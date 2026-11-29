Mint arról korábban beszámoltunk, nyolcvanöt éves korában elhunyt Mike Love, a The Beach Boys világhírű énekese. A sajtósa által kiadott közlemény szerint szombat este, családja körében távozott a zenész, és bár halála okát nem árulták el, a TMZ most újabb megrázó információkat osztott meg

Újabb megrázó részletek derültek ki a The Beach Boys énekesének haláláról. Fotó: RW / RW/MediaPunch

Újabb megrázó részletek derültek ki a The Beach Boys énekesének haláláról

A lap által megosztott segélyhívás szerint Love szívmegállást szenvedett a halála előtt. A mentősök malibui otthonához vonultak ki, miközben az esetre teljes leállásként hivatkoztak. The Beach Boys legendája feltehetően egy tavalyi COVID-19 fertőzés szövődményei következtében vesztette életét.

Mint azt korábban írtuk, Love évtizedeken át az együttes oszlopos tagja volt, utoljára októberben állt színpadra.