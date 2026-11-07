Vomberg Frigyes tisztázta az Ázsia Expressz egyik legnagyobb balhéját: többeket feldühítettek a csínyükkel

Újra előkerült az Ázsia Expressz tökös balhéja

Molnár Viktor így idézte fel azt a pár órát, mikor komolyan megfordult a fejében, hogy feladja a lehetetlennek tűnő feladatot. „Iszonyatos feladat volt. De tényleg! Egy első kerület méretű területről összehordani azokat a tököket…”

Nehezek voltak és nem lehetett rajtuk fogást sem találni. Ez megint csak egy felejthetetlen élmény volt azt hiszem...

– kezdte némi iróniával a műtárgykeseredő a Kibeszélő stúdiójában, majd hozzátette, hogy egy valamit biztosan megtanult az Ázsia Expresszben. Jelesül, hogy mi az, amit „soha a büdös életben” nem csinálna újra. Viktorban egyébként állítása szerint nem maradt tüske. „Amikor az ember végrehajt egy ilyen feladatot, úgy könyveli el, miután túl van rajta, hogy minden előzetes neheztelés eltűnik belőle. Egyrészt, mert már jön is a következő feladat, másrészt pedig az embernek nem lehet minden pillanatnyi érzelmet tovább cipelni, mert szétesik mentálisan” – magyarázta a Kincsvadászok kereskedője.