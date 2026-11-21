Björk igazi kortalan énekesnő: szinte ugyanolyanok az arcvonásai most, mint amikor megismerte a nevét a világ a kilencvenes évek első felében. Az izlandi sztár Björk Guðmundsdóttir néven látta meg a napvilágot 1965. november 21-én, azaz immár betöltötte a 61. életévét is. Igaz, sokan elsősorban nem az arcvonásait jegyzik meg, hanem azokat a ruhadarabokat, amikben színpadra lép, megjelenik egy-egy nyilvános eseményen – de bizony még civilben sem nevezhető különösebben visszafogottnak.

Björk minden fellépésén ledöbbenti valamilyen ruhadarabbal vagy kiegészítővel a közönségét. Bár legyünk őszinték: különc megjelenése kiválóan passzol behatárolhatatlan stílusú és folyamatosan változó zenéjéhez

Fotó: PBG / NORTHFOTO

Kétségtelen, hogy Björk Londonba költözését követően, az 1993-as Human Behaviour-nek köszönhetően indult el a világsztárság felé vezető úton – nem véletlenül, hiszen a dalt a kor sztárproducerével, a Massive Attackkal is dolgozó Nellee Hooperrel hozta össze –, ugyanakkor már jóval korábban elkezdett zenélni. Hatéves korától tanult többek közt klasszikus zongorát, első lemezét pedig – Björk címen – még 11 éves korában vette fel. Tiniként alapított egy csak lányokból álló punkbandát Spit and Snot néven, majd egy fúziós jazz-zenekart, az Exodust – ez is mutatja, hogy már igen fiatalon sem lehetett keretek közé szorítani. 1986-tól 1992-ig pedig az izlandi The Sugarcubes alternatív rockzenekar énekesnője és billentyűse volt. A csapat 3 nagylemezt adott ki a feloszlásáig. Björk ezt követően döntött úgy, hogy Londonba teszi át a székhelyét és szólókarrierbe kezd. Innenetől – ahogy mondani szokás – a többi már történelem.

Björk 1990-ben, még a The Sugarcubes tagjaként

Fotó: Mike Slaughter/Toronto Star / KPA

Björk a hétköznapokban sem visszafogottabb: képeken a sztár, aki divatikonként is megálja a helyét

Az alábbi képre kattintva nézheted végig Björk legkülönlegesebb szettjeit a színpadról – valamint a hétköznapokból: