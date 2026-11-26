Szomorú bejelentéssel indult november 26-án a BBC Breakfast adása. Charlie Stayt és műsorvezetőtársa, Naga Munchetty a Duran Duran gitárosának, Andy Taylornak a haláláról számolt be. A legendás zenész hosszú éveken át küzdött a prosztatarákkal, hétfőn, családja körében hunyt el. Halálhíre szerda óta sorra jelenik meg a nemzetközi sajtóban.

Szívszorító halálhírrel indult a BBC reggeli műsora, megható felvételeket mutattak

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Megható felvételeket játszottak le a BBC élő adásában

A műsorvezetők felidézték a gitáros pályafutását, valamint azt is, hogy három évvel ezelőtt Andy Taylor személyesen is vendége volt a BBC reggeli műsorának. A zenész akkor megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogy súlyos betegsége miatt nem tudott részt venni azon az ünnepségen, amelyen a Duran Durant beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

A gitáros számára hatalmas megtiszteltetést jelentett volna az esemény, ám néhány nappal az ünnepség előtt már ahhoz sem volt elég ereje, hogy állva gitározzon.

A zenész betegségéről akkoriban még csak családtagjai és néhány közeli barátja tudott. Sokáig nem akarta nyilvánosságra hozni a diagnózisát, végül azonban úgy döntött, hogy nem titkolja tovább állapotát.

Világsztárok búcsúznak Andy Taylortól

A BBC műsorvezetői arról is beszámoltak, hogy a zenevilág számos ismert alakja búcsúzik a legendás gitárostól.

Rod Stewart kedves barátjaként emlékezett a zenészre, míg Simon Le Bon, a Duran Duran énekese gitárzseninek nevezte egykori zenésztársát.

Charlie Stayt a korábbi interjú levetítése után arról beszélt, hogy a Duran Duran dalai olyannyira részévé váltak a popkultúrának, hogy most minden bizonnyal ismét rengetegen hallgatják majd őket.

Naga Munchetty szerint sok rajongó a zenész jellegzetes gitárjátékát felidézve emlékezik majd az elhunyt sztárra.

Több mint negyven év házasság után veszítette el férjét az özvegye

Andy Taylor felesége, Tracey Wilson több mint négy évtizeden át élt házasságban a zenésszel. Az özvegy férjére szerető apaként, büszke nagypapaként és a család támaszaként emlékezett.

A gitárost családtagjai mellett egykori zenésztársai és rajongók milliói gyászolják.