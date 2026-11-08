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Vomberg Frigyes

Vomberg Frigyes Tischler Petráról és az Ázsia Expresszről: „A fene essen bele, hogy belerángatott…”

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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A TV2 kalandreality-jében a valaha indult hírességeket sok szempontból lehet rangsorolni, hiszen a hét évad alatt összesen 56 pár, vagyis 112 híresség vágott neki a kalandnak. Ha a korelnököt keressük, akkor nem Vomberg Frigyes vezeti a listát, de tény, hogy az idei évad egyik doyenje a TV2 séfe volt, aki az Ázsia Expressz harmadik hajszája után távozott, vagyis egészen a széria feléig tolta kőkeményen a kegyetlen versenyt. Ez történt a kiesés után!
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Vomberg Frigyeshazatérésséfek séfeÁzsia ExpresszTV2

Vomberg Frigyes is azok közé tartozik, kiket a nehézsége, sőt extremitása ellenére is magával ragadott az Ázsia Expressz kalandja. Vissza ugyan nem menne, de emelt fővel távozott Bolíviából, ahol sikerült megmutatnia, hogy a korelnökség nem azt jelenti, hogy lötyögve végigmegy a „pályán”, majd vert hadként hazakullog. Kemény ellenfélnek és erős csapattársnak bizonyult és azt sem használta mentségül egyetlen, kudarcot vallott feladat vagy nap után, hogy nem tökéletes egészségi állapotban utazott Dél-Amerikába tavasszal. Az Origo most arra volt kíváncsi, hogyan teltek a kiesés utáni órák, és hogyan alakult számára a hazatérés.

Vomberg Frigyes az Ázsia Expresszben.
Vomberg Frigyes csak az Origónak mesélt betegségéről, miután véget ért számára az Ázsia Expressz  (Fotó: TV2 )
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Vomberg Frigyes csak az Origónak mesélt betegségéről

Előbb azonban idézzük fel, mit is árult el lapunknak Vomberg Frigyes a pénteki Ázsia Expressz epizód után! „Azt kell mondjam, hogy elégetett vagyok a Petra mellett nyújtott teljesítményemmel. De a kondim lehetett volna sokkal jobb is. Az Ázsia Expressz startja előtt már fél éve küszködtem egy egészségügyi problémával, amiről természetesen tájékoztattam a műsor készítőit.” 

Beszélni nem szerettem volna róla nyilvánosan, és döntően nem is befolyásolta a versenyünket, de tény, hogy nem voltam a topon. 

„A történet szeptemberben zárult le, és ha ma indulnánk Bolíviába, talán egy hét még lett volna bennünk” – nyilatkozta a szárséf.

Vomberg Frigyes és Tischlr Ptra az ÁzsiaExpressz harmadik hajszája után estek ki.
Vomberg frigyes és Tischler Petra már a kiesés másnapján elindultak haza Bolíviából (Fotó:TV2)

A sztárséf családja cseppet sem bánta, hogy Frici számára véget ért az Ázsia Expressz

És, hogyan ért véget Vomberg Frigyes és Tischler Petra Ázsia Expressz utazása? Gyorsan és hatékonyan. „A kiesésünk estélyére még volt szállásunk egy remek szállodában, így egy hatalmas alvás után annyit reggeliztünk Petrával, amennyit talán még soha korábban. Én a kávé-mosdó varázslatos együttállását kihasználva, eltöltöttem egy nagyon békés, nem rohanó reggelt, majd elindultunk Magyarországra.” 

A hajsza után, persze beszéltem a családommal, akik ugyan nagyon vártak már haza, de….

kezdte az Origónak Vomberg Frigyes, akit végül „csak” a család kutyája fogadott, amikor három hét távollét után belépett otthona ajtaján. „Nem volt csinnadratta, de én azt nem is igénylem. Mivel a kiesésünk nem egy tervezett valami volt, mindenki dolgozott, aki kijöhetett volna felém, így nagyfiúként szépen hazataxiztam és nagyon örültünk egymásnak a kutyával. Aztán persze a családdal is. Nem bánták, hogy számomra véget ért az Ázsia Expressz. Szerintük jobb helyen vagyok én itthon, és ebben igazuk lehet”tette hozzá nevetve Séfek Séfe mesterszakácsa.

Vomberg Frigyes családjában él egy brie-i juhászkutya, aki Borókának hívnak.
Vomberg Frigyest az ötéves Boróka várta, amikor hazaért az Ászia Expressz kalandjáról (Fotó AI)

Tény, hogy lettek összekacsintásaink a közösen átélt kalandok hozadékaként”

Vomberg Frigyest egyébként nem kerülték el a konfliktusok abban a három hétben, amíg részese volt az Ázsia Expressz hetedik évadának, de a párjával, Tischler Petrával nem volt hangos vitája. Kollégaként, barátként vágtak bele a kalandba és úgy is tértek haza. Azóta leforgattak egy komplett Séfek Séfe évadot is. A kapcsolatuk pedig… „Petrával a kapcsolatunk elmélyültebb lett, mint korábban volt. A kollegiális viszonyunkban nem lett változás, de tény, hogy lettek összekacsintásaink a közösen átélt kalandok hozadékaként. Igen, azt hiszem, barátok lettünk… Persze az is hozzá tartozik a meséhez, hogy ahányszor csak meglátom, átszalad az agyamon, hogy: A fene essen bele, hogy belerángatott…!”

Közben pedig végtelenül hálás vagyok neki, amiét megtette. Nem bántam meg, de tényleg nagyon nehéz volt!” 

zárta gondolatait Vomberg Frigyes.

 

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