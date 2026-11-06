„Ha már úgy is utálni fognak, akkor utáljanak rendesen” – Így érkezett Schumacher Vanda az Ázsia Expresszbe

Schumacher Vanda és Henry Kettner csaknem a verseny felénél érkeztek meg az Ázsia Expressz 2026-os évadába, így jutalmuk leginkább szúrós tekintetek és gyanakvó méregetések voltak a többiektől. Persze ez az influenszer párost egy cseppet sem lepte meg, sőt tudatosan készültek a nem túl szívélyes fogadtatásra, Vanda éppen ezért egy kicsit oda is szúrt a többieknek azzal, hogy magas sarkú szandálban libbent be. Persze ennek nemcsak a piszkálódás volt az oka, hanem hogy alig néhány héttel a műsor előtt, a hawaii-i nyaralása közben tudta meg, hogy hamarosan belevághat a dél-amerikai kalandba.

Schumacher Vanda Henry Kettner oldalán, vidáman, dögös szettben érkezett meg az Ázsia Expressz forgatására (Fotó: TV2)

Schumacher Vanda széles mosollyal, arany színű magassarkúban, kicsinosítva érkezett meg az Ázsia Expressz versenyzői közé, ám ez nemcsak a poén miatt alakult így.

„Számomra elég megdöbbentő volt, hogy az emberek nem találták ki, hogy megyek a műsorba, mert minden évben van egy időszakom, amikor van egy kis időm utazni, és ilyenkor ki szoktam menni Amerikába, és ez idén is így volt. Pont Vivi barátnőmmel voltam kint, amikor kaptam a telefont, hogy végül nagy szeretettel várnának minket a műsorba. És azért gondoltam azt, hogy mindenki össze fogja rakni, mert Amerika után haza szoktam menni, de most elmentem Dél-Amerikába, amit az érkezésig végig posztoltam, utána meg nem tudtam kirakni semmit” – magyarázta Vanda azzal kapcsolatban, hogy míg a többi páros szerepléséről mindenki tudott, neki ezt titkolnia kellett.

Viszont mivel épp Hawaiion voltam, amikor szóltak, és erre a másfél hónapos útra egyáltalán nem úgy készültem, hogy vigyek magammal olyan ruhát, ami kibírja azokat a viszontagságokat, így csak magassarkú volt nálam, nyári ruha meg ilyesmi. Szóval emiatt volt, hogy magassarkúban érkeztem meg, mert egyrészről ez nyilván egy poén volt, másrészről viszont véletlenül alakult így

– folytatta.

„Még az volt a szerencsém, ha mondhatom annak, hogy Bogotában ragadtunk egy napra Henryvel, mert akkora vihar volt, hogy az összes gép késett és lekéstük az átszállást Santa Cruz felé, szóval ott volt időm elmenni egy bevásárló központba és bevásárolni mindenfélét, ami kellett. Bár azért körmöshöz is elmentem, hogy kicsit jól érezzem magam még utoljára. Meg egyébként ez egy kis beetetés is volt, hogy kicsit alábecsüljenek a többiek. Meg hát gondoltam, ha már úgy is utálni fognak, akkor utáljanak rendesen” – árulta el nevetve az Origónak.