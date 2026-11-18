Hatalmas küzdelem. Ezekkel a szavakkal lehet leírni Bangó Margit idei évét. Lassan egy éve tartó folyamatos orvosi kezelések után ismét bejelentkezett közösségi oldalán a mulatós zene koronázatlan királynője. Ezek után ismét felkapott téma lett az énekesnő állapota, amivel kapcsolatban Bangó Marika, Margit lánya mesélt az Origónak, elárulta, hogy mit hoz majd a jövő a legendás énekesnőnek.

Bangó Margit Mága Zoltán újévi koncertjén tér vissza a színpadra (Fotó: Muzslay Péter)

Bangó Margit új erőre kaphat a közönsége miatt

Mága Zoltán közösségi oldalán jelent meg egy videó az elmúlt napokban, ahol nagy bejelentést tett a legendás énekesnő. Visszatér a színpadra és ismét megtesz mindent, hogy elkápráztassa szeretett rajongóit. Lánya, Bangó Marika szerint pedig nagy motivációt adhat neki, hogy ennyi idő után újra láthatja őt közönsége.

Épül, szépül lelkileg is, nemcsak fizikálisan, de muszáj neki, mert nagy a család. Egy üknagymama nem engedheti meg magának, hogy betegeskedjen. A család és a színpad is egy gyógyszer. Ezt én is megtapasztaltam, és remélem ő is hasonlóan lesz majd ezzel

– mondta az Origónak Bangó Margit lánya.

A koncert mellett pedig családi eseményekre is készül a család, mivel a héten két születésnapot is ünnepelnek.

Bangó Margit állapota annyira feljavult, hogy pár hét múlva ismét színpadra áll (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Hatalmas bulira készül a Bangó család

Vasárnap családi születésnapot tartanak, mivel kis Tina 25, Vivike pedig 15 éves lesz. Az eseményen Bangó Margit is jelen lesz, akivel kiegészülve végre ismét együtt lehet az egész család.

Nagy csapattal megyünk majd a két unokám miatt. Mindenki ott lesz és anyu is nagyon készül az eseményre. Isten segítségével a mostaninál is jobban lesz, bízok benne. Kemény fából faragtak minket, szóval mi soha nem adjuk fel

– emelte ki Bangó Marika.

A beszámoló alapján úgy tűnik, ismét visszatért a boldogság a családba, mivel Bangó Margit is a gyógyulás útjára lépett. Innentől pedig a legfontosabb a család és a színpad lesz számára, ahogy az eddigi évtizedekben is.