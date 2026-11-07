Vomberg Frigyes tisztázta az Ázsia Expressz egyik legnagyobb balhéját: többeket feldühítettek a csínyükkel

Éppen ezek kibeszélésére nyújt alkalmat hetente Ördög Nóra, aki a pénteki hajsza után jelentkezik, hogy a párosokkal kibeszéljék az adott hét eseményeit. A stúdióban most az aktuálisan kieső Tischler Petra és Vomberg Frigyes, Molnár Viktor és Molnár Titusz, illetve Balogh Eleni és Soós Dávid párosok érkeztek. És bár a hangulat egészen baráti volt, mindenki világossá tette, nem csupán szép emlékeket őriznek egymásról. Abban viszont mindannyian egyetértettek, hogy hatalmas kalandban volt részük, még akkor is, ha nem mindannyian vállalnák be újra az Ázsia Expressz kalandját. De térjünk is rá mindjárt a konfliktusos helyzetekre, hiszen a bemelegítő körök után Ördög Nóra is ezt tette. Előkerült a szerdai epizódban történt „tök gate” esete, melynek során, Tischler Petra úgy döntött, egy kicsit megtréfálja ellenfeleit, így befordítgatta minden ellenfelük méretes zöldségét, hogy egy kis hátrányt okozzon nekik. A trükközés bár nem volt szabályellenes, néhány játékosnak nem igazán tetszett, és ez konfliktusos helyzeteket teremtett. Sőt, még ennyi idővel a forgatás után is akad, aki nem tud őszintén nevetni annak a napnak az emlékein.
Újra előkerült az Ázsia Expressz tökös balhéja
Molnár Viktor így idézte fel azt a pár órát, mikor komolyan megfordult a fejében, hogy feladja a lehetetlennek tűnő feladatot. „Iszonyatos feladat volt. De tényleg! Egy első kerület méretű területről összehordani azokat a tököket…”
Nehezek voltak és nem lehetett rajtuk fogást sem találni. Ez megint csak egy felejthetetlen élmény volt azt hiszem...
– kezdte némi iróniával a műtárgykeseredő a Kibeszélő stúdiójában, majd hozzátette, hogy egy valamit biztosan megtanult az Ázsia Expresszben. Jelesül, hogy mi az, amit „soha a büdös életben” nem csinálna újra. Viktorban egyébként állítása szerint nem maradt tüske. „Amikor az ember végrehajt egy ilyen feladatot, úgy könyveli el, miután túl van rajta, hogy minden előzetes neheztelés eltűnik belőle. Egyrészt, mert már jön is a következő feladat, másrészt pedig az embernek nem lehet minden pillanatnyi érzelmet tovább cipelni, mert szétesik mentálisan” – magyarázta a Kincsvadászok kereskedője.
„Az, hogy egy kicsit elfordítottuk, gyakorlatilag semmi”
Ördög Nóra ezen a ponton jó érzékkel dobta be Tischler Petra kis csínytevését, ami valójában jóval kisebb volt, mint amekkorának akkoriban látszott. „Minden más színt, ami nem a miénk volt, befordítottuk. Nagyon igazságosak voltunk, mert akivel csak lehetett, mindenkivel kiszúrtunk” – igyekezett elütni a történet élét humorral Petra, akitől Vombeg Frigyes vette át a szót, és gyorsan tisztázott is egy alapvető félreértést. „Nem vittük el… Az, hogy egy kicsit elfordítottuk, gyakorlatilag semmi. Egyszer volt, hogy a Petra az egyikre egy marék zöldet rádobott, de az benne is volt az adásban. Csak nem gondolja bárki, hogy megfogtuk a tököket és bevittük a gazba!” – tette fel az egyébként jogosnak tűnő kérdést Vomberg Frigyes, aki a maga részéről ezzel lezártnak is tekintette a témát.