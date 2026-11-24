Különleges karácsonyi dallal készül Békefi Viki és Feng Ya Ou: a Szép karácsony című szerzemény november 24-én, 17 órakor debütált. A dal azonban jóval több egyszerű ünnepi meglepetésnél: egy jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódik hozzá, amellyel a házaspár a Bethesda Gyermekkórház Gyermekrehabilitációs Osztályának munkáját szeretné segíteni. A videóklip bemutatóját a kórházban tartották, ahol az Origo is jelen volt, a két előadó pedig a projekt kulisszatitkairól és a kezdeményezés hátteréről is mesélt.

Békefi Viki és Feng Ya Ou karácsonyi dalukkal beteg gyermekeknek szeretnének segíteni (Fotó: Markovics Gábor/Mediaworks)

Békefi Viki férje elárulta, hogyan jött a dal ötlete

Az ötlet egy új karácsonyi dal elkészítésével indult, Viki és Ya Ou azonban szerette volna, ha a megjelenésnek valamilyen különleges célja is van. A zenei munkában barátjuk, Heincz Gábor Biga volt a segítségükre, aki nemcsak kiváló zenész, hanem több korábbi dalukat is ő szerezte. Feng Ya Ou elárulta, hogy ezúttal is vele dolgoztak, ám hamar úgy érezték, szeretnének többet adni a közönségnek egy újabb ünnepi szerzeménynél.

„Már nagyon régen jelentkeztünk karácsonyi dallal, és szerettünk volna egy különlegesebb projektet létrehozni, amelyben van valami plusz. Így jött az ötlet, hogy jótékonysági célt is kapcsoljunk hozzá” – mesélte Ya Ou.

Békefi Viki számára nem volt kérdés, hogy a Bethesda Gyermekkórházat válasszák partnerüknek.

Már visszajáró vendégek vagyunk, szoktunk jönni a gyerekeknek énekelni, és mindig nagy szeretettel fogadnak minket. Kétgyermekes családként különösen fontos számunkra a gyerekek jólléte, és ha a zenén keresztül segíthetünk nekik, akkor mindent megteszünk ezért

– fogalmazott Viki.

A dalban Viki és Ya Ou mellett több ismert előadó is közreműködik. Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar, valamint az Alma Együttes frontembere, Buda Gábor is csatlakozott hozzájuk, de Ördög Nóra és Tilla is szerepet vállaltak a projektben. A gyermekkórus hangzásáról a Harmony Kids Choir gondoskodott Hargai Dávid vezetésével. Ya Ou külön kiemelte, hogy olyan előadókat szerettek volna bevonni, akik közel állnak a gyerekek világához.