adás elején minden páros kapott négy-négy borítékot, melyek közül az egyik tartalmazza azt a kártyát, ami az azonnali kiesésüket jelenti. Minden a szerencsére volt bízva, mert az elvégzett feladatok után egy kártyától megszabadulhattak a versenyzők, így akár a már náluk lévő kieső borítéktól is. Henryék voltak az egyetlenek, akiknek sikerült egy levelet továbbadniuk, de így sem sikerült bekerülniük a döntőbe.

Az Ázsia Expressz kiesői Schumacher Vanda és Henry Kettner lettek (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz sztárjai közel voltak, hogy megússzák a kiesést

Ördög Nóra fogadta a párosokat a verseny végén, aki egyesével bontotta fel a borítékokat. Elsőként Kabai Andris és párja, Deák Rebeka értek célba, így jutalomként cserélhettek egy borítékot. Sokat nem gondolkodtak a döntésen, így visszaadták Henryéknek a tőlük kapott kártyát. Aztán a műsorvezető elkezdte kinyitni a leveleket: Kiara Lord és Dávid Petra jutottak be először az Ázsia Expressz döntőjébe.

Nem gondoltam volna, hogy így kieshetünk, nem lett volna méltó. Sokat dolgoztunk azon, hogy itt legyünk és ki merem jelenteni, hogy nekünk itt a helyünk. Megérdemeljük

– jelentette ki Dávid Petra a döntőbe kerülés után.

A maradék két párosnál 2-2 boríték volt még, amik közül az egyik a biztos kiesést jelentette. Végül, hogy az izgalmak ne csökkenjenek Henry Kettner és Schumacher Vanda utolsó borítékában találták meg a kiesést jelentő levelet.

Az Ázsia Expressz 2026-os évadának első döntősei Kiara Lordék lettek (Fotó: TV2)

Henry Kettner és Schumacher Vanda búcsúja szívszorítóra sikerült

Míg Becca válláról akkora kő esett le, hogy elsírta magát örömében, addig párja sportszerűen gratulált a kiesőknek.

Hatalmas tükör volt számomra ez a műsor. Bolíviát nem jártuk végig teljesen, de megéreztük az ízét. Látni ezeket a különbségeket, hogy milyen szegénységben élő emberek mennyire kedvesek, nagyon nagy tükröt mutatott. A stábnak le a kalappal, amit nyújtottak az egész műsor alatt. Ez életem legnagyobb kalandja, amit sosem fogunk elfelejteni

– jelentette ki Henry a búcsú után.