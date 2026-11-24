Különleges karácsonyi dallal készül Békefi Viki és Feng Ya Ou: a Szép karácsony című szerzemény november 24-én, 17 órakor debütált. A dal azonban jóval több egyszerű ünnepi meglepetésnél: egy jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódik hozzá, amellyel a házaspár a Bethesda Gyermekkórház Gyermekrehabilitációs Osztályának munkáját szeretné segíteni. A videóklip bemutatóját a kórházban tartották, ahol az Origo is jelen volt, a két előadó pedig a projekt kulisszatitkairól és a kezdeményezés hátteréről is mesélt.
Békefi Viki férje elárulta, hogyan jött a dal ötlete
Az ötlet egy új karácsonyi dal elkészítésével indult, Viki és Ya Ou azonban szerette volna, ha a megjelenésnek valamilyen különleges célja is van. A zenei munkában barátjuk, Heincz Gábor Biga volt a segítségükre, aki nemcsak kiváló zenész, hanem több korábbi dalukat is ő szerezte. Feng Ya Ou elárulta, hogy ezúttal is vele dolgoztak, ám hamar úgy érezték, szeretnének többet adni a közönségnek egy újabb ünnepi szerzeménynél.
„Már nagyon régen jelentkeztünk karácsonyi dallal, és szerettünk volna egy különlegesebb projektet létrehozni, amelyben van valami plusz. Így jött az ötlet, hogy jótékonysági célt is kapcsoljunk hozzá” – mesélte Ya Ou.
Békefi Viki számára nem volt kérdés, hogy a Bethesda Gyermekkórházat válasszák partnerüknek.
Már visszajáró vendégek vagyunk, szoktunk jönni a gyerekeknek énekelni, és mindig nagy szeretettel fogadnak minket. Kétgyermekes családként különösen fontos számunkra a gyerekek jólléte, és ha a zenén keresztül segíthetünk nekik, akkor mindent megteszünk ezért
– fogalmazott Viki.
A dalban Viki és Ya Ou mellett több ismert előadó is közreműködik. Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar, valamint az Alma Együttes frontembere, Buda Gábor is csatlakozott hozzájuk, de Ördög Nóra és Tilla is szerepet vállaltak a projektben. A gyermekkórus hangzásáról a Harmony Kids Choir gondoskodott Hargai Dávid vezetésével. Ya Ou külön kiemelte, hogy olyan előadókat szerettek volna bevonni, akik közel állnak a gyerekek világához.
„Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki elfogadta a felkérésünket, és teljes szívvel-lélekkel részt vesz ebben a projektben. Nemcsak az énekesek, hanem a gyermekkórus is sokat tesz hozzá a dalhoz” – mondta az énekes.
Békefi Viki Feng Ya Ouval fontos ügy mellé álltak
A videóklip látványvilágáért Pál Dénes felelt, aki rendezőként is közreműködött. A házaspár ezúttal egy történetet álmodott meg a dal köré, így nem csupán egy hagyományos, éneklős karácsonyi videó készült. A felvételeket greenboxstúdióban rögzítették, a mesés környezetet pedig utólag teremtették meg. Viki azt is elárulta, hogy a klip forgatásakor már 21 hetes várandós volt kisebbik gyermekükkel, a munkálatokat pedig februárban bonyolították le.
„Nagyon sokat számított, hogy Pál Dénes vállalta a rendezést, és megteremtette azt a csodálatos világot, amelyet a greenboxfelvételek köré álmodtunk” – árulta el Ya Ou.
A projekt különlegessége az is, hogy a szervezésből Viki és Ya Ou szinte minden feladatot magukra vállaltak. Nem állt mögöttük menedzsment vagy külön szervezőcsapat: ők egyeztették a stúdiót, gondoskodtak a cateringről és a kellékekről, valamint a szereplőkkel is maguk tartották a kapcsolatot. Viki szerint izgalmas, ugyanakkor tanulságos feladat volt számukra, hogy egy ilyen összetett produkció minden részletét kézben tartsák.
A karácsonyi dal megjelenésével egy időben egy hónapon át tartó adománygyűjtő kampány is elindul. November 24-től december 24-ig a házaspár minden lehetséges felületen szeretné felhívni a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház Gyermekrehabilitációs Osztályának támogatására. A videók és az egyéb tartalmak végén feltüntetik az intézmény bankszámlaszámát, valamint azt is, milyen közleménnyel lehet az adományokat eljuttatni a kórházhoz.
Nem egy szokványos gyűjtést találtunk ki, hanem egy egész hónapon át tartó kampányt. Azt szeretnénk, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, ezért minden megjelenésünknél igyekszünk felhívni a figyelmet a kezdeményezés fontosságára
– hangsúlyozta Ya Ou.
Viki és Ya Ou arra biztat mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a gyűjtéshez, hiszen minden segítség számít abban, hogy a gyermekek minél jobb ellátásban részesülhessenek. A házaspár hálás mindenkinek, aki melléjük állt, és bíznak benne, hogy a dal nemcsak az ünnepi hangulatot hozza el, hanem sokakat ösztönöz majd az összefogásra is. A karácsonyi szerzemény november 24-én 17 órakor debütál, a hozzá kapcsolódó adománygyűjtés pedig egészen szentestéig tart.
Minden forint számít
Ha te is szeretnéd támogatni a Bethesda Gyermekkórház Gyermekrehabilitációs Osztályát, az alábbi adatok segítségével teheted meg:
Kedvezményezett: Bethesda Kórház Alapítvány
Adószám: 18042539-1-42
Bankszámlaszám: 10300002-20350699-70073285 (MBH Bank)
Közlemény: Szép karácsony