Vomberg Frigyes Tischler Petráról és az Ázsia Expresszről: „A fene essen bele, hogy belerángatott…”

Vomberg Frigyes csak az Origónak mesélt betegségéről

Előbb azonban idézzük fel, mit is árult el lapunknak Vomberg Frigyes a pénteki Ázsia Expressz epizód után! „Azt kell mondjam, hogy elégetett vagyok a Petra mellett nyújtott teljesítményemmel. De a kondim lehetett volna sokkal jobb is. Az Ázsia Expressz startja előtt már fél éve küszködtem egy egészségügyi problémával, amiről természetesen tájékoztattam a műsor készítőit.”

Beszélni nem szerettem volna róla nyilvánosan, és döntően nem is befolyásolta a versenyünket, de tény, hogy nem voltam a topon.

„A történet szeptemberben zárult le, és ha ma indulnánk Bolíviába, talán egy hét még lett volna bennünk” – nyilatkozta a szárséf.

Vomberg frigyes és Tischler Petra már a kiesés másnapján elindultak haza Bolíviából (Fotó:TV2)

A sztárséf családja cseppet sem bánta, hogy Frici számára véget ért az Ázsia Expressz

És, hogyan ért véget Vomberg Frigyes és Tischler Petra Ázsia Expressz utazása? Gyorsan és hatékonyan. „A kiesésünk estélyére még volt szállásunk egy remek szállodában, így egy hatalmas alvás után annyit reggeliztünk Petrával, amennyit talán még soha korábban. Én a kávé-mosdó varázslatos együttállását kihasználva, eltöltöttem egy nagyon békés, nem rohanó reggelt, majd elindultunk Magyarországra.”

A hajsza után, persze beszéltem a családommal, akik ugyan nagyon vártak már haza, de….

– kezdte az Origónak Vomberg Frigyes, akit végül „csak” a család kutyája fogadott, amikor három hét távollét után belépett otthona ajtaján. „Nem volt csinnadratta, de én azt nem is igénylem. Mivel a kiesésünk nem egy tervezett valami volt, mindenki dolgozott, aki kijöhetett volna felém, így nagyfiúként szépen hazataxiztam és nagyon örültünk egymásnak a kutyával. Aztán persze a családdal is. Nem bánták, hogy számomra véget ért az Ázsia Expressz. Szerintük jobb helyen vagyok én itthon, és ebben igazuk lehet” – tette hozzá nevetve Séfek Séfe mesterszakácsa.