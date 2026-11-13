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Megható vallomást tett Bangó Margit: súlyos betegsége után hatalmas ajándékot kapott az élettől

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A hosszú hónapokig tartó megpróbáltatások után hatalmas boldogság érte a Kossuth-díjas előadóművészt, aki megható sorokban adott hálát Istennek. Bangó Margit súlyos betegsége után elárulta, hogy ükunokája minden fájdalmat és nehézséget feledtet vele.
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énekesnőbetegségbangó margit

Megható sorokat osztott meg Facebook-oldalán Bangó Margit. A súlyos betegséggel megküzdött énekesnő arról írt, mennyire hálás Istennek, hogy megérhette ükunokája születését, és megismerhette a család legfiatalabb tagját.

bangó margit
Bangó Margit Fotó: MW

Bangó Margit a betegsége után

Köszönöm a Jóistennek, hogy életem egyik legnagyobb ajándékával áldott meg: megismerhettem az én drága ükunokámat!

 – írta bejegyzésében.

A Kossuth-díjas előadóművész azt is elárulta, milyen sokat jelent számára a kisfiú a rengeteg megpróbáltatás után.

Annyi mindenen mentem keresztül, de amikor ránézek erre a kis csodára, minden fájdalom és nehézség eltörpül. Ő az én boldogságom, a szívem egyik legféltettebb kincse, akit Istentől kaptam ajándékba.

Bejegyzését ezekkel a szavakkal zárta: „Köszönöm, Uram, hogy megérhettem ezt a csodát!”

Bangó Margit az elmúlt több mint egy évben súlyos betegséggel küzdött, és hosszú időn keresztül kórházi kezelésekre szorult. Korábban maga vallott arról, milyen fájdalmakkal és félelmekkel kellett szembenéznie. Elmondása szerint hitének és az orvosok segítségének köszönhetően sikerült ismét talpra állnia.

 

 

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