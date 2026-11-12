„Attól féltem, hogy hazáig fogom hordozni az ágyi poloskákat” – Az Ázsia Expressz sztárjai olyan szálláson aludtak, amitől a legtöbb ember hátán felállna a szőr

Az Ázsia Expressz 2026-os évada már eddig is tartogatott néhány meglepetést a szereplőnek, amik közül nem mind volt épp örömteli. De olyasmivel, amivel a tegnapi szálláskeresés során Molnár Viktor és Molnár Titusz szembesült, még egyik párnak sem volt dolga. A fiúk az órákig tartó kérdezősködés után egy olyan alvóhelyet találtak, amilyennel még legrosszabb rémálmaikban sem találkoztak.

Az Ázsia Expressz Molnár Viktor és Titusz számára egy olyan fordulatot tartogatott, amire álmukban sem gondoltak (Fotó: Origo)

Molnár Viktor fia, Titusz most az Origónak mesélt a tegnap éjszakai szállásukról, ami szöges ellentéte volt annak, amire számítottak. Persze az apa-fia páros ezt az akadályt is leküzdötte, de az biztos, hogy örökre nyomot hagyott bennük ez a hely.

„Tele voltam olyan vágyakkal, hogy milyen jó házba visznek, ha már vagy másfél órát eltöltöttünk azzal a sráccal, aki megígérte, hogy elvisz egy nagyon jó helyre. Majd a másfél óra várakozás után nekikezdtünk egy még másfél órányi bandukolásnak, mert útközben elmondta, hogy egy tanyára visz. De olyan büszkén mesélte, hogy van egy másik házuk, hogy én tényleg arra számítottam, hogy ez egy tehetősebb család, és lehet, hogy ez valami nyaraló féleség, és végre nagyon jó dolgunk lesz” – idézte fel Titusz a biztató kezdeteket.

Aztán, amikor odaértünk, megláttuk, hogy ez teljesen az ellenkezője lesz, mert olyan volt, mintha egy MÉH-telepen lennénk. Mindenhol rengeteg vasdarab és hulladék vett körül minket, ráadásul mindent belepett ez a vörös salak is, ami Brazíliában jellemző. Szóval akkor már teljesen szertefoszlott bennem a korábbi pozitív kép, hogy milyen jó dolgunk lesz, annyi reményem maradt, hogy ha belépünk a lakásba, ott hátha egy szép, felújított, berendezett enteriőr fogad majd, de persze egyáltalán nem így volt

– folytatta.

Az apa-fia páros az Ázsia Expressz brazíliai szakaszának ledurvább szállását találta meg (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz versenyzői még a rovarok miatt is aggódhattak

És ha maga a látvány nem lett volna elég, Viktornak és Titusznak hamar eszébe jutott, hogy itt akár még néhány élősködőbe is belefuthatnak, amiket nem szívesen fogadnának útitársaikul.

„Szerintem háromszor rosszabb volt bent a lakásban, mint kint. És amikor az ember mutogatta, hogy van egy denevérük, mint háziállat, én akkor mondtam apának, hogy vissza már nem sétálok, de ha valahol bajunk lesz, akkor az itt fog megtörténni. Akkor eléggé megállt bennünk az ütő, hogy most tényleg ott kell töltenünk az éjszakát, de annyi szerencsénk volt, hogy legalább a házigazda hozott nekünk frissen sütött pizzát, ami nagyon jól esett, és persze hálásak voltunk, hogy ilyen kedvesen befogadtak” – emlékezett vissza.

De azért még az elalvás előtt gyorsan körbenéztünk a szobában, hogy a rovarok, csótányok vagy bármiféle hasonló állatok nem leptek-e be mindent. Sőt, bevallom, én attól féltem, hogy hazáig fogom hordozni az ágyi poloskákat, szóval úgy döntöttünk, hogy a hálózsákjainkat inkább nem magukra húzzuk, hanem leterítjük velük az ágyat, hogy véletlenül se kerüljünk vele kontaktusba. Utána még röhögtünk egy órát azon, hogy tényleg elvállaltunk egy ilyen műsort, ahol egy ilyen hulladéktanyán kell aludni, aztán valahogy álomba szenderültünk

– árulta el nevetve Titusz.