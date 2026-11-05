„Ebből vérre menő sértődés lett” – Soós Dávid bosszút esküdött Molnár Viktor és fia ellen az Ázsia Expresszben?

Molnár Viktor és Titusz eddig nagy sikerrel meneteltek az Ázsia Expressz 2026-os évadában, ám a hétfői játék óta, ahol egymásra kellett negatív jelzőket aggatniuk, Soós Dávid és Balogh Eleni teljes gőzzel igyekszik megnehezíteni a fiúk játékát. A kialakult ellenséges helyzetről most a Kincsvadászok kereskedője mesélt az Origónak.

Az Ázsia Expressz Molnár Viktor és Titusz számára furcsa fordulatot vett, ugyanis a szövetségeseik hirtelen ellenük fordultak (Fotó: Origo)

Bár Molnár Viktor és Molnár Titusz párosa múlt héten még kifejezetten jó viszonyt ápolt Balogh Eleni és Soós Dávid duójával, sőt, még az is előfordult, hogy együtt aludtak egy szállásul szerzett garázsban, mostanra valami megszakadt. Az, hogy az előző szakaszban védettséget élvező apa-fia páros a szavazásnál a fiataloknak adta a hajszajegyet, mert úgy érezték ezzel ártanak a lehető legkevesebbet, Dávidék részéről komoly sértődést eredményezett, ami mostanra csak tovább mélyült.

Ők folyamatosan azzal takaróznak a nehezítéseket illetően, főleg Dávid, hogy mi rájuk tettünk egy hajszajegyet. Pedig mi akkor is elmondtuk, hogy azért döntöttünk így, mert semmi kockázata nem volt. Ha taktikázni akartunk volna, és valakit kiejteni, akkor eszembe se jutott volna olyanra tenni, akiről tudom, hogy nem kap többet. Viszont ebből ilyen vérre menő sértődés lett sajnos

– mesélte Viktor az Origónak.

„Ezután jött a hétfői öntögetős játék, aminek nyilván leginkább az volt a célja, hogy a felszínre kerüljenek indulatok, és persze ez a játék része, de kifejezetten nehéz volt megélni. Ezek olyan jelzők, amiket az ember soha nem használna senkire, mégis rá kell tenned valakire mindenféle mondvacsinált indokokkal. Ez egy teljesen abszurd szituáció volt” – folytatta.

„Sajnos sok esetben csak néhány perc látszik ebből, miközben ez egy több órás feladat adott esetben, ahol tényleg nagyon kemény egymásnak feszülések vannak, és egy felfokozott idegállapot, ami után az embernek valahol el kell gondolkodnia azon, hogy vajon valóban így látnak engem? Dávidék esetében pedig érezhető volt, hogy gondolnak valamit, de teljesen mást mondanak, és én ott említettem is, azt hiszem, hogy ez a fajta kétszínűség, amivel nem tudok mit kezdeni, és ami nyilván rosszul esik” – jelentette ki.