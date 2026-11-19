A nyolcvanas évek egyik ismert magyar modellje volt Szőnyi Ildikó, aki nagyon fiatalon, mindössze 17 évesen vett részt élete első fotózásán, a karrierje során pedig többször dolgozott külföldön is. Bálint Antónia, a kor második ünnepelt szépsége ugyan egyidős volt példaképével és barátnőjével, amikor első alkalommal dolgoztak együtt, Toncsi még az országos ismeretség előtt állt.

Megrendítő vallomást tett Bálint Antónia / Fotó: Ladóczki Balázs

Megrendítő vallomást tett Bálint Antónia

Ildikó a példaképem volt. Jól ismertem a munkásságát, az aktképei láttán is tátva maradt a szám. A leggyönyörűbb modell volt, akit valaha ismertem. Ildi végig nagyon kedvesen és segítőkészen állt hozzám, én pedig lestem minden mozdulatát

- emlékezett vissza Bálint Antónia, aki Görögországban, egy hajón dolgozhatott együtt először Ildikóval.

Több év kihagyás után egy szépségszalonban találkoztak újra, miután Szőnyi Ildikó előtte külföldön élt és dolgozott: ekkor abban állapodtak meg, most, hogy a modell hazatért, felveszik egymással a kapcsolatot - írja a story.hu.

Eleinte úgy tűnt, hogy rendbe fog jönni az élete. Azután is ezt gondoltam, amikor megmentettem az életét. Sosem fogom elfelejteni azt az estét, amikor kaptam a telefont egy közös ismerősünktől, én is láttam-e, mit írt Ildi ki a közösségi oldalára

- tette hozzá Bálint Antónia.

Azonnal hívtam és addig üvöltöttem vele, amíg oda nem értem a lakására. Kértem, hogy húzza el magát az ajtóig, nyissa ki, hogy a mentők, akiket azonnal riasztottam, könnyen be tudjanak menni. Csak később tudtam meg, nem ez volt az első öngyilkossági kísérlete. Aznap megmentettem az életét, utána már nem sikerült, nem is tudtam róla, hogy mire készül. Nagyon sajnálom, hogy így alakult az élete és a halála

- zárta mondandóját Toncsi.

Szőnyi Ildikó 2022. augusztus 28-án a 82-es főúton a Nyúl és Győr közötti vasúti átjáróban parkolta le a járművét a sínen, majd megvárta az érkező vonatot. Az ütközés következtében a helyszínen életét vesztette. Halála előtt egy nappal ezt a bejegyzést tette közzé:

"Ne írjatok, köszönöm."