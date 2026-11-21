Az 57 éves műsorvezető az idei évben mindenkit sokkolt, amikor megjelent a Megasztár színpadán. A produkció saját elmondása szerint nem sikerült valami jól, de ezek után csak tovább fejlesztette magát. Ami fontos, hogy hosszú idő után ismét címlapokra került Bálint Antónia, aki eddig nem hallott titkokat mesélt el a Viszony - Marsi Anikóval című műsorban.

Bálint Antónia Megasztárban való szereplése után ismét bekerült a köztudatba hosszú évek után (Fotó: MEDIAWORKS)

Lehullt a lepel Bálint Antónia szerelmi életéről

A magánélet egyik legnagyobb tabu témája a szerelem, azonban a korábbi műsorvezető erről is őszintén mesélt Marsi Anikónak.

Nekem soha nem a férfiak voltak az életem középpontjában. 1991-ben pontosan emlékszek, hogy kivel voltam együtt, mivel ő volt életem legnagyobb és egyben egyetlen szerelme. Úgy hívják, hogy Szörényi Örs. Vele négy és fél évig tartott a kapcsolat, de sokszor szakítottunk és békültünk ki

– árulta el a Viszony - Marsi Anikóval című műsorban Bálint Antónia.

Annak ellenére, hogy azóta már kislánya is született az énekesnőnek, még soha nem volt férjnél. „Nekem a házasság egy szent dolog. Egyáltalán nem vagyok házasság ellenes, annak ellenére, hogy soha nem voltam férjnél. Azért, mert nagyon komolyan veszem ezt. Belegondoltam a holtomiglan-holtodiglan kérdésbe és ez nekem horror volt. Egy vőlegényem volt és azért nem mentem férjhez, mert nem akartam elválni” — jelentette ki a műsorvezető.

Bálint Antónia lánya másfél évtizede nem találkozott édesapjával (Fotó: MEDIAWORKS)

Ilyen most a kapcsolat Bálint Antóniának gyermeke édesapjával

14 éve nem látta a gyerekét. Amikor mi szétmentünk, akkor 11 hónapos volt a lányunk. Én szerettem volna szakítani már a várandósság előtt is. Akkor az volt bennem, hogy a család az első és a gyerek, viszont 11 hónapig tartott ez és utána mondtam, hogy eddig és ne tovább. Könyörögtem neki, hogy ne hanyagolja el a gyerekét

— mesélte Antónia.