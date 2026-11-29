85 éves korában elhunyt a The Beach Boys társalapítója és énekese, Mike Love. A sajtósa által kiadott közlemény szerint szombat este, családja körében távozott a zenész, halála okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Elhunyt Mike Love, a Beach Boys világhírű énekese. Fotó: RW / RW/MediaPunch

Elhunyt Mike Love, a Beach Boys világhírű énekese

Love 1961-ben, Kaliforniában alapította meg a zenekart unokatestvéreivel - köztük Brian Wilsonnal -, valamint egy barátjukkal. Hangja a banda számos klasszikus slágerén hallható, amelyeknek egyben társszerzője is volt, mint például a California Girls, a Good Vibrations és az I Get Around.

A Beach Boys Amerika egyik legnagyobb zenekara volt; a hivatalos weboldaluk adatai szerint világszerte több mint 100 millió lemezt adtak el.

Amerikai kulturális ikonként egyedülálló tehetsége és a zenészgenerációkra gyakorolt inspirációja miatt fogunk rá emlékezni

- áll a Love halálhírét bejelentő közleményben.

A zenész utolsó koncertjét október 10-én adta a Tennessee állambeli Nashville-ben - írja a BBC.

A The Beach Boys 1962-ben robbant be az első, Surfin' Safari című albumával, amelyet egy évvel később a Surfin' USA követett. Ugyanakkor az 1966-ban megjelent tizenegyedik stúdióalbumukat, a Pet Sounds-ot tartják széles körben a legnagyobb alkotásuknak.

Love évtizedeken át a The Beach Boys oszlopos tagja volt, de a zenekar tagjai közötti viták végül a csapat széthullásához vezettek. Ennek ellenére 2012-ben újra összeállt Wilsonnal és más eredeti tagokkal egy 50. évfordulós turné erejéig. A zenekart 1988-ban iktatták be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, 2001-ben pedig Grammy-életműdíjjal tüntették ki őket.