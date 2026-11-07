Batman legendás motorja kerül kalapács alá, elképesztő összeget kérnek érte

Akinek mindig is az volt az álma, hogy Batman járgányával száguldjon, most akár valóra is válthatja. A Christopher Nolan filmjeiből ismert Batpod, vagyis a „The Beast” néven elhíresült kétkerekű hamarosan új tulajdonosra találhat. A különleges darabot Londonban bocsátják licitre, az ára azonban még a legelszántabb rajongókat is meglepheti.

Batman: A sötét lovag – Felemelkedés (2012) – Christian Bale a Batpodon Christopher Nolan filmjében

Fotó: RON PHILLIPS / WARNER BROS PICTU / AFP

A futurisztikus motort a 2008-as A sötét lovag és a 2012-es A sötét lovag – Felemelkedés című alkotásokban használták. Mindkét filmben Christian Bale alakította Bruce Wayne-t.

A forgatásokhoz hat Batpod készült, a most eladásra kínált példány pedig azért is ritkaság, mert ez az egyetlen, amelyet hivatalosan a Warner Bros. Studios bocsátott ki

– írja az RNZ.

Christopher Nolan tervezte a különleges kétkerekűt

A „The Beast” terve Christopher Nolan rendező és Nathan Crowley látványtervező közös munkája volt. A megvalósításban Chris Korvold Oscar-díjas vizuáliseffekt-szakember is közreműködött.

A 750 köbcentis Honda-motorral felszerelt Batpodot hatalmas, 31 colos kerekekkel látták el, amelyek még látványosabbá tették a futurisztikus szerkezetet. A volán mögé ülni ugyanakkor korántsem volt egyszerű.

Már az is komoly technikai kihívást jelentett, hogy a monstrumot egyáltalán működőképessé tegyék a forgatáson

– mondta Stephen Lane, a Propstore aukciósház vezérigazgatója és alapítója. Hozzátette: a színészeknek nehézséget okozott a rajta ülés, a kaszkadőrök számára pedig a vezetés jelentett komoly problémát.

Vagyonokat érhet Batman járgánya

A filmes relikviák kedvelőinek most különleges lehetőségük nyílik, ám aki meg akarja szerezni a Batpodot, annak alaposan a zsebébe kell nyúlnia. A Propstore becslése szerint

akár 1,2 millió dollárért, vagyis mintegy 391 millió forintért is elkelhet.

A Warner Bros. által A sötét lovaghoz készített egyik Batpod a londoni Christie’s árverésén, 2025. december 5-én.

Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Az online licit már megkezdődött, a folyamat pedig december 4-én, egy londoni élő árverésen zárul.

A kollekcióban több száz másik filmes kincs is helyet kapott. Kalapács alá kerül két Batman-öltözet is: az egyik Christian Bale által viselt darab a Batman: Kezdődik! című 2005-ös filmből, a másik pedig Val Kilmer jelmeze az 1995-ös Batman Foreverből.