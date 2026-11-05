Nem hal ki a Bochkor név: élő adásban tudta meg a jó hírt Bochkor Gábor

Bochkor Gábor egyik kedvenc témája került szóba szerda reggel a Retro Rádió Bochkor című reggeli műsorában. A csapat eredetileg arra tért volna ki, hol húzódik a határ a női gondoskodás és a túlzásba vitt anyáskodás között egy párkapcsolatban, előtte viszont a műsorvezető örök kérdése is felmerült: vajon miért veszik fel egyes nők a férjük vezetéknevét? Ennek kapcsán megszólalt Bochkor Gábor lánya, Nóra is, akivel az egész napot együtt töltötték, így a műsorba is elkísérte az édesapját.

Jó hírt közölt Bochkor Gábor lánya / Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló

Jó hírt közölt Bochkor Gábor lánya

Bochkor Gábor mindig is kritikával illette azt az eljárást, ha egy nő felveszi a férje nevét, különösen az olyan formulákat, mint amilyen például a Szabó Jánosné, amely teljesen eltűnteti a nő vezetéknevét, egyben az identitását is. Úgy véli, a legjobb az, ha mindenki megmarad a saját nevénél. Ezt a meglátást a lánya is oszthatja, ugyanis - bár fiatal kora miatt ez a kérdés egyelőre még nem aktuális -, megígérte az édesapjának, nem fogja eldobni a Bochkor nevet még a leendő férje kedvéért sem. A műsorvezető ezt nagy örömmel, egyben mélységes megkönnyebbüléssel fogadta.

De jó, akkor mégsem hal ki a Bochkor név!

- jelentette be Bochkor Gábor.