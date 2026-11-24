Az elmúlt nagyjából egy évben komoly egészségügyi gondokkal nézett szembe Bangó Margit. A cigányzene koronázott királynőjének állapota hála az égnek folyamatosan javul, és ezt most mindenki saját szemeivel is láthatja. A művésznő ugyanis újra mikrofont ragadott, és nem is akármilyen eseményen lépett fel.

Bangó Margit dalokkal köszöntötte dédunokáit (Fotó: Facebook)

Bangó Margit dédunokáit lepte meg

Hazánk legcsodásabb hangja nem egy hagyományos koncerten, hanem egy dupla születésnapi ünnepségen csendült fel újra. Jellinek Tina és Emilio lányai egyszerre ünnepeltek, és az óriási családi mulatságon szerencsére Bangó Margit is jelen tudott lenni. De nemcsak ünnepelt, hanem az este csúcspontjaként énekelt is a 25 éves kis Tina és a 15 éves Vivike tiszteletére. Amit mondanunk sem kell, hogy ez mekkora ajándék és megtiszteltetés azok után, hogy milyen kemény harc áll Bangó Margit mögött. A királynő visszatéréséről a családtagok több videót is posztoltak, így mindenki részese lehet a csodának, nemcsak azok, akik ott voltak.

Bangó Margit állapota rohamléptekkel javul

Néhány napja maga Bangó Margit üzent a rajongóknak az állapotáról, ami akkor is sokakat nyugtatott meg.

Köszönöm a Jóistennek, hogy életem egyik legnagyobb ajándékával áldott meg: megismerhettem az én drága ükunokámat! Annyi mindenen mentem keresztül, de amikor ránézek erre a kis csodára, minden fájdalom és nehézség eltörpül. Ő az én boldogságom, a szívem egyik legféltettebb kincse, akit Istentől kaptam ajándékba. Köszönöm, Uram, hogy megérhettem ezt a csodát!

Bangó Margit lánya, Bangó Marika pedig az Origónak mesélt édesanyja javuló állapotáról:

„Épül, szépül lelkileg is, nemcsak fizikálisan, de muszáj neki, mert nagy a család. Egy üknagymama nem engedheti meg magának, hogy betegeskedjen. A család és a színpad is egy gyógyszer. Ezt én is megtapasztaltam, és remélem ő is hasonlóan lesz majd ezzel.”