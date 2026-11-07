Batman legendás motorja kerül kalapács alá, elképesztő összeget kérnek érte

Akinek mindig is az volt az álma, hogy Batman járgányával száguldjon, most akár valóra is válthatja. A Christopher Nolan filmjeiből ismert Batpod, vagyis a „The Beast” néven elhíresült kétkerekű hamarosan új tulajdonosra találhat. A különleges darabot Londonban bocsátják licitre, az ára azonban még a legelszántabb rajongókat is meglepheti.
A futurisztikus motort a 2008-as A sötét lovag és a 2012-es A sötét lovag – Felemelkedés című alkotásokban használták. Mindkét filmben Christian Bale alakította Bruce Wayne-t.
A forgatásokhoz hat Batpod készült, a most eladásra kínált példány pedig azért is ritkaság, mert ez az egyetlen, amelyet hivatalosan a Warner Bros. Studios bocsátott ki
– írja az RNZ.
Christopher Nolan tervezte a különleges kétkerekűt
A „The Beast” terve Christopher Nolan rendező és Nathan Crowley látványtervező közös munkája volt. A megvalósításban Chris Korvold Oscar-díjas vizuáliseffekt-szakember is közreműködött.
A 750 köbcentis Honda-motorral felszerelt Batpodot hatalmas, 31 colos kerekekkel látták el, amelyek még látványosabbá tették a futurisztikus szerkezetet. A volán mögé ülni ugyanakkor korántsem volt egyszerű.
Már az is komoly technikai kihívást jelentett, hogy a monstrumot egyáltalán működőképessé tegyék a forgatáson
– mondta Stephen Lane, a Propstore aukciósház vezérigazgatója és alapítója. Hozzátette: a színészeknek nehézséget okozott a rajta ülés, a kaszkadőrök számára pedig a vezetés jelentett komoly problémát.
Vagyonokat érhet Batman járgánya
A filmes relikviák kedvelőinek most különleges lehetőségük nyílik, ám aki meg akarja szerezni a Batpodot, annak alaposan a zsebébe kell nyúlnia. A Propstore becslése szerint
akár 1,2 millió dollárért, vagyis mintegy 391 millió forintért is elkelhet.
Az online licit már megkezdődött, a folyamat pedig december 4-én, egy londoni élő árverésen zárul.
A kollekcióban több száz másik filmes kincs is helyet kapott. Kalapács alá kerül két Batman-öltözet is: az egyik Christian Bale által viselt darab a Batman: Kezdődik! című 2005-ös filmből, a másik pedig Val Kilmer jelmeze az 1995-ös Batman Foreverből.
A kínálatban ezen kívül megtalálható az Indiana Jones és a végzet temploma, valamint az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag forgatásán használt ing, továbbá Jon Snow, vagyis Kit Harington Trónok harcában viselt kardja is.
Nemrég arról is beszámoltunk, hogy lecserélték a Batman II. rendezőjét, és egy Oscar-díjas direktor veszi át Matt Reeves helyét.