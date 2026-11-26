Hat év telt el azóta, hogy elment Balázs Fecó, a Neoton és a Korál egykori billentyűse, a Maradj velem és az Érints meg szerzője. Takács Nikolas az Origo kedvéért mesélt azokról a közös pillanatokról, amelyekben a zenész nem egy ikonikus névként, hanem hús-vér emberként jelent meg mellette.

Takács Nikolas Balázs Fecó közeli barátja volt (Fotó: Origo)

Balázs Fecó több volt, mint a pályatársa

Takács Nikolasnak a kedvesség, a mosoly és a biztatás ugrik be legelőször Balázs Fecóról.

A legnagyobb művészek itthon és külföldön is azok, akik emberileg is nagyon rendben vannak – attól lesznek nagy művészek. Fecó is ilyen volt. Olyan természetességgel beszélgettünk, mintha ezer éve ismertük volna egymást, semmiféle fal nem állt köztünk, ami leszűkítette volna a kommunikációt

– idézte fel az énekes. A Korál frontemberének közvetlensége nem állt meg egy-egy udvarias beszélgetésnél, különösen jól estek Nikolasnak azok az alkalmak, amikor Fecó a feleségével vagy baráti társasággal lejött a koncertjeire. „Emlékszem, hogy egyszer egy klubban, hajnalban valamilyen vidéki diszkóban léptem fel, és ők eljöttek, ott volt Balázs Fecó is a barátaival, egyszerűen csak jöttek megnézni. Nekünk, aktív zenészeknek szerintem az a feladatunk, hogy amennyire tudjuk, vigyük tovább az ő munkásságát, és ne tűnjenek el azok a dalok, amelyek nagyon értékesek” – mondta.

Balázs Fecó felesége és a barátai is gyakran meglepték Nikolast (Fotó: MW archív)

Megformálta a Sztárban Sztárban

Ez a gondolat később a színpadon is konkrét formát öltött, amikor Nikolas megformálta őt a Sztárban sztár műsorában.

Hatalmas kihívás volt, de úgy éreztem, ha a dalra kerül a hangsúly, akkor jó úton járunk. Nagyon sokat jelentett, hogy ott volt mellettem Keresztes Ildikó, akire támaszkodhattam, így igazán szeretettel és tisztelettel tudtunk az egészhez közelíteni. Nem görcsöltem azon, hogy mennyire fog hasonlítani, mert alapvetően egyik karakterhez sem így nyúl hozzá az ember

– fogalmazott az egykori X-Faktor döntős, aki szerint sorsszerű, hogy pont a döntőben formálhatta meg Balázs Fecót.

Minden nap a szívében van

Nikolas nem az a típusú ember, aki csupán az adott napon emlékezik meg elhunyt szeretteiről, barátairól: „A szívemben igazából mindig él. Nekem nem kell plusz impulzus ahhoz, hogy erősebben vagy intenzívebben gondoljak valakire, akit szerettem. Nem kizárt egyébként, hogy akár most a kocsiban meghallgatom az egyik dalát, de ahogy mondom, nekem minden egyes ilyen képkocka, minden egyes mondat, minden egyes mosoly mindig előttem van” – zárta gondolatait Takács Nikolas.

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